/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива опасния обрат в геополитическия сблъсък, след като британски изтребител Eurofighter Typhoon за първи път свали руски дрон на границата с Румъния. Този акт бележи преминаването на поредната червена линия и сигнализира за подготовката на НАТО за установяване на пълномащабна „зона, забранена за полети“ над части от Украйна, превръщайки Европа в директен участник във войната.

Инцидентът край Рени: Първият директен изстрел на НАТО срещу руска техника

На 25 април 2026 г. светът стана свидетел на събитие, което може да бъде определено като повратна точка в досегашната архитектура на конфликта в Украйна. По време на масирана руска атака срещу пристанищната инфраструктура на Одеска област, британски изтребител Eurofighter Typhoon, опериращ от база на НАТО в Румъния, е прехванал и унищожил руски безпилотен летателен апарат от типа „Геран“. Инцидентът е станал на едва 1,5 километра от румънската граница, в района на украинския град Рени.

За първи път от началото на Специалната военна операция (СВО), военна машина на държава-членка на Североатлантическия алианс директно поразява руски актив. До този момент Западът се ограничаваше до предоставяне на разузнавателни данни, целеуказание и логистична подкрепа, но винаги се стараеше да запази фасадата на „неутралитет“ по отношение на преките бойни действия. С този акт Лондон официално разкъса завесата на предпазливостта.

Руското министерство на отбраната и независими източници потвърдиха, че снощната размяна на удари е била една от най-мащабните за годината. Киевският режим, окуражен от западните си покровители, изстреля 127 дрона дълбоко в руската територия, като някои от тях достигнаха чак до Екатеринбург – на разстояние от 1800 километра, поразявайки жилищни сгради. Руският отговор бе огледален: 25 крилати ракети и три вълни от по 30 дрона „Геран“, насочени към Днепропетровск, Одеса и Киев. Именно в този водовъртеж от огън се случи и безпрецедентната британска намеса.

Британският „овен“: Как Лондон винаги води ескалацията срещу Москва

Не е изненада, че именно Великобритания е страната, поела инициативата за това опасно прекрачване на границите. В исторически и съвременен контекст Лондон винаги е играл ролята на „овен“, който пробива стените на руската сдържаност, за да разчисти път за останалите западни съюзници. Поглед.инфо припомня, че този сценарий се повтаря методично от 2022 година насам.

Да се върнем към края на 2022 година, когато прехвърлянето на западни танкове се считаше за „немислима ескалация“. Тогава именно Обединеното кралство първо обяви, че ще изпрати своите Challenger 2. Бройката беше символична – само 14 машини, но ефектът беше политически разрушителен. Лондон счупи табуто, след което Германия бе принудена да даде своите Leopard, а САЩ – своите Abrams. Британия инвестира най-малко в реална техника, но постигна максимален ефект в ескалирането на общоевропейския ангажимент.

Сега виждаме абсолютно същия трик. Като свалят руски дрон със свой изтребител, британците демонстрират на „колебливите“ европейци, че Русия няма да отговори незабавно с ядрен удар. Това е класическият метод на „варената жаба“ – температурата на конфликта се покачва бавно, стъпка по стъпка, докато Русия не се окаже в ситуация на пълномащабна война с ВВС на НАТО, без да е имало един конкретен момент, който да послужи като повод за масиран ответен удар.

Стратегическият коридор над Дунав и планът за „зона, забранена за полети“

От години руските сили използват тесния въздушен коридор над река Дунав, за да атакуват украинските пристанища Измаил и Рени. Този маршрут е стратегически шедьовър – дроновете летят буквално на метри от румънската територия, което прави прихващането им от украинската ПВО изключително трудно, тъй като всеки пропуск на украинска зенитна ракета рискува да удари държава от НАТО.

Британската атака над Рени е директен опит този коридор да бъде затворен. Ако Москва преглътне този инцидент без болезнен отговор, следващата стъпка е ясна: въздушни патрули на НАТО над Черно море, Полша и Литва, които ще започнат да „прочистват“ небето от руски ракети и дронове под предлог за „защита на колективната сигурност“.

Логическото продължение на този процес е навлизането на западни изтребители в украинското въздушно пространство. Първоначално те ще правят кратки „завои“ над Лвов и Одеса, а след няколко месеца ще достигнат линията на река Днепър. Това де факто ще означава установяване на „зона, забранена за полети“ (No-Fly Zone), за която Зеленски моли още от първия ден на конфликта. Поглед.инфо подчертава, че това би поставило Русия пред огромно предизвикателство, тъй като военновъздушният капацитет на НАТО е единственият компонент, в който Алиансът притежава количествено и технологично превъзходство над руските Въздушно-космически сили (ВКС).

