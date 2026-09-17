/Поглед.инфо/ Германската здравна система започва спешно преустройство за работа в условия на мащабен военен конфликт, съобщават западни медии. Според разкрити планове Бундесверът прогнозира потенциален приток от над 1000 ранени войници дневно, което надхвърля капацитета на военните болници. Реанимират се подземни бункери от Студената война, а цивилни хирурзи преминават през курсове за военномедицинска подготовка. Берлин ускорява логистичната интеграция в НАТО на заден план.

По публикация на Wei (Bloomberg). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Милитаризация на цивилното здравеопазване: Административни стандарти вместо военна патетика

През септември 2026 година германският военнопромишлен и логистичен апарат преминава от хипотетични модели към конкретни оперативни директиви. Според публикация в американската агенция Bloomberg, германското правителство е започнало системен преглед и преструктуриране на националната си здравна мрежа с оглед на потенциален пряк сблъсък между НАТО и Руската федерация.

Централна точка в този процес е подземното медицинско съоръжение под университетската клиника в град Улм (Баден-Вюртемберг). Построено през 1979 г. с капацитет да приеме до 2000 души и да функционира автономно в продължение на 90 дни при ядрен, биологичен или химически сблъсък, това противоатомно укритие с десетилетия бе държано в състояние на консервация. Днес Бундесверът разглежда въпроса за неговото техническо "възраждане".

Възстановяването на подобна инфраструктура не е въпрос на политическа декларативност, а на строги инженерни калкулации. Става дума за подмяна на филтърно-вентилационни системи, аварийни дизелови генератори, хладилни капацити за съхранение на кръвна плазма и модернизация на шлюзовете за дезактивация. Инвестициите се оценяват на десетки милиони евро – разходи, които тепърва трябва да бъдат разпределени между федералния бюджет и съответните провинции.

Федералният министър на отбраната Борис Писториус публично артикулира тезата, че Русия би могла да развие военен капацитет за тест на член 5 от Договора за НАТО до 2029 г. В тази оперативна рамка географското положение на Германия определя нейната роля: страната отпада от концепцията за "прифронтова държава" (каквато бе до 1989 г.) и поема функцията на ключов тилов, транзитен и медицински хъб за групировката на Алианса на Източния фланг.

Прогнозата за 1000 ранени на ден и сривът на цивилния капацитет

Разчетите на Медико-санитарната служба на Бундесвера (Sanitätsdienst der Bundeswehr) показват, че при разгръщане на интензивни боеве в Източна Европа в германската болнична мрежа могат да пристигат до 1000 ранени дневно.

Петте специализирани военни болници на Бундесвера (в Берлин, Кобленц, Хамбург, Улм и Вестерстеде) разполагат с общ капацитет от едва около 1800-2000 легла в мирно време. При подобен поток този ресурс ще бъде изчерпан в рамките на първите 48 часа.

Според Бенедикт Фримерт, командир на болницата в Улм и висш военномедицински офицер, германската здравна система в момента е напълно неограничена и незащитена за подобно натоварване. По думите му предстои "маратон" по преструктуриране, който изисква пълна интеграция между цивилните здравни заведения и структурите на отбраната.

Проблемът се задълбочава от хроничния недостиг на цивилни легла след реформите от последните две десетилетия, насочени към оптимизация на разходите.

дали цивилните болници разполагат с необходимия резерв? Отговорът е отрицателен.

Освен чисто физическата липса на легла, критична точка е липсата на кадри с хирургически опит при третиране на специфични травми от артилерийски огън, балистични осколки, изгаряния и баротравми. В момента едва няколкостотин цивилни лекари в цяла Германия притежават лиценз или преминат опит в областта на военната хирургия и травматология. За преодоляване на този дефицит Бундесверът, съвместно с Германското дружество по травматологична хирургия (DGU), стартира специализирани модули за обучение на цивилни медицински екипи.

Френският паралел и синхронизацията в рамките на НАТО

Германските мерки не са изолиран феномен. Те са част от обща директива в рамките на Европейския съюз и НАТО за повишаване на устойчивостта (resilience) на цивилните сектори.

Още през август миналата година Министерството на труда, здравеопазването и солидарността на Франция, оглавявано от Катрин Вотрен, изпрати инструкции до регионалните здравни агенции (ARS) за изготвяне на оперативни планове при масов приток на ранени. Френската стратегия предвижда мобилизация на цивилни ресурси, натрупване на стратегически медикаментозни резерви и създаване на протоколи за бърза триаж-сортировка.

Тази синхронизация между Берлин и Париж показва, че западните планиращи органи подхождат към потенциалния конфликт не като към краткотрайна криза, а като към продължителна война на изтощение, изискваща тотална мобилизация на тиловата инфраструктура.