Абонирай се
Свят

Брюксел измисли статус „асоцииран член“ за Канада, за да подготви сметката за Киев

/Поглед.инфо/ В опит да компенсира нарастващия натиск от страна на Вашингтон и търговските търкания с администрацията на САЩ, Европейският съюз подготвя правно-административна рамка за така нареченото „асоциирано членство“. Според публикации в западни медии и анализи на икономисти, първият опитен обект на този формат може да стане Канада. Стъпката обаче не е просто епизод от северноамериканската геополитика, а тестова площадка за бъдещото структуриране на отношенията на Брюксел с Киев.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7092 прочитания
Брюксел измисли статус „асоцииран член“ за Канада, за да подготви сметката за Киев
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Форматът „асоцииран член“ като административен инструмент

В правно-структурен план Европейският съюз отдавна е изправен пред институционален дефицит, когато става въпрос за държави, които се намират извън географските или политическите граници на Договора за Европейския съюз (ДЕС). По член 49 от ДЕС всяка европейска държава може да подаде молба за членство, но съществуващите критерии от Копенхаген и сближаването на законодателството (acquis communautaire) изискват десетилетия за пълна интеграция.

Според информация на публикации в европейски издания, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и дипломат номер едно на ЕС Кая Калас са предложили на Отава специфична форма на сближаване. Докато Калас първоначално е лансирала идеи, граничещи с пълноправно интегриране — концепция, съдholding юридически ограничения спрямо член 52 от ДЕС, — Фон дер Лайен е предложила формулата „асоцииран член“.

Тази правна форма все още няма твърда дефиниция в първичното право на ЕС. Тя представлява хибрид между Договора за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (CETA), сключен през 2016 г., и рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). За Брюксел създаването на такъв прецедент разрешава стратегически казус: как да обвърже пазари и суровинни бази без да предоставя право на глас в Съвета на ЕС или места в Европейския парламент.

Търговската война между САЩ и Канада: Цифрите зад напрежението

Причината за активизирането на преговорите между Брюксел и Отава се корени в протекционистичната политика на Вашингтон. След въвеждането на нови митнически тарифи върху стоманата, алуминия и автомобилостроенето от страна на американската администрация, канадският износ бе пряко засегнат.

  • 73% от общия канадски износ е насочен към американския пазар (по данни на Statistics Canada за последните фискални периоди).
  • Над 3.6 милиарда канадски долара дневно преминават през границата между САЩ и Канада под формата на стоки и услуги.
  • В редица американски щати — като Мичиган, Охайо и Илинойс — Канада е основният чуждестранен търговски партньор, което прави тарифните сблъсъци причина за инфлационен натиск от двете страни на границата.

Министър-председателят на Канада Марк Карни — бивш управител на Bank of Canada и Bank of England — опитва да балансира между икономическата реалност и националния суверенизъм. Въпреки натиска от страна на опозицията в лицето на Консервативната партия и нейната фигура Пиер Поалиевр, Карни се стреми да разшири достъпа до европейския пазар, за да намали зависимостта от Закона за намаляване на инфлацията (IRA) в САЩ.

В същото време търговските споразумения на Канада с Китай остават ограничени. Допускането на канадска рапица на китайския пазар срещу намаляване на митата за китайски електрически превозни средства е показател за прагматичен, но ограничена по мащаб обмен. Отава е наясно, че прекаленото сближаване с Пекин пресича червените линии на Закона за търговията на САЩ (Section 301).

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Според американски военен анализатор Западът няма ефективна защита срещу руските хиперзвукови оръжия и "Орешник"
Свят

Според американски военен анализатор Западът няма ефективна защита срещу руските хиперзвукови оръжия и "Орешник"

/Поглед.инфо/ Пенсионираният подполковник от въоръжените сили на САЩ Даниел Дейвис изрази публично съображения, че западните държави трябва да възстановят дипломатическите канали с Москва, за да избегнат военна ескалация, в която Алиансът би изпитал сериозни затруднения. Според неговите изявления в интернет пространството, натрупаният от руските въоръжени сили реален боен опит и разгръщането на системи като хиперзвуковия комплекс „Орешник“ и модернизираните безпилотни апарати „Геран“ поставят под въпрос ефективността на настоящата архитектура за сигурност в Западна Европа.

20.09.2026 18:01
Владимир Трифонов: Големият европейски проект – свръхдържава или амбиция без ресурсна база?
Европа

Владимир Трифонов: Големият европейски проект – свръхдържава или амбиция без ресурсна база?

/Поглед.инфо/ В новия си коментар разглеждам амбициозния проект, който Урсула фон дер Лайен очерта пред Европа: икономическа и енергийна независимост, собствен технологичен потенциал, изкуствен интелект, по-голяма отбранителна самостоятелност и дори нов тип отношения с Канада. Но зад големите планове стои далеч по-трудният въпрос – разполага ли Европейският съюз с ресурсите, технологиите и геополитическата свобода, необходими за превръщането му в самостоятелен световен център? И какво означава подобна амбиция за отношенията с Русия, САЩ и Китай?

