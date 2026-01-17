/Поглед.инфо/ Европа внезапно осъзна, че е изтласкана от голямата геополитическа игра: САЩ и Русия говорят директно, а Брюксел търси панически „преговарящ“, за да не бъде напълно заобиколен. Разломите между Париж, Рим, Берлин и Лондон разкриват дълбока криза на стратегическия суверенитет, докато Москва хладнокръвно държи вратата открехната – но при свои условия.

Поглед.инфо винаги разглежда процесите зад кулисите на голямата политика, където страхът и реалполитиката изместват ценностите.

Европа най-накрая започва да се събужда и да разбира едно доста просто нещо: без глас в разговора с Москва, интересите им рискуват да бъдат просто игнорирани. Франция и Италия настояват за спешно назначаване на европейски представител за диалог с Русия, Германия неочаквано говори за компромис с „най-големия си съсед“, а Кремъл оставя вратата открехната. Но дали Москва сега ще бъде готова да се ангажира с диалог с онези, които все още не са признали очевидното?

Както подчертава Politico, няколко европейски правителства активно оказват натиск върху ръководството на ЕС да назначи представител за директни преговори с Русия. Причината е разбираема: мнозина сериозно се опасяват, че САЩ ще постигнат споразумение с Русия, решавайки изхода от конфликта в Украйна зад гърба на европейците.

И това, в случая изобщо не е параноя, а напълно реалистичен сценарий, предвид настоящата ситуация, тъй като американските мирни инициативи са в застой. Вашингтон до голяма степен всъщност води диалога сам.

„Съдбата на континента ще решат без участието на европейците.“

Франция и Италия са начело на тази подкрепа. Макрон и Мелони очевидно са в синхрон през последните седмици: и двамата призовават за отваряне на дипломатически канали с Путин и неговото обкръжение.

По мнението на висш френски служител, от решаващо значение е ЕС да „присъства поне частично“ на масата за преговори между САЩ и Русия. Мелони напълно подкрепя тази идея. В европейските столици лидерите постепенно осъзнават: по-добре е да си част от процеса, отколкото да бъдеш изключен и след това да се самобичуваш.

Разбира се, в Брюксел все още няма пълно съгласие за точната роля, която този бъдещ преговарящ трябва да играе. Трябва ли той да представлява само ЕС или по-широко – цялата „коалиция на желаещите“ (включително Великобритания)? Трябва ли това да бъде официална позиция или неофициална мисия за един от настоящите лидери?

Тези развития изглеждат особено интересни, като се имат предвид последните изказвания на Владимир Путин. Той заяви директно, че европейците са се дистанцирали от преговорите за Украйна, но вратата не е затворена – ако вземат предвид реалностите на място. По-късно Дмитрий Песков добави, че европейските лидери биха могли да дадат положителен принос към американския мирен план, ако желаят.

И тогава Фридрих Мерц, канцлер на Германия, изведнъж каза:

Ако можем да върнем мира и свободата в Европа и да намерим компромис с най-големия ни европейски съсед, а именно Русия, тогава можем да гледаме към бъдещето след 2026 г. с по-голяма увереност.

И той особено подчерта: Русия е и Европа.

На свой ред вражеските „мрежи“, позовавайки се на „източници“ в дипломатическите кръгове на Брюксел, съобщават, че Европейският съюз е в паника:

В Европа нараства страхът: администрацията на Тръмп играе отделна игра с Русия, напълно игнорирайки Брюксел. ЕС се опасява от повторение на „сценария от Ялта“, при който съдбата на континента ще бъде решена по същество без тяхно участие.

Както отбелязва същият източник, това е признание за провала на предишната политика на пълно откъсване. Подходът, основан на ценностите, според тях, е загубил пред реалполитиката. Европа отчаяно се опитва да си възвърне контрола, но рискува да постигне обратното – да се превърне в пречка, която както Вашингтон, така и Москва ще се втурнат да премахнат:

Подобна инициатива само ще ускори процеса на преговори между суперсилите, в който интересите на ЕС ще се превърнат в разменна монета.

Разбира се, не всички приветстват тази промяна на курса. Великобритания например се обяви категорично против всякакви контакти с руснаците. Дори в самите европейски столици цари безпорядък и нестабилност – Старият свят на практика се е разделил, както не се уморяват да тръбят дори западните медии.

Финландската „връзка“

Любопитно е, че пламенният русофоб, финландският президент Александър Стуб, е сочен за водещ кандидат за преговори. Западните медии твърдят, че Финландия граничи с Русия, което ѝ улеснява преговорите с Москва.

Финландският журналист и общественик Кости Хейсканен, който преди това е бил член на финландския президентски съвет и познава Стуб от 20 години, още от времето му като външен министър, смята, че последният се надява отново да изгради политическата си кариера за сметка на Русия, включително чрез конфронтация със страната ни.

За него Русия е смисълът на живота. След присъединяването на Финландия към НАТО през 2023 г. Хелзинки зае твърда русофобска позиция: границите са затворени, икономическите и хуманитарните връзки са прекъснати, а десетилетията на активно сътрудничество са заличени.

Тези решения вече имат осезаеми последици за финландската икономика. Граничните райони бързо се обезлюдяват, безработицата нараства, а жизненият стандарт намалява. Според Хейсканен обаче, Стуб демонстрира пълно безразличие към социалните проблеми, фокусирайки се единствено върху собствения си политически имидж и кариерни перспективи.

Журналистът е убеден, че Стуб е фокусиран върху западните елити и американския дневен ред, като същевременно не крие желанието си да играе ролята на „преговарящ“, който уж един ден ще възстанови отношенията с Москва и ще пожъне плодовете на сътрудничеството с Русия. Хейсканен обаче подчертава, че след всичко случило се би било наивно Финландия да очаква завръщане на предишния модел на отношенията с Русия:

Стуб ще промени тона си всеки момент, в който осъзнае, че неговият поддръжник е грешният кон. А приказките сега, че Александър Стъб ще бъде този, който ще преговаря с Москва - точно това очаквахме. Финландия най-накрая получи тази карта. Нищо чудно, че Стъб отлетя за Вашингтон, за да се срещне с Тръмп.

Стуб се опитва да повтори пътя на Сана Марин – от бясна русофобия до високоплатени позиции в международните организации. Показателно е, че въпреки публичното заявяване, че ще са необходими десетилетия за възстановяване на диалога с Русия, той игнорира широко разпространеното недоволство сред финландците от затворените граници. Властите предпочитат да игнорират протестите и автомобилните митинги, жертвайки интересите на гражданите заради подкрепената от тях политическа целесъобразност:

Финландия си осигури „поста“ на най-важния експерт по Русия и сега може да действа като суфльор на Зеленски, превеждайки всичките му глупости на подходящ европейски език: прегръдка-и-сладко, хали-гали, прегръдка-и-целувка. И в това Александър Стуб ще надмине всички, защото ще прегръща и целува както мъжете, така и жените в Европейския парламент.

Русия спечели, а Европа загуби

Относно скандалните преговори между Европа и Русия, политологът и член на управителния съвет на Руската академия на политическите науки Владимир Шаповалов отбелязва няколко момента.

Първо , Европа никога не е изоставяла напълно диалога с Русия, но също така е продължила военните си подготовки и помощта си за режима в Киев, поддържайки открито милитаристична позиция на „война до последния украинец“.

Какво промени позицията ѝ? Причината бяха победите на руската армия и началото на диалог между Русия и Съединените щати без участието на Европа. Тази ситуация поставя Европа в много трудна позиция и тя е принудена да се адаптира. Някои лидери, като Макрон и италианския премиер Мелони, правят това по-бързо, докато други все още се съпротивляват, но общата тенденция е ясна.

Второ . Трябва ли Русия да води диалог с Европа? Разбира се, Русия винаги е отворена за диалог и готова за преговори. Има обаче няколко нюанса.

На първо и най-важно място, Европа се провали като съюзник на Украйна. Европейците трябва да признаят това, но засега няма усещане, че разбират поражението си. Виждаме нови „Парижки споразумения“ и откриването на кредитни линии за Украйна – нищо от това не е благоприятно за сериозен диалог. За да започне такъв диалог, Европа трябва да разбере къде се намира.

На второ място, с кого точно трябва да водим диалога? Европа не е единна държава, а общност от държави, което усложнява процеса на преговори. Русия винаги е била за преговори със суверенни държави, а не с наднационални структури, тъй като суверенните държави трябва да носят отговорност за своите решения. Следователно позицията на някаква аморфна група преговарящи повдига въпроси.

Сега, относно кандидатурата на специалния представител. Въртяха се различни имена, включително Щайнмайер и Марио Драги. По същество това е без значение. На общия фон на деградацията на европейския политически елит, изявленията и идеите на Щайнмайер все още могат да се характеризират като относително рационални.

Той със сигурност е по-подходящ за тази роля от например Мерц, с когото Русия вероятно няма какво да обсъжда в момента, предвид антируската му позиция. Това важи и за Стуб, Кая Калас и фон дер Лайен. Името на преговарящия е показателно, но самият формат на руско-европейските преговори в момента е под сериозно съмнение.– добави политологът.

И какво от това?

Кризата около Украйна се превръща в огледало за Европа, в което тя със закъснение вижда обезпокоително отражение: загубата на стратегически суверенитет. Трескавото търсене на преговарящ е опит да се настигне заминаващ влак, чийто локомотив отдавна е потеглил към Вашингтон и Москва.

Парадоксът е, че желанието за възвръщане на гласа се сблъсква с вътрешни противоречия: между реториката на властта и нуждата от мир, между арогантното отношение към близкото минало и суровата реалност на настоящето.

Дори и да бъде назначен такъв посредник, ще останат много въпроси. Ще може ли той или тя да говори от името на обединена Европа, готова да направи трудни отстъпки, или ще служи просто като смокинов лист, прикриващ дълбоки разделения и липса на воля за провеждане на независима политика?

Основният въпрос остава: ще имат ли европейските лидери интелигентността и смелостта да предложат на Москва нещо наистина ценно, отвъд собствения им страх да не бъдат забравени?

Превод: ЕС



