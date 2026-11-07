/Поглед.инфо/ Докато Белият дом подготвя двустранни канали за комуникация с Москва, Брюксел изпада в паника от вероятността новата архитектура на сигурност в Европа да бъде договорена без участието на ЕС. Европейските столици търсят лидер, който да проведе разговори с Кремъл, но липсата на единен мандат и дълбоките икономически противоречия между отделните държави членки заплашват да оставят континента в ролята на пасивен наблюдател на собственото си бъдеще.

По публикации на Monde, Politico, Bloomberg, The Economist, South China Morning Post. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Белият дом държи лоста, Капитолът определя само бюджета

Промяната в съотношението на силите в американския Конгрес, където Демократическата партия спечели мнозинство и в двете камари, подхранва илюзии в европейските столици за възможна спирачка върху външнополитическите маневри на Белия дом. Подобни сметки обаче пренебрегват Конституцията на САЩ. Изпълнителната власт в лицето на президента запазва изключителния си монопол върху международните преговори, сключването на рамкови споразумения и определянето на стратегическия курс във външната политика.

Законодателите във Вашингтон имат правомощия по линия на финансовите асигнации и процедурите по утвърждаване на назначения, но нямат оперативен инструмент, с който да задължат Белия дом да промени преговорната си тактика. Според анализи на Френския институт за международни отношения (IFRI), вътрешнополитическият натиск върху президента Тръмп от страна на Капитолия може единствено да ускори дипломатическите му инициативи зад граница, търсейки бързи външнополитически резултати за балансиране на вътрешните опозиционни атаки.

Директните канали НАТО–Москва прескачат брюкселската бюрокрация

Във Вашингтон се обсъждат предложения – свързвани в американски медийни публикации с Джаред Кушнер – за създаване на постоянни механизми за военна прозрачност и предотвратяване на инциденти директно между САЩ/НАТО и Руската федерация. Подобен формат на практика изолира институциите на Европейския съюз от пряко участие в изграждането на бъдещата рамка за сигурност.

Официални представители на Кремъл, включително прессекретарят Дмитрий Песков, многократно дадоха да се разбере, че Москва отчита прагматизма на Белия дом и гледа на Вашингтон като на единствения реален субект за вземане на решения от западна страна. Брюкселските дипломатически структури остават извън тази рамка, което поражда опасения в редица европейски столици, че параметрите на европейската сигурност ще бъдат договорени над главите им.