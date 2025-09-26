/Поглед.инфо/ Съединените щати няма да могат да нарушат енергийните договори между Китай и Русия, заяви постоянното китайско представителство в ООН.

Китай няма да се поддаде на заплахите на САЩ, а опитите на Вашингтон да принуди Пекин да се откаже от руските енергийни доставки няма да повлияят на договорите между двете страни, увери Постоянното представителство на Китай в ООН. Политологът Георгий Бовт обясни това в интервю.

Планът на САЩ да откъснат Китай от Русия се провали, но американците все още не са се отказали от надежда и ще продължат да опитват. Освен това отношенията между САЩ и Китай са доста сложни и многостранни. Следователно отстъпките по някои въпроси могат да бъдат съпроводени от засилен натиск по други и т.н. Освен това Китай има своите предимства в търговията с Русия.

Фактът, че той се съпротивлява на натиска от САЩ, струва на Русия това, че е принудена да прави определени отстъпки от доставките си за Китай, включително енергийни доставки,- посочи политологът Георгий Бовт.

Как ще действат САЩ в тази ситуация, за да отдалечат Китай от Русия? Те ще продължат да преговарят с тях, тъй като търговско споразумение все още не е сключено. А въпросът за вноса на руски енергийни ресурси в Китай остава на дневен ред.

Те могат да преговарят: „Нека увеличим покупките ви на американски газ“ или „Нека увеличим покупките ви на американски втечнен природен газ“. Или по-скоро, да ги възобновят, защото Китай не е купувал втечнен природен газ от Америка от февруари.- отбеляза политологът Георгий Бовт.

Според него, в това отношение може да има всякакви пазарлъци и размени.

Превод: ПИ