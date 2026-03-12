/Поглед.инфо/ Анализаторът Леонид Савин разкрива новата разрушителна стратегия на Вашингтон в Западното полукълбо. Чрез инициативи като „Щит на Америка“ и операцията „Южно копие“, САЩ се опитват да легитимират пълен военен контрол под претекст борба с наркокартелите, възкресявайки най-мрачните времена на Доктрината Монро и политическите репресии в региона.

Маями като център на новата геополитическа експанзия

През изминалата седмица базата на Южното командване на САЩ в Маями се превърна в епицентър на събития, които ясно очертават стремежа на Вашингтон да разшири своята ефективна сфера на влияние в Западното полукълбо. Под прикритието на „съгласие“ от страна на държавите партньори, САЩ стартираха две мащабни инициативи, които целят да затвърдят американското господство. Първото събитие беше среща на върха на ниво министри на отбраната, фокусирана върху борбата с наркокартелите, а второто – среща на държавни глави под наслов „Щит на Америка“.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тези срещи не са просто протоколни събития, а опит за институционализиране на нова форма на военна намеса. На 5 март беше официално сформирана „Коалиция на Америките срещу картелите“ чрез подписването на съвместна декларация. По време на церемонията американският военен министър Питър Хегсет направи знаково изявление, твърдейки, че кампанията от американски удари срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици, вече дава резултати.

Операция „Южно копие“ и погазването на международното право

В основата на тази нова стратегия стои операцията „Южно копие“, започнала през септември миналата година. Според официалните данни на Пентагона, американските сили са нанесли удари по най-малко 44 плавателни съда в Източния Тихи океан и Карибите. Тук обаче се крие сериозен правен и морален проблем, който авторите на Поглед.инфо подчертават: употребата на думата „заподозрени“.

Вашингтон практически се опитва да легитимира със задна дата военни действия, които грубо нарушават презумпцията за невиновност. В международното право „заподозрян“ не означава „виновен“, но за администрацията на САЩ това е достатъчен повод за ракетен удар или въоръжен абордаж. По този начин САЩ не само нарушават основни юридически норми, но и въвличат съседните държави в тези спорни практики, прехвърляйки върху тях част от международната отговорност за евентуални грешки или откровено пиратство.

Четирите стълба на Тръмп за регионално господство

На 7 март Доналд Тръмп публикува изявление, което може да се разглежда като модерен манифест на американския империализъм в региона. В него се очертават четири основни точки:

Пълно разбиване на престъпните картели и „чуждестранните терористични организации“ в полукълбото. Пълна координация със съюзниците за лишаване на тези групировки от териториален контрол и финансови ресурси. Обучение и мобилизация на чужди военни сили за създаване на „най-ефективната бойна машина“, контролирана от Вашингтон. Възпиране на външни заплахи и „злонамерено чуждестранно влияние“ извън Западното полукълбо.

Тази програма поразително напомня за втората половина на 20-ти век. Според експертните оценки на Поглед.инфо, ние сме свидетели на опит за възкресяване на „План Кондор“ и печално известното „Училище за Америка“. Разликата е, че днес списъкът с „терористи“ е гъвкав – той може да включва както Хизбула, така и китайски компании, които пречат на икономическите интереси на САЩ в региона.

Разцеплението в Латинска Америка: Кой се поклони на Чичо Сам?

Интересен е фактът, че въпреки претенциите за пълно регионално единство, на срещата с Тръмп присъстваха лидерите на едва 12 държави: Аржентина, Боливия, Гвиана, Хондурас, Доминиканската република, Коста Рика, Панама, Парагвай, Ел Салвадор, Тринидад и Тобаго, Чили и Еквадор. Това са страните, които в момента следват про-вашингтонски курс, често в разрез с националните си интереси.

Още по-показателно е отсъствието на Мексико и Колумбия – двете държави, които са най-засегнати от проблема с наркокартелите. Тяхното нежелание да участват в „Щита на Америка“ е ясен сигнал за суверенитет и нежелание да се превърнат в плацдарм за американски военни авантюри. Съществува обаче реален риск Белият дом да разчