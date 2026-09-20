/Поглед.инфо/ В опит да компенсира нарастващия натиск от страна на Вашингтон и търговските търкания с администрацията на САЩ, Европейският съюз подготвя правно-административна рамка за така нареченото „асоциирано членство“. Според публикации в западни медии и анализи на икономисти, първият опитен обект на този формат може да стане Канада. Стъпката обаче не е просто епизод от северноамериканската геополитика, а тестова площадка за бъдещото структуриране на отношенията на Брюксел с Киев.

По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Форматът „асоцииран член“ като административен инструмент

В правно-структурен план Европейският съюз отдавна е изправен пред институционален дефицит, когато става въпрос за държави, които се намират извън географските или политическите граници на Договора за Европейския съюз (ДЕС). По член 49 от ДЕС всяка европейска държава може да подаде молба за членство, но съществуващите критерии от Копенхаген и сближаването на законодателството (acquis communautaire) изискват десетилетия за пълна интеграция.

Според информация на публикации в европейски издания, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и дипломат номер едно на ЕС Кая Калас са предложили на Отава специфична форма на сближаване. Докато Калас първоначално е лансирала идеи, граничещи с пълноправно интегриране — концепция, съдholding юридически ограничения спрямо член 52 от ДЕС, — Фон дер Лайен е предложила формулата „асоцииран член“.

Тази правна форма все още няма твърда дефиниция в първичното право на ЕС. Тя представлява хибрид между Договора за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (CETA), сключен през 2016 г., и рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). За Брюксел създаването на такъв прецедент разрешава стратегически казус: как да обвърже пазари и суровинни бази без да предоставя право на глас в Съвета на ЕС или места в Европейския парламент.

Търговската война между САЩ и Канада: Цифрите зад напрежението

Причината за активизирането на преговорите между Брюксел и Отава се корени в протекционистичната политика на Вашингтон. След въвеждането на нови митнически тарифи върху стоманата, алуминия и автомобилостроенето от страна на американската администрация, канадският износ бе пряко засегнат.

73% от общия канадски износ е насочен към американския пазар (по данни на Statistics Canada за последните фискални периоди).

от общия канадски износ е насочен към американския пазар (по данни на Statistics Canada за последните фискални периоди). Над 3.6 милиарда канадски долара дневно преминават през границата между САЩ и Канада под формата на стоки и услуги.

дневно преминават през границата между САЩ и Канада под формата на стоки и услуги. В редица американски щати — като Мичиган, Охайо и Илинойс — Канада е основният чуждестранен търговски партньор, което прави тарифните сблъсъци причина за инфлационен натиск от двете страни на границата.

Министър-председателят на Канада Марк Карни — бивш управител на Bank of Canada и Bank of England — опитва да балансира между икономическата реалност и националния суверенизъм. Въпреки натиска от страна на опозицията в лицето на Консервативната партия и нейната фигура Пиер Поалиевр, Карни се стреми да разшири достъпа до европейския пазар, за да намали зависимостта от Закона за намаляване на инфлацията (IRA) в САЩ.

В същото време търговските споразумения на Канада с Китай остават ограничени. Допускането на канадска рапица на китайския пазар срещу намаляване на митата за китайски електрически превозни средства е показател за прагматичен, но ограничена по мащаб обмен. Отава е наясно, че прекаленото сближаване с Пекин пресича червените линии на Закона за търговията на САЩ (Section 301).