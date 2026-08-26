Брюксел блокира американските MIM-104 Patriot за Киев през новия транш от 6.1 милиарда евро

/Поглед.инфо/ Европейската комисия отказва да позволи на Киев да използва отпуснатите 6,1 милиарда евро от програмата за макрофинансова военна помощ за директна покупка на американски зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot. Според официалния говорител на ЕК Балаж Уйвари, нормативите задължават парите да се изразходват единствено за оборудване, произведено в държавите от Европейския съюз или в Украйна. Твърди се, че Киев разполага с ограничен лимит от 6 милиарда евро за евентуални бъдещи изключения, но към момента такива договори не са одобрени от Брюксел.

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Брюкселският протекционизъм срещу американския отбранителен комплекс

Решението на Европейската комисия да ограничи покупката на зенитно-ракетни системи MIM-104 Patriot от базираната във Вирджиния компания Raytheon не е изненада за тези, които следят административните борби в Брюксел. Твърди се, че разпределянето на отпуснатите на 24 август 6,1 милиарда евро — част от общата финансова рамка на стойност 90 милиарда евро — за първи път включва системи за противобалистична отбрана, радарни станции и зенитни ракети, но при твърдото условие производството да е изцяло базирано на територията на ЕС или Украйна.

Според говорителя на ЕК Балаж Уйвари, регулаторната процедура изисква Киев първо да предостави подписани търговски договори с европейски отбранителни производители, преди средствата да бъдат физически преведени. Към момента Украйна е подала документация за договори на стойност около 22 милиарда евро от планираните за тази година 28 милиарда евро. Това оставя теоретичен марж от 6 милиарда евро, за които Украйна би могла да поиска специално изключение от правилото „Buy European“, но до днес такова искане официално не е одобрено.

Тук проличава ясен икономически сблъсък. От една страна, украинският генерален щаб изпитва недостиг на прехващачи за системи MIM-104 Patriot PAC-2 и PAC-3, каквито европейската индустрия все още не произвежда в необходимите мащаби. От друга страна, френско-италианският consortium Eurosam (производител на комплексите SAMP/T и ракетите Aster 30) натиска за максимално оползотворяване на европейските бюджетни ресурси. Резултатът е бюрократична патова ситуация: Киев иска американска техника веднага, но Брюксел настоява за инвестиции в европейския военно-промишлен комплекс.

Хронология на военната помощ и механизма за одобрение

Преди последния транш от 6,1 милиарда евро, Европейската комисия вече одобри два пакета на обща стойност над 8 милиарда евро. По тях бе разрешено придобиването предимно на конвенционални ударни средства — артилерийски снаряди калибър 155 мм (съгласно инициативата за доставки през европейски предприятия), безпилотни апарати и бронирана техника.

Според наличната информация, процедурата по финализиране на поръчките преминава през три задължителни етапа:

Двустранно договаряне между Министерството на отбраната в Киев и лицензиран европейски производител (напр. Rheinmetall, KNDS, MBDA или Thales).

Правен и технически одит на договорите от страна на Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космос“ (DG DEFIS) към ЕК.

Траншово превеждане на финансовите средства към специалните сметки на доставчиците.

Тази административна спирала забавя реалните доставки с месеци. Изглежда логично Брюксел да иска да запази капиталовия поток вътре в границите на съюза, особено при нарастващ публичен дълг на държавите членки. Но тук има един сериозен проблем — европейският отбранителен сектор страда от липса на достатъчно суровини, нитроцелулоза за барутни заряди и капацитет за бързо сглобяване на сложни радарни системи от типа на Thales Ground Master или Hensoldt TRML-4D.