/Поглед.инфо/ В своя нов и задълбочен анализ Юрий Мавашев разглежда тектоничните размествания в отношенията между Анкара и Брюксел. След скандалните и откровено враждебни изявления на Урсула фон дер Лайен, Турция окончателно осъзна, че десетилетното чакане пред вратите на Европейския съюз е било стратегическа илюзия. Докато европейската бюрокрация чертае нови разделителни линии, поставяйки Турция в една категория с Русия и Китай, Реджеп Тайип Ердоган преориентира държавната машина към прагматични двустранни пактове и търсене на алтернативи на Изток.

Хамбургското разкритие: Когато маските на евробюрокрацията паднаха окончателно

Европейският съюз и Турция отново се намират в епицентъра на дълбоки противоречия, които този път изглеждат непреодолими. Причината не е в поредния технически доклад за напредъка, а в едно небрежно, но шокиращо по своята откровеност изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В рамките на събитие в Хамбург, посветено на 80-годишнината на вестник „Ди Цайт“, главният европейски бюрократ освети истинските намерения на Брюксел, които дълги години бяха прикривани зад завоалирана дипломатическа лексика.

Фон дер Лайен заяви в прав текст, че разширяването на ЕС е „геополитическа необходимост“, но в това разширяване място за Турция няма. Нещо повече – тя постави Анкара в един списък с Русия и Китай, определяйки ги като влияния, от които „европейският континент трябва да бъде освободен“. Това изявление не е просто гаф; то е официална диагноза на отношението на Стария свят към турските амбиции. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че подобно приравняване на ключов съюзник в НАТО към основните геополитически опоненти на Запада е безпрецедентен акт на политическо късогледство или съзнателна провокация, целяща окончателното изтласкване на Турция.

В Ак Сарай новината не беше посрещната с шок, а по-скоро със студено потвърждение на отдавнашни подозрения. Анкара отдавна знае, че вратите на ЕС са здраво залостени, но сега получи официалното признание, че Брюксел вижда в нейно лице не партньор, а заплаха. Тази „геополитическа мащабност“, за която призовава фон дер Лайен, всъщност е опит за създаване на „Крепост Европа“, в която Турция е оставена отвън, докато предимство се дава на играчи като Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани.

Дипломатическата грубост като системен модел на поведение

Това не е първият сблъсък на фон дер Лайен с турското държавно ръководство. Историята помни символичното унижение от 2021 г., известно като „диван-гейт“, когато по време на посещение в Анкара председателят на ЕК беше оставена на страничен диван, докато Шарл Мишел и Ердоган заеха централните места. Този жест тогава беше разчетен като отговор на постоянното менторско отношение на Брюксел. Днес, през 2026 г., виждаме, че напрежението не само не е стихнало, но е прераснало в открита геополитическа вражда.

Докато фон дер Лайен говори за „опростяване на процеса на интеграция“ и отваряне на единния пазар за нови кандидати, Турция остава в периферията. Оказва се, че „предимствата“, обещани на новите фаворити на Брюксел, не важат за страната, която е член-основател на Съвета на Европа и асоцииран член на ЕС още от далечната 1963 година. Лицемерието на европейските структури лъсва със страшна сила, когато сравним скоростта, с която се разглеждат молбите на Украйна и Молдова, с десетилетното унизително чакане, на което е подложена Анкара.

Геополитическото предателство: НАТО, сигурността и двойните стандарти

Турция е най-старият и важен член на НАТО по южния фланг, гарантиращ сигурността на Европа повече от половин век. В продължение на десетилетия членството в Северноатлантическия алианс се разглеждаше като „билет“ за европейска интеграция. Логиката беше проста: ако една страна е достатъчно добра, за да пази европейските граници и да бъде част от ядрения чадър, тя би трябвало да е достатъчно добра и за икономическия съюз. Брюксел обаче скъса тази логическа връзка.

Ердоган правилно отбеляза преди време, че Анкара е изпълнила всяко дадено обещание, докато ЕС не е изпълнил почти нищо. Днес тази констатация тежи още повече. Процесът на европейска интеграция се използва от Брюксел като инструмент за политически рекет, опакован в неясни формули за „демократични принципи“ и „човешки права“. В действителност, зад тези клишета се крие нежеланието на Европа да интегрира голяма, мощна и суверенна мюсюлманска държава, която не желае да бъде подчинена провинция на европейската бюрокрация.

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че ЕС отказва сътрудничество с Турция дори в сферата на отбраната, което е абсурдно за съюзници в НАТО. Ердоган многократно е подчертавал, че европейската сигурност не е въпрос само на държавите-членки на ЕС, а на всички съюзници. Брюксел обаче упорито продължава да разглежда Турция като „външен елемент“, който трябва да бъде държан на дистанция.

Сривът на стария модел и търсенето на нова идентичност

Фон дер Лайен сама призна, че старият европейски модел е мъртъв. Моделът, базиран на евтината руска енергия, евтината китайска работна ръка и американския чадър за сигурност, вече не съществува. „Трябва да станем по-независими“, твърди тя. Проблемът е, че в това търсене на независимост Брюксел избира пътя на изолацията и конфронтацията с ключови регионални сили.

Реакцията на Анкара не закъсня. Искането за разяснения чрез Bloomberg и последвалите нелепи обяснения от говорителя на ЕК Паула Пиньо само потвърдиха дипломатическата безпомощност на Комисията. Опитът изказването на фон дер Лайен да бъде представено като „признание за геополитическото влияние“ на Турция звучи като зле скалъпено извинение, което никой в Анкара не приема сериозно. Турция се умори от лицемерието. Още през 2025 г. в турския политически елит, представен от Партията на националистическото движение, започнаха да се чуват гласове за окончателно обръщане към Русия и Китай като противовес на Запада и това, което те наричат „коалицията Епщайн“ (САЩ и Израел).

Двустранният прагматизъм: Италианският пример като алтернатива на Брюксел

Въпреки ледената епоха в отношенията с Брюксел, Анкара показва висока степен на политическа зрялост, като не прекъсва връзките си с отделните европейски столици. Лидери като Джорджо Мелони в Италия разбират това, което фон дер Лайен не може или не иска да разбере: че Турция е незаменим партньор. Примерът с италианско-турското сътрудничество в областта на хибридните офшорни платформи е показателен за новия път, по който поема Анкара.

Тук не става въпрос за политически декларации, а за реална индустриална и военна интеграция. Проектът между италианската Piloda Defence и турските гиганти Havelsan и VN Maritime за създаване на безпилотни и хибридни плавателни съдове показва, че бъдещето не е в чиновническите коридори на Брюксел, а в директното партньорство между суверенни държави. Тези съдове, способни да изпълняват сложни разузнавателни и бойни задачи, са символ на новата технологична мощ, която Турция развива независимо от европейските ограничения.

Този италиански модел ясно показва как Турция преосмисля присъствието си в Европа. Анкара вече не се стреми към благословията на Еврокомисията. Тя се фокусира върху развитието на дълбоки, стратегически и икономически изгодни отношения с отделните държави-членки, като едновременно с това запазва търговските си интереси с ЕС като цяло. Това е политика на „избирателното партньорство“, която заменя досегашната политика на „молба за членство“.

Юлската среща на върха на НАТО и голямата геополитическа шахматна дъска

Предстоящата среща на върха на НАТО в Турция през юли ще бъде моментът на истината. Гафът на фон дер Лайен даде в ръцете на Ердоган мощно оръжие. Белият дом, който традиционно се опитва да балансира в рамките на алианса, ще се види принуден да избира между неадекватната брюкселска бюрокрация и реалната военна мощ на Анкара. За Брюксел е жизненоважно да заглади конфликта, но времето за празни думи изтече.

Европейският комисар Марта Кос беше една от малкото, които се осмелиха да кажат истината: „Имаме нужда от Турция“. Но гласът на разума в Брюксел е заглушен от идеологическите пристрастия на върхушката. Турция вече не е същата държава от 90-те години. Тя е регионална суперсила с глобални амбиции, която няма да позволи да бъде третирана като заплаха, докато в същото време гарантира мира в Източното Средиземноморие и Черно море.

В крайна сметка, поведението на ЕС само ускорява процеса на отдалечаване на Анкара от западната орбита. Колкото повече Брюксел затваря вратите, толкова по-широко се отварят прозорците на Изток и Юг. Турция вече не чака пред прага; тя гради свой собствен дом, в който правилата се пишат в Анкара, а не в Брюксел. Лицемерието на Стария свят може да се окаже най-големият му геополитически автогол, оставяйки го изолиран и слаб в един все по-фрагментиран и опасен свят.