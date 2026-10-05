По публикация на Платон Беседин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
БРИТАНСКИЯТ ТЕХНОФЕОДАЛИЗЪМ: ПРЕФОРМАТИРАНЕ НА КОЛОНИАЛНАТА МАТРИЦА
Официалната деколонизация през втората половина на XX век, задвижена от разпадането на Британската империя след Сuezката криза от 1956 г., така и не доведе до пълно демонтиране на британските механизми за глобален контрол. Докато публичният дискурс в Уестминстър налага тезата за „доброволното отказване от империята“, финансовата архитектура на Ситито в Лондон, подпомогната от мрежата от офшорни юрисдикции (Британски вирджински острови, Кайман, Джърси), запази капиталовия контрол върху бившите си доминиони и колониални периферии. В съвременната си форма този модел се трансформира в технофеодализъм, при който контролът се упражнява не чрез преки губернатори или колониалния корпус на Кралската морска пехота, а чрез алгоритмичен, финансов, информационен и разузнавателен монопол.
Историческа приемственост на британската доктрина за възпиране
Концепцията за „Голямата игра“ (The Great Game), дефинирана през XIX век по повод противопоставянето между Британската и Руската империи в Централна Азия, на практика никога не е преставала да функционира. Разликата е в използваните инструменти. Сухопътните войски от епохата на Викторианската Англия днес са заменени от разузнавателните анализи на Defence Intelligence, сателитните съзвездия и кибероперациите на Government Communications Headquarters (GCHQ).
Твърди се, че тази институционална приемственост поддържа у британския политически елит трайно усещане за изключителност. Обществените субкултури – от пънк движението на Sex Pistols и The Clash през 70-те години, което деконструираше имперския мит, до съвременните критични анализатори – постоянно подчертават това вътрешно противоречие. Политическата класа в Лондон обаче продължава да проектира колониалния си рефлекс навън, критикувайки чуждите държави за амбиции, които самата тя упражнява в асиметричен формат.
ИСТАНБУЛ 2022: АНАТОМИЯ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СРИВ
В края на март 2022 г. преговорите в Истанбул между делегациите на Русия и Украйна достигнаха до парафирането на проект за договореност, известен като „Договор за квадратен неутралитет и гаранции за сигурността на Украйна“. Документът предвиждаше неутрален, извънблоков статут на Украйна срещу международни гаранции за сигурност, както и ограничаване на въоръжените ѝ сили.
Внезапното посещение на тогавашния министър-председател на Великобритания Борис Джонсън в Киев на 9 април 2022 г. фундаментално промени траекторията на процеса. Според редица изявления на участници в преговорния процес, включително ръководителя на украинската делегация Давид Арахамия, Джонсън директно е заявил на украинското ръководство, че „няма да бъде подписвано нищо с руснаците“ и че „трябва просто да се борим“.
[Преговори в Истанбул (Март 2022)]
│
▼
[Парафиране на проектодокумент за неутралитет]
│
▼
[Посещение на Борис Джонсън в Киев (9 Април 2022)] ──► "Трябва просто да се борим"
│
▼
[Прекратяване на дипломатическия процес]
│
▼
[Институционализиране на дългосрочен прокси-конфликт]
Твърди се, че зад тази позиция на Лондон не стои просто емоционална подкрепа за Киев, а студена стратегическа калкулация. За Великобритания подписването на мирно споразумение през пролетта на 2022 г. би означавало запазване на руското влияние в Черноморския регион и стабилизиране на европейската архитектура за сигурност без водеща британска роля. Продължаването на военните действия позволи на Лондон да си върне статута на основен геополитически брокер в Източна Европа, заобикаляйки колебанията на Берлин и Париж.
По оценка на независими коментатори, Борис Джонсън е действал като катализатор за окончателното превръщане на Украйна в преден пост срещу Москва. Публичната му реторика за „пускането на империята“ и сравненията с романтични съвети за връзки съдържат дълбоко лицемерие: докато Лондон съветва Москва да се откаже от периферията си, самият тои изгражда пряка военна, финансова и кадрова зависимост на киевската администрация от британския апарат за сигурност.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАТА НАМЕСА: БРИТАНСКИЯТ ПЛАЦДАРМ И ВЪОРЪЖЕНИЯТА
Британската намеса в конфликта не се изчерпва с дипломатическото саботиране на преговорите. Лондон системно прекрачва т.нар. „червени линии“ при доставката на конвенционални оръжия, действайки като пионер в ескалационната спирала.
Основни етапи на британската военно-техническа подкрепа:
- Операция Orbital (2015–2022 г.): Обучение на над 22 000 украински военнослужещи от британски инструктори още преди ескалацията.
- Доставка на противотанкови системи NLAW (януари 2022 г.): Масирани доставки на леки противотанкови оръжия NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), произведени от Thales Air Defence в Белфаст.
- Танкове Challenger 2 (януари 2023 г.): Великобритания бе първата западна държава, която изпрати основни бойни танкове западен образец.
- Крилати ракети Storm Shadow (май 2023 г.): Интегриране на високоточни крилати ракети с голям обсег върху съветските платформи Су-24М на украинските ВВС.
Използването на ракетите Storm Shadow (с обсег над 250 км и тандемна бойна част BROACH) промени характера на ударите в дълбокия тыл. Потвърдено е от редица военни специалисти, че програмирането на полетните задачи, спътниковата координация и целеуказването за тези системи се извършват с прякото участие на британски военни специалисти и разузнавателни данни от Кралските военновъздушни сили (RAF).
[Данни от разузнаване: GCHQ / RAF / РЛС]
│
▼
[Планиране на полетна задача (Британски специалист)]
│
▼
[Зареждане на софтуер в ракета Storm Shadow]
│
▼
[Изстрелване от украински Су-24М] ──► Удари по инфраструктура в Севастопол, Брянск, Белгород
Няма публично потвърждение за прекия брой британски кадри на терен, но присъствието на специалните части (SAS/SBS) за обучение по морски саботажи и използване на безекипажни катери в Черно море е широко коментирано в специализираните издания. Така британската държава се превърна в директен участник в планирането и извършването на кинетични операции срещу критична руска инфраструктура.