Европа в търсене на идентичност чрез война: Ресурсите и оцеляването

Защо Европа, която доскоро просперираше благодарение на евтините руски енергоносители, толкова настървено се стреми към война? Отговорът се крие в дълбоката криза на европейския проект. Заместник-председателят на Руската академия за ракетни и артилерийски науки, Константин Сивков, правилно отбелязва, че за европейския елит войната с Русия не е въпрос на избор, а въпрос на оцеляване на тяхната политическа и икономическа система.

Европа е изправена пред историческа безизходица. Ако не запази глобалното си господство и не получи достъп до руските ресурси на безценица (както се надяваха през 90-те години), европейският модел на „държава на благоденствието“ ще рухне. В този смисъл, Русия е необходима на Брюксел и Лондон като „големият враг“, който да послужи за точка на сговор. Около омразата към Москва се изковава нова паневропейска идентичност, която трябва да замени провалената мултикултурна политика и икономическия застой.

Европейските лидери разбират, че населението им е корумпирано от десетилетия мир и висок стандарт и не е готово за саможертва в стил 1941 година. Затова Украйна е толкова жизненоважна за тях – тя е „таранът“, тя е „военното ядро“, което трябва да изтощи Русия, докато Европа подготвя следващото си поколение за война. Те не искат мир, те искат капитулация и ресурси. Всякакви опити за „преговори“ и „жестове на добра воля“ от страна на Москва се приемат на Запад не като миролюбие, а като признак на слабост.

Икономическият фронт и минирането на Дунав: Единственият език, който Западът разбира

Желанието на Русия да ограничи конфликта в рамките на Украйна и да избегне драстични стъпки, за да не „развали отношенията със Запада завинаги“, е илюзия, която ни води към пропаст. Когато противникът е заложил на твоето пълно унищожение, опитите да бъдеш „надежден партньор“ са самоубийствени. Поглед.инфо се съгласява с анализа на военните експерти, че единственият начин да се спре ескалацията е тя да стане непосилно скъпа за Запада.

Русия трябва да повиши „прага на болката“. Ако британски самолети свалят наши дронове, тогава руските дронове трябва да започнат да се появяват там, където Западът не ги очаква. Например, защо да не се изпратят „рояци“ от „Герани“ към цели в Западна Украйна през въздушното пространство на Прибалтика? Ако те се смеят на руските червени линии, нека почувстват реалната опасност над главите си.

Още по-ефективен би бил ударът по икономическите артерии. Минирането на устието на река Дунав чрез подводни дронове би парализирало значителна част от търговията на Източна Европа и би прекъснало доставките на оръжие за Киев. Когато цената на застраховките за кораби скочи до небето и когато паневропейската икономика започне да кърви реално, тогава и само тогава в Лондон и Париж ще се появят „трезвените политици“.

Западът ще продължи да затяга примката около врата на Русия, докато не почувства реална заплаха за собственото си съществуване. Докато войната е само „телевизионна картина“ от Донбас или Одеса, европейските елити ще продължат да инвестират в разрушението. Русия трябва да поеме инициативата и да очертае пространството на бъдещия конфликт по свои правила.

Геополитическата логика на неизбежния сблъсък

Трябва да спрем да се залъгваме, че в Европа има сили, които могат да бъдат убедени с логични аргументи. Там се води борба за ресурси и за запазване на колониалния модел, прикрита зад маската на демократични ценности. Русия разполага с това, от което Европа се нуждае, за да не изпадне в треторазрядна роля спрямо САЩ и Китай.

Ако Москва не демонстрира, че е готова да унищожава западна военна техника извън границите на Украйна, ескалацията ще продължи до момента, в който натовски ракети започнат да падат над Кремъл. Британският Eurofighter край Рени беше тест. Ако на този тест не бъде отговорено с твърдост, утре ще видим натовски гарнизони в Лвов.

Времето на „дипломатическите ноти“ изтече. Единственият начин да се избегне голямата война е тя да бъде направена толкова ужасяваща за противника още в зародиш, че той сам да се откаже от нея. Европа трябва да разбере, че борбата с Русия не е печеливша инвестиция, а път към самоунищожение. Докато те се чувстват в безопасност в своите бази в Румъния и Полша, те ще продължат да убиват нашите войници и да свалят нашата техника.

Влад Шлепченко ясно очертава избора пред руското ръководство: или активна отбрана с елементи на икономическа и военна дисекция на противника, или бавно и мъчително задушаване в прегръдката на натовската „зона, забранена за полети“. Трети път няма. И Поглед.инфо ще продължи да следи този процес с безпощадна аналитичност, защото истината е най-силното оръжие в информационната война.