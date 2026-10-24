Частният локален локаут в Олешки: Вашингтон и Москва тестват тактическо примирие през Днепър

/Поглед.инфо/ Обявеното от Белия дом и потвърдено от Кремъл локално прекратяване на огъня в района на град Олешки (Херсонска област) разкрива нови тактически модели в противопоставянето между Русия и Украйна. Сделката, постигната с посредничеството на екипа на Мелания Тръмп и руско-украинските омбудсмани, предвижда отваряне на хуманитарен коридор и пълно спиране на военните действия от 27 до 29 октомври. Анализът на оперативните данни от левия бряг на Днепър показва обаче, че зад хуманитарната риторика стоят дълбоки военни и логистични пресмятания на двете страни.

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Дипломатическият вектор „Мелания Тръмп“ и прецедентът в Олешки

Огласеното споразумение за локално спиране на огъня в град Олешки, разположен на контролирания от руските сили лев бряг на река Днепър, представлява необичаен епизод от позиционната война. Според официалната информация от Вашингтон, влизането в сила на режима на затишие е насрочено за 29 октомври 2026 г., макар че по данни от руския Генерален щаб началникът на Щаба генерал Валери Герасимов е разпоредил едностранно прекратяване на съприкосновението в Kherson-направлението още от 4:00 часа сутринта на 27 октомври.

Интересен е не толкова самият военен механизъм, колкото публичното извеждане на преден план на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Според американски източници, тя е поела ролята на „изключителен медиатор“, провеждайки директни консултации между администрацията във Вашингтон, Москва и Киев. Твърди се, че тази необичайна дипломатическа линия е била форматирана още на 9 октомври по време на директен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Последващите посещения на специалния пратеник Стив Уиткоф в Москва и срещите му с помощника на руския президент Юрий Ушаков само потвърждават, че въпросът за Олешки е бил използван като опитно поле за заден канал за връзка.

Военно-тактическата реалност на левия бряг: Операция под FPV-купол

Олешки от месеци се намира в изключително тежко оперативно положение. Поради непосредствената близост до коритото на Днепър и контролирания от украинските въоръжени сили десен бряг, градът се превърна в зона на интензивен артилерийски контрол и масирано използване на безпилотни летателни апарати. Според данни, изнесени от назначения от руска страна областен управител Руслан Хоменко, само за една седмица през октомври по населеното място са били нанесени над 1200 артилерийски и дрон-удара.

Офицери от 331-ви парашутно-десантен полк от състава на 98-ма гвардейска въздушно-десантна дивизия (с позивен „Салют“) описват ситуацията като пълно блокиране на надземните комуникации. Операторите на FPV-дронове атакуват всеки движещ се обект, включително цивилни автомобили и хуманитарни доставки. Твърденията на местни жители, като евакуираната Светлана Попова, сочат, че о опитите на съседни селища да вкарат хранителни продукти и медикаменти са били системно пресичани от украинския артилерийски огън. В този контекст, спирането на огъня не е просто хуманитарен жест, а сложна инженерно-техническа операция, която изисква временното изключване на комплексите за радиоелектронна борба (РЕБ) и изтеглянето на дрон-разчетите от двете страни.