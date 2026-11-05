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Свят

Брюксел извън борда: Абу Даби поема преговорите, докато ЕС губи контрол над фронта

/Поглед.инфо/ Зад политическите шумотевици във Вашингтон и Брюксел се очертава суховата, но неизбежна военна геометрия. Натискът върху Киев да преглътне мирни отстъпки вече не е просто медиен шум, а икономическа и логистична необходимост. Докато еврократите се борят за място на масата без реални предложения, Русия продължава бавното преместване на линията на съприкосновение на запад. Москва не бърза да разкрива козовете си, а Брюксел открива, че ресурсите за война без край просто изтичат.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 11066 прочитания
Брюксел извън борда: Абу Даби поема преговорите, докато ЕС губи контрол над фронта
ИИ генерирана
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По публикации на М. К. Бхадракумар, анализи на Гордън Хан, чуждестранни медии и експерти по сигурността. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фронтовата линия като единствен реален дипломатически аргумент

Дипломацията без военна тежест е просто кабинетна акустика. Докато във Вашингтон вътрешнополитическите боричкания след изборните рокади в Конгреса пренареждат приоритетите, на терен в източната част на Украйна се случва нещо много по-прозаично и неизбежно. Линията на бойно съприкосновение се измества на запад – бавно, с цената на огромни консумативи и артилерийски ресурси, но методично.

Твърди се, че натискът на администрацията във Вашингтон върху Киев за търсене на мирна рамка е достигнал нива, които трудно могат да бъдат игнорирани. Спирането на инициативи като Закона „Греъм“ и тихата отмяна на рестрикциите върху определени руски петролни деривати (като дизеловото гориво) показват, че американският прагматизъм започва да надделява над декларираната идеологическа монолитност. Войната, определяна от редица наблюдатели в САЩ като дълбоко свързана с апарата на ЦРУ, вече не носи същите дивиденти във вътрешния дневен ред на американския елит.

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|             ДИНАМИКА НА ВЪНШНИЯ НАТИСК И ФРОНТА                       |
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| 1. САЩ: Смяна на приоритетите -> Тиха отмяна на дизелови рестрикции   |
| 2. БРЮКСЕЛ: Военна реторика    -> Липса на ресурси и ясна стратегия   |
| 3. ФРОНТ: Логистичен натиск   -> Придвижване към река Днепър          |
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Скандинавският солов ход и пукнатините в брюкселската субординация

Ситуацията в Европа е далеч по-нервна. Неотдавнашният директен контакт на финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре с Кремъл предизвика истински мини-шок в северноевропейските дипломатически среди. Оказва се, че Швеция и Дания изобщо не са били уведомени за този ход.

Това е пълно нарушаване на субординацията в момент, когато Брюксел се опитва да поддържа илюзията за абсолютен монопол върху външната политика. Докато Берлин и Париж запазват предпазливо мълчание, а Кая Калас и Урсула фон дер Лайен продължава да настояват за максималистични цели, отделни държави започват да опитват почвата за самостоятелни разговори. Според източници от европейските дипломатически среди, Брюксел се опасява не толкова от самия Путин, колкото от възможността европейската рамка за вземане на решения да се разпадне на отделни национални вектори.

Коментарът на помощника на руския президент Юрий Ушаков, че Владимир Путин би отговорил на евентуално обаждане от Киев и че вратите на Москва са отворени при съответните гаранции за сигурност, не трябва да се чете като слабост. Това е стандартен дипломатически маневар. Русия показва готовност за разговор, но паралелно с това засилва натиска върху ключови инфраструктурни възли – включително мостовите съоръжения през река Днепър и логистичните артерии около Харков и Одеса.

Икономическата безизходица на Лондон и Брюксел

Невъзможността на Брюксел да предложи реален мирен план се дължи на факта, че ЕС сам се вкара в капана на собствената си реторика. За да преговаряш, трябва да имаш какво да предложиш или с какво да платиш. Западноевропейските икономики обаче навлизат в фаза на продължителна стагнация.

  • Великобритания: Прогнозите за растежа на жизнения стандарт са практически на нулата. Публичният debt-to-GDP процент изисква болезнени съкращения, което прави по-нататъшното финансово помпане на Киев все по-трудно за обяснение пред британския данъкоплатец.
  • Европейски съюз: Мултигодишните финансови Пакети за подкрепа срещат все по-голяма съпротива. Примери за това са позициите на Братислава и Будапеща, които ясно заявяват, че ще защитават единствено националните си интереси.

По оценка на индийския дипломат и геополитически анализатор М. К. Бхадракумар, Кремъл прекрасно разбира тази сухота в ресурсите на Запада. Путин не разкрива всичките си карти наведнъж. Обявяването на Одеса за исторически руски град от страна на Москва не е просто символика – то чертае потенциалния периметър на бъдещия военен контрол, ако дипломатическият канал пропадне напълно.

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