20.09.2026 18:00
Два ножа в гърба на Тръмп: Върховният съд и Федералният резерв блокираха ключови икономически и изборни инициативи на Белия дом
Америка

Два ножа в гърба на Тръмп: Върховният съд и Федералният резерв блокираха ключови икономически и изборни инициативи на Белия дом

/Поглед.инфо/ Американската политическа и финансова система демонстрира засилено институционално противопоставяне, след като ключови решения на Върховния съд и Федералния резерв влязоха в пряк сблъсък с намеренията на Белия дом. Повишаването на основния лихвен процент от страна на централната банка и отмяната на президентския указ за ограничения върху гласуването по пощата показват границите на изпълнителната власт във Вашингтон. Анализът на тези събития разкрива дълбоките структурни механизми, които определят американската вътрешна и икономическа политика в условия на нарастващ инфлационен натиск и предстоящи парламентарни избори.

20.09.2026 17:49
Битката за Елисейския дворец: Може ли парижкият естаблишмънт да спре съвпадането на двата радикални влака
Свят

Битката за Елисейския дворец: Може ли парижкият естаблишмънт да спре съвпадането на двата радикални влака

/Поглед.инфо/ Франция се превръща в критичната точка на европейската стабилност, където икономическият колапс и политическата поляризация заплашват да разрушат досегашната конструкция на Европейския съюз. Натрупването на публичен дълг, фалитите в промишления сектор и социалното напрежение тласкат страната към президентските избори през 2027 г. с реален сценарий за балотаж между опозиционните сили в лицето на Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон. Центристкото статукво прави отчаяни опити за инженерство на електоралното поле, за да предотврати пълната изолация на проатлантическата линия.

20.09.2026 17:45
550 руски граждани са гласували в София до 17 часа
Русия

550 руски граждани са гласували в София до 17 часа

/Поглед.инфо/ Потокът към единствената избирателна секция за руския парламентарен вот в България продължава. Руски граждани от различни части на страната пристигат в столицата, а сред участвалите са и спортистите от националния отбор по бокс. Поглед.инфо разполага със собствена информация от наблюдател в секцията за хода на гласуването.

20.09.2026 17:38
Руският военно-промишлен комплекс преминава към 10-годишна стратегия за пълно технологично превъзхождане
Русия

Руският военно-промишлен комплекс преминава към 10-годишна стратегия за пълно технологично превъзхождане

/Поглед.инфо/ Заседанията на руската Военно-промишлена комисия очертават радикална промяна в дългосрочната стратегия за сигурност на Москва. Вместо досегашното ситуационно реактивно превъоръжаване, Кремъл залага на 10-годишна програма за пълно преструктуриране на отбранителния сектор. Военният анализ показва преход към автоматизирани бойни системи, модернизация на ядрената триада и интегриране на изкуствен интелект. Твърди се, че този курс цели да неутрализира бъдещите капацитети на НАТО, за които се предполага, че ще достигнат пик в края на следващото десетилетие.

20.09.2026 17:30
Грешка в AI алгоритъм на CENTCOM за малко не предизвика морски сблъсък между САЩ и Китай в Ормузкия проток
Свят

Грешка в AI алгоритъм на CENTCOM за малко не предизвика морски сблъсък между САЩ и Китай в Ормузкия проток

/Поглед.инфо/ Системна грешка при обработката на разузнавателни данни чрез алгоритми с изкуствен интелект едва не доведе до директна военна интервенция на Вашингтон срещу китайски търговски съд в Близкия изток. Според източници от американските отбранителни среди, летателни апарати вече са били подготвени за операция по прихващане поради грешно класифициран товар. Инцидентът изкарва на повърхността дълбоките структурни дефекти при интеграцията на генеративни модели в решенията за национална сигурност.

20.09.2026 17:30
Брюксел протегна пипала през Атлантика: Готви ли се трансформацията на ЕС в глобален суперпроект?
Свят

Брюксел протегна пипала през Атлантика: Готви ли се трансформацията на ЕС в глобален суперпроект?

/Поглед.инфо/ Инициативата за асоциирано членство на Канада в Европейския съюз представлява радикален геополитически обрат, провокиран от задълбочаващата се търговска война между Отава и Вашингтон. Докато Брюксел търси начини да разшири институционалното си влияние отвъд границите на европейския континент чрез критични ресурси и газови трасета, канадското правителство на Марк Карни декларира край на икономическата си зависимост от САЩ. Подобен трансатлантически маньовър обаче заплашва да разкъса установените вериги на доставка в Северна Америка.

20.09.2026 17:15