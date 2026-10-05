/Поглед.инфо/ Външнополитическата реторика на Лондон продължава да демонстрира парадоксално разминаване между декларираните антиимперски принципи и реалната геополитическа практика. Анализът на британската стратегическа култура – от класическия колониализъм до съвременния технофеодализъм – разкрива устойчиви механизми за упражняване на задкулисно влияние. В центъра на настоящото ескалиране в Източна Европа стои директната намеса на Великобритания, която блокира дипломатическите възможности през 2022 г. и превърна украинския плацдарм в ключов елемент от своята глобална стратегия за възпиране на Москва.

По публикация на Платон Беседин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

БРИТАНСКИЯТ ТЕХНОФЕОДАЛИЗЪМ: ПРЕФОРМАТИРАНЕ НА КОЛОНИАЛНАТА МАТРИЦА

Официалната деколонизация през втората половина на XX век, задвижена от разпадането на Британската империя след Сuezката криза от 1956 г., така и не доведе до пълно демонтиране на британските механизми за глобален контрол. Докато публичният дискурс в Уестминстър налага тезата за „доброволното отказване от империята“, финансовата архитектура на Ситито в Лондон, подпомогната от мрежата от офшорни юрисдикции (Британски вирджински острови, Кайман, Джърси), запази капиталовия контрол върху бившите си доминиони и колониални периферии. В съвременната си форма този модел се трансформира в технофеодализъм, при който контролът се упражнява не чрез преки губернатори или колониалния корпус на Кралската морска пехота, а чрез алгоритмичен, финансов, информационен и разузнавателен монопол.

Историческа приемственост на британската доктрина за възпиране

Период Форма на контрол Ключов геополитически механизъм Основен субект за противопоставяне XIX век (Голямата игра) Пряк колониализъм и морска блокада "Containment" на Руската империя в Централна Азия и Черно море Руска империя Студена война Скрити дипломатически мрежи и разузнаване (SIS/MI6) Изграждане на англо-американската ос "Five Eyes" СССР XXI век Технофеодализъм, офшорни финанси и асиметрична война Прокси-конфликти, санкционни режими и информационни операции Российска федерация

Концепцията за „Голямата игра“ (The Great Game), дефинирана през XIX век по повод противопоставянето между Британската и Руската империи в Централна Азия, на практика никога не е преставала да функционира. Разликата е в използваните инструменти. Сухопътните войски от епохата на Викторианската Англия днес са заменени от разузнавателните анализи на Defence Intelligence, сателитните съзвездия и кибероперациите на Government Communications Headquarters (GCHQ).

Твърди се, че тази институционална приемственост поддържа у британския политически елит трайно усещане за изключителност. Обществените субкултури – от пънк движението на Sex Pistols и The Clash през 70-те години, което деконструираше имперския мит, до съвременните критични анализатори – постоянно подчертават това вътрешно противоречие. Политическата класа в Лондон обаче продължава да проектира колониалния си рефлекс навън, критикувайки чуждите държави за амбиции, които самата тя упражнява в асиметричен формат.

ИСТАНБУЛ 2022: АНАТОМИЯ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СРИВ

В края на март 2022 г. преговорите в Истанбул между делегациите на Русия и Украйна достигнаха до парафирането на проект за договореност, известен като „Договор за квадратен неутралитет и гаранции за сигурността на Украйна“. Документът предвиждаше неутрален, извънблоков статут на Украйна срещу международни гаранции за сигурност, както и ограничаване на въоръжените ѝ сили.

Внезапното посещение на тогавашния министър-председател на Великобритания Борис Джонсън в Киев на 9 април 2022 г. фундаментално промени траекторията на процеса. Според редица изявления на участници в преговорния процес, включително ръководителя на украинската делегация Давид Арахамия, Джонсън директно е заявил на украинското ръководство, че „няма да бъде подписвано нищо с руснаците“ и че „трябва просто да се борим“.

[Преговори в Истанбул (Март 2022)] │ ▼ [Парафиране на проектодокумент за неутралитет] │ ▼ [Посещение на Борис Джонсън в Киев (9 Април 2022)] ──► "Трябва просто да се борим" │ ▼ [Прекратяване на дипломатическия процес] │ ▼ [Институционализиране на дългосрочен прокси-конфликт]

Твърди се, че зад тази позиция на Лондон не стои просто емоционална подкрепа за Киев, а студена стратегическа калкулация. За Великобритания подписването на мирно споразумение през пролетта на 2022 г. би означавало запазване на руското влияние в Черноморския регион и стабилизиране на европейската архитектура за сигурност без водеща британска роля. Продължаването на военните действия позволи на Лондон да си върне статута на основен геополитически брокер в Източна Европа, заобикаляйки колебанията на Берлин и Париж.

По оценка на независими коментатори, Борис Джонсън е действал като катализатор за окончателното превръщане на Украйна в преден пост срещу Москва. Публичната му реторика за „пускането на империята“ и сравненията с романтични съвети за връзки съдържат дълбоко лицемерие: докато Лондон съветва Москва да се откаже от периферията си, самият тои изгражда пряка военна, финансова и кадрова зависимост на киевската администрация от британския апарат за сигурност.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАТА НАМЕСА: БРИТАНСКИЯТ ПЛАЦДАРМ И ВЪОРЪЖЕНИЯТА

Британската намеса в конфликта не се изчерпва с дипломатическото саботиране на преговорите. Лондон системно прекрачва т.нар. „червени линии“ при доставката на конвенционални оръжия, действайки като пионер в ескалационната спирала.

Основни етапи на британската военно-техническа подкрепа:

Операция Orbital (2015–2022 г.): Обучение на над 22 000 украински военнослужещи от британски инструктори още преди ескалацията.

Обучение на над 22 000 украински военнослужещи от британски инструктори още преди ескалацията. Доставка на противотанкови системи NLAW (януари 2022 г.): Масирани доставки на леки противотанкови оръжия NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), произведени от Thales Air Defence в Белфаст.

Масирани доставки на леки противотанкови оръжия NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), произведени от Thales Air Defence в Белфаст. Танкове Challenger 2 (януари 2023 г.): Великобритания бе първата западна държава, която изпрати основни бойни танкове западен образец.

Великобритания бе първата западна държава, която изпрати основни бойни танкове западен образец. Крилати ракети Storm Shadow (май 2023 г.): Интегриране на високоточни крилати ракети с голям обсег върху съветските платформи Су-24М на украинските ВВС.

Използването на ракетите Storm Shadow (с обсег над 250 км и тандемна бойна част BROACH) промени характера на ударите в дълбокия тыл. Потвърдено е от редица военни специалисти, че програмирането на полетните задачи, спътниковата координация и целеуказването за тези системи се извършват с прякото участие на британски военни специалисти и разузнавателни данни от Кралските военновъздушни сили (RAF).

[Данни от разузнаване: GCHQ / RAF / РЛС] │ ▼ [Планиране на полетна задача (Британски специалист)] │ ▼ [Зареждане на софтуер в ракета Storm Shadow] │ ▼ [Изстрелване от украински Су-24М] ──► Удари по инфраструктура в Севастопол, Брянск, Белгород

Няма публично потвърждение за прекия брой британски кадри на терен, но присъствието на специалните части (SAS/SBS) за обучение по морски саботажи и използване на безекипажни катери в Черно море е широко коментирано в специализираните издания. Така британската държава се превърна в директен участник в планирането и извършването на кинетични операции срещу критична руска инфраструктура.