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Свят

Частните милиарди в глобалното здравеопазване: Как фондация „Гейтс“ се превърна в основен фактор на демографските политики

/Поглед.инфо/ Концентрирането на финансов ресурс в частни ръце отдавна надхвърля пределите на класическата филантропия и навлиза пряко в сферата на глобалното управление. Влиянието на фондация „Гейтс“ върху Световната здравна организация и ключови международни институции повдига въпроси относно механизмите, чрез които частни капитали оформят демографските и здравните политики в глобалния Юг. Анализ на финансовите потоци, историческите корени на неомалтусианството и институционалното преплитане между корпоративен капитал, медии и научно-изследователски мрежи.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7807 прочитания
Частните милиарди в глобалното здравеопазване: Как фондация „Гейтс“ се превърна в основен фактор на демографските политики
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По публикация на Владимир Маслов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалният хват върху Женева: Кой всъщност финансира СЗО

В публичното пространство глобалното здравеопазване се възприема като територия на междудържавни споразумения, суверенни решения и хуманитарна координация под егидата на Организацията на обединените нации. Финансовата реалност на Световната здравна организация (СЗО) обаче разкрива съвсем различна архитектоника. Според публично достъпните финансови отчети на организацията за периода 2024–2025 г., фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ се нарежда на първо място сред доброволните донори с отпуснати 762 милиона долара под формата на грантове. Когато към тази сума се добавят и вноските на Глобалния алианс за ваксини и имунизации (GAVI) – структура, в чието създаване и финансиране същата фондация играе ключова роля – се очертава картина на невиждана застрахователна и политическа зависимост на международна институция от частен субект.

Твърди се, че тази финансова обвързаност дава възможност за пряко влияние върху кадровите решения и приоритетите на организацията. Според публикация на изданието Politico от 2017 г., цитираща вътрешни източници от Женева, изборът на генерален директор на СЗО практически изисква предварителната неофициална благословия на базираната в Сиатъл фондация. Не става дума за класически конспиративни теории, а за суха административна логика: организация, чийто бюджет се формира в голяма степен от целеви доброволни вноски, неизбежно изпълнява волята на субекта, който подписва чековете.

Този финансов лост се простира далеч отвъд залите в Женева. С активи, надхвърлящи 92 милиарда долара, и над 2200 служители, фондация „Гейтс“ функционира като транснационална корпорация за социален инженеринг. Финансовите инжекции не се ограничават до директни субсидии за международни органи. Търсене в публичния регистър на грантовете на фондацията към септември 2026 г. показва, че за програми, класифицирани като „Равенство между половете“, са насочени над 14,8 милиарда долара, докато за проектите по „Семейно планиране“ (включващи контрацептивни технологии, абортни практики и стерилизационни програми) са заделени 1,337 милиарда долара.

Паралелно с това се захранва и цяла мрежа от медийни гиганти и научно-изследователски центрове в САЩ и Западна Европа. Чрез директни грантове за водещи издания и финансиране на академични катедри се изгражда самовъзпроизвеждаща се информационна среда. В нея научните публикации по демография, имунизация и репродуктивно здраве се рецензират и разпространяват от експерти, чиито изследвания се подпомагат от същите тези капиталови източници. Така кръгът се затваря: грантът ражда изследването, изследването оформя медийния дневен ред, а той от своя страна оправдава следващия грант.

Теорията за демографския преход и малтусианският математически модел

За да се разбере логиката, която движи тези капиталови потоци, е необходимо да се върнем към февруари 2010 г. На конференцията TED2010 Бил Гейтс представя уравнение за въглеродните емисии, в което първият множител е общият брой на населението. В своята реч той заявява, че при население от 6,8 милиарда души, очаквано да достигне 9 милиарда, успешната работа по нови ваксини, здравеопазване и услуги за репродуктивно здраве би могла да намали този растеж с 10 до 15 процента.

