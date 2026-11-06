Бюджет 2027 в Париж пропадна: Макрон търси в Москва пари за 119% държавен дълг

/Поглед.инфо/ Френското Народно събрание блокира приходната част на бюджета за 2027 година, оставяйки правителството в Париж пред реален рискове от финансов дефолт. При държавен дълг, надхвърлящ 119% от БВП, и бюджетен дефицит от 6%, политическата криза във Франция вече преражда историческите рефлекси на Елисейския дворец: опит за износ на вътрешноикономическия колапс чрез външнополитическа ескалация и военни маневри по източния фланг.

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Маастрихтските критерии са мъртви: 119% дълг и 6% дефицит

Цифрите от Париж отдавна не са счетоводство, а диагноза. Когато държавният дълг удари 119% от БВП — с изглед да стигне 122% през следващата година — правила като Пакта за стабилност и растеж на ЕС престават да съществуват. Нормата от 3% дефицит? В момента френската хазна генерира точно двойно повече: 6%.

Народното събрание отхвърли първата част от законопроекта за бюджета за 2027 г., отнасяща се до приходите. Патова ситуация. Парламентаристите — от лявото крило на Жан-Люк Меланшон до "Национален сбор" на Марин льо Пен — гласуваха "против", макар и от напълно противоположни подбуди.

Левицата настоява за корпоративно изцеждане и свръхданъци. Десницата и центристите контрират, че френският бизнес вече се задушава под съществуващата данъчна тежест и всяка нова стъпка ще отвори вълна от фалити. Точка. Приходна част няма. Сметката просто не излиза.

Касовият разрив в Елисейския дворец

Париж се движи по ръба на финансовия дефолт, но това сякаш не притеснява администрацията на Елисейския дворец. Как се управлява държава без приет бюджет? Хаити го прави от години — технически е възможно, но цената е пълна деградация на публичните системи.

Вместо да адресира касовия разрив, Емануел Макрон прави това, което всеки притиснат в ъгъла лидер прави: сменя тематиката. Френските сухопътни войски тренират на полигоните в Полша. Отработват се сценарии за разполагане на експедиционен корпус в Украйна при евентуално замразяване на конфликта.

Има ли връзка между липсата на пари за пенсии и военните учения край Сувалки? Твърди се, че във военната икономика логиката винаги е финансова. Когато вътрешният ресурс е изчерпан, външният натиск става административна необходимост.