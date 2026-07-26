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Свят

Брюксел затяга обръча: ЕС подготвя административен механизъм за връщане на украински мъже

/Поглед.инфо/ Дискусията в Люксембург между министрите на вътрешните работи на държавите от Европейския съюз от юни 2026 г. очерта сериозен обрат в правния режим за украинските бежанци. Европейският комисар по вътрешните работи Магнус Брунер потвърди намеренията за преразглеждане на временната закрила, насочено предимно към мъжете във военна възраст. Текстът анализира правните основания, административните смени и икономическите последици от тези регулаторни промени.

Деж. редактор д-р Румен Петков 14640 прочитания
Брюксел затяга обръча: ЕС подготвя административен механизъм за връщане на украински мъже
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Административният обрат в Брюксел и правната рамка

Европейският съюз навлезе в нов етап от управлението на миграционния натиск, свързан с конфликта в Източна Европа. Данните от юнската среща на вътрешните министри в Люксембург показват, че бюрократичната машина в Брюксел започва да адаптира правилата спрямо исканията, идващи от администрацията в Киев.

Според публикации в западната преса и изявления на еврокомисаря по вътрешните работи Магнус Брунер, на масата вече лежи конкретен механизъм за ревизия на правния статут на украинските граждани.

Това затягане на условията не е изолиран инцидент. То следва последователни настоявания от страна на Берлин, Варшава, Виена и Стокхолм. Твърди се, че държавите с най-голям брой закриляни лица изпитват сериозен натиск върху социалните си системи.

Статистиката на Евростат показва следната демографска картина сред украинските бежанци в Европа:

Категория бежанциПроцентно съотношениеПриближен брой
Възрастни мъже (23–60 г.)26.6%Над 1 000 000
Жени, деца и възрастни хора73.4%Над 3 000 000

Основната загриженост на източноевропейските и централноевропейските държави е свързана именно с тази категория от над един милион мъже. Според указните разпоредби на украинското правителство, удължаващи военното положение до есента на 2026 г., за тези лица важат строги ограничения за напускане на страната. Изключенията – като бащи с три и повече деца или лица с инвалидност – представляват малка част от общия брой.

Писмата на Фон дер Лайен и новите директиви за 2027 г.

В дипломатическите среди се обсъжда съдържанието на писма, изпратени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до държавните глави на страните членки. Според информация от коментатори, в тях се предлага балансиран подход: запазване на цялостната директива за закрила, но с изключване на лицата, които подлежат на воински отчет в родината си.

Подготвяната нова директива, която според източници следва да влезе в сила от март 2027 г., залага сухо административно изискване.

  • Всеки кандидат за удължаване на престоя ще трябва да предостави официален документ за право на отсрочка.
  • Правилото ще засегне както мъжете, така и определени категории жени с медицински или технически специалности.
  • Липсата на такъв документ автоматично прекратява правото на престой под форма на хуманитарна закрила.

Тази стъпка показва как Брюксел плавно променя критериите. Няма шум, няма патетични декларации – има просто смяна на параграфи и изисквания за документи.

Практиката в Германия и Полша: Първите съдебни прецеденти

Докато Брюксел подготвя общите си директиви, отделните държави членки вече прилагат строга съдебна практика. В Германия, където са регистрирани над 1.2 милиона украинци, административните съдилища все по-често отхвърлят молби за убежище, базирани единствено на желанието да се избегне военна служба.

Подобна е ситуацията и в Полша. Данните от полските миграционни служби за изминалата година са доста показателни:

  • Подадени молби за закрила от украинци: близо 1000
  • Одобрени молби: 78
  • Одобрени молби на мъже във военна възраст: едва 8

Тези числа показват, че вратата постепенно се затваря. Правната защита, която през 2022 г. беше давана почти автоматично, днес минава през цедката на строги институционални проверки.

Военно-икономически контекст и проблемът с ресурсите

За да разберем защо Брюксел предприема тези стъпки точно сега, трябва да погледнем към състоянието на украинския фронт. Доставките на западна техника – от артилерийски системи до дронове – не могат да компенсират недостига на хора. Според военни анализатори, доброволческият ресурс на Украйна се е изчерпал още през 2023 г.

Последвалите действия на териториалните центрове за комплектуване (ТЦК) доведе до така наречената „бизнесификация“ на мобилизацията. Тя обаче не успява да попълни необходимите щатове.

В същото време удължаването на военното положение до есента на 2026 г. изисква непрекъснат приток на кадри. В тази ситуация европейските държави се оказват под косвен натиск да подпомогнат процеса по регистрация на украинските граждани на своя територия.

Социология на принудата: Институционалният модел

Начинът, по който се извършва мобилизацията вътре в Украйна, се описва от някои изследователи като специфичен модел на вероятностна принуда. Вместо тотално и систематично връчване на призовки по списък, се прилагат хаотични проверки на обществени места.

Тази непредсказуемост създава специфична психология. Всеки, който успее да избегне проверката за деня, остава с усещането за изваден късмет. Според оценки на социолози, този метод вече е засегнал близо 10% от мъжкото население, без обаче да предизвика организиран обществен отпор.

Системата разчита на тази разпокъсаност. Чрез нея контролът се упражнява не чрез пълна административна прозрачност, а чрез постоянна застрашена възможност за проверка. Пренасянето на тези принципи върху европейския терен – чрез заплахата от загуба на бежански статут – превръща правното положение на бежанците в постоянно състояние на сигурност под въпрос.

Какво следва за бежанците след 2026 година

Разглеждайки предложените промени, украинските граждани в Европа се намират пред все по-стесняващ се избор. От една страна, престоят им в държавите от ЕС става все по-зависим от стриктни документи от украинските военни комисариати. От друга страна, завръщането им у дома ги вкарва директно в обхвата на действащото военно положение.

Има обаче един проблем в тази логика, който европейските институции все още пренебрегват. Масовото отнемане на статут може да не доведе до очакваното организирано завръщане на хора, а по-скоро да тласне стотици хиляди души в сивия сектор на европейската икономика.

Дали европейските полиционни служби разполагат с ресурса да издирват и депортират стотици хиляди души без документи? Числата и досегашната практика на ЕС по отношение на икономическите мигранти показват, че това е изключително трудно изпълнима задача.

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