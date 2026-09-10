БРИКС навлиза в зряла възраст с институционална трансформация и опит за заобикаляне на западната финансова система

/Поглед.инфо/ Предстоящата 18-а среща на върха на БРИКС в Ню Делхи и интензивният дипломатически марш между Москва, Пекин и Ню Делхи маркират преминаването на незападния свят от деклариране на намерения към изграждане на функционални паралелни системи. Блокът, който вече включва ключови държави от Близкия изток, Африка и Латинска Америка, се сблъсква с тежки вътрешни противоречия – от водната криза между Кайро и Адис Абеба около язовира „Възраждане“ на Син Нил, до военното напрежение около Ормузкия проток. Въпреки американските заплахи за санкции и валутен натиск, Глобалният юг изгражда суверенна финансова, търговска и логистична архитектура, избягвайки открития челен сблъсък с Вашингтон, докато укрепва вътрешната си устойчивост.

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От концепцията „Примаков“ до институционалното втвърдяване в Ню Делхи

Дипломатическият график в края на лятото и началото на есента демонстрира сгъстяване на контактите по оста Москва – Делхи – Пекин. Според информация за програмата на руския президент Владимир Путин, той осъществява второ поредно посещение в Индия в рамките на две седмици за двустранни преговори с Нарендра Моди. Подобна интензивност не е плод на извънредна криза, а следствие от застъпването на многостранни форуми — след срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, индийската столица домакинства на 18-ата среща на върха на БРИКС.

Историческата генеза на тези формати препраща към края на 90-те години на миналия век и концепцията за триъгълника РИК (Русия, Индия, Китай), формулирана от тогавашния външен министър Евгений Примаков. Първоначално разглеждана от западните аналитични центрове като академична абстракция, структурата придоби формално институционално изражение през 2009 г. на срещата в Екатеринбург, а година по-късно се разшири с присъединяването на Южна Африка. Днес БРИКС+ вече обхваща държави като Иран, Обединените арабски емирства, Египет, Етиопия и Индонезия, плюс още десет страни със статут на партньори (включително Нигерия и Тайланд).

На срещата в Ню Делхи са поканени над 20 държавни лидери и ръководители на регионални организации като АСЕАН и Африканския съюз. Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва пропуска форума поради провеждането на президентски избори в Бразилия, където се изправя срещу политическите наследници на Жаир Болсонаро. Според изборни аналитици, дори при потенциална смяна на властта в Бразилия, оттегляне от БРИКС е слабо вероятно, предвид засилените стокообработващи връзки на бразилския агробизнес с китайския пазар.

Илюзията за единична валута и суровата реалност на разплащателната инфраструктура

Политическите изявления от Вашингтон често определят БРИКС като проект, насочен пряко към унищожаването на американския долар. Според коментатори и икономически анализатори обаче, идеята за светкавично въвеждане на обща валута на БРИКС е технически несвоевременна. Изграждането на общ валутен съюз изисква дълбока фискална интеграция, банков съюз и единен регулатор — стъпки, за които държави с драстично различни икономически модели като Китай, Индия и Бразилия нямат договорена рамка.

Реалният фокус на организацията е насочен към заобикаляне на западната банкова инфраструктура чрез паралелни разплащателни канали. Натискът върху междубанковата система SWIFT и замразяването на суверенни активи ускориха внедряването на национални системи за пренос на финансови съобщения — като руската СПФС и китайската CIPS. По данни на търговски съюзи, двустранните разплащания в национални валути между членките на БРИКС вече надхвърлят 60% от общия търговски оборот.

Тази трансформация обаче съдържа сериозни операционни дефекти. Търговският дисбаланс между Русия и Индия доведе до натрупване на блокирани индийски рупии в сметки от тип „Востро“, което наложи спешно търсене на схеми за повторно инвестиране в индийската инфраструктура или конвертиране през дирхами на ОАЕ.