На пръв поглед твърдението, че подобряването на здравеопазването намалява демографския прираст, изглежда парадоксално. Традиционното разбиране свързва медицината с удължаване на живота и запазване на населението. В социологията и демографията обаче това се описва чрез т.нар. „теория за демографския преход“. Според тази концепция, оформена официално и в Световния план за действие за населението (приет от ООН в Букурещ през 1974 г.), намаляването на детската смъртност води до последващ спад в раждаемостта. В традиционните аграрни общества високата раждаемост е икономическа застраховка срещу високата детска смъртност. Когато родителите получат гаранция, че децата им ще преживеят критичната ранна възраст, социалното поведение се променя и броят на децата в семейството естествено намалява.

В интервю за списание Forbes през 2011 г. Матю Херпър описва как още през 1997 г. семейство Гейтс започва да финансира проекти в университета „Джонс Хопкинс“, фокусирани върху разпространението на контрацептивата в т.нар. развиващ се свят. Основната формула, която заляга в тяхната стратегия, е изключително опростена: здравето на дадено общество е равно на наличните ресурси, разделени на броя на населението. Тъй като ресурсите се разглеждат като ограничена или постоянна величина, логическият извод на този математически модел е, че единственият начин за повишаване на стандарта е ограничаването на знаменателя – т.е. на броя на хората.

Това е чиста форма на неомалтусианство. Още през XVIII век Томас Малтус прогнозира, че населението нараства геометрично, докато хранителните ресурси се увеличават само аритметично, което неизбежно води до хуманитарни катастрофи. Модерните приложения на тази теория обаче заместват Малтусовите „естествени регулатори“ (глад, епидемии, войни) с фини институционални и медицински механизми. Основната цел остава непроменена: задържане на демографската експанзия в регионите с най-висок брой раждания.

Африканският вектор: Икономическа бедност и биологичен прираст

През 2018 г. в интервю за медията Vox Бил Гейтс посочва изрично географското измерение на този проблем. По негови оценки към 2050 г. по-голямата част от хората, живеещи в състояние на крайна бедност, ще бъдат концентрирани на един-единствен континет – Африка. Изводът му е директен: ако не се постигнат резултати в държавите с най-висока раждаемост, глобалният спад на бедността ще спре.

Залогът тук не е просто хуманитарен, той е геополитически и ресурсна инфраструктура. Черният континент притежава най-младото население на планетата на фона на застаряващия Запад и свиващата се демографска пирамида в Източна Азия. Черд, Нигер, Мали, Democratic Republic of Congo регистрират нива на плодовитост над 5-6 деца на една жена. От гледна точка на западните аналитични центрове този демографски натиск съдържа в себе си потенциала за масирани миграционни вълни към Европа и социална нестабилност, която застрашава достъпа до ключови суровини – от кобалт и литий до петрол и редки метали.

Инвестициите на фондация „Гейтс“ в Африка се реализират по две основни линии, които взаимно се допълват:

  • Имунизационни програми: Формално насочени към изкореняване на полиомиелита, шарката и други инфекциозни заболявания чрез отпускането на милиарди долари (включително първоначалния грант от 10 милиарда долара през 2010 г.).
  • Специализирани репродуктивни технологии: Разработване и разпространение на контрацептивни средства с дълготрайно действие. Публично известни са инвестициите в проекти за подкожни микрочипове с продължителност на действие до 16 години, които могат да се активират и деактивират дистанционно, както и проучванията за мъжки хормонални контрацептиви.

Тук възниква въпросът за съгласието и суверенитета. В редица африкански държави здравните системи са почти изцяло зависими от чуждестранни грантове. Когато националният бюджет за здравеопазване се оформя не в местния парламент, а в офисите на международни неправителствени организации, местното население се превръща в обект на външни социални и медицински експерименти. Дали тези програми се възприемат като подкрепа за майчинството, или като систематичен контрол върху раждаемостта от страна на бившите колониални сили и техни частни представители, остава предмет на остри дискусии на самия континент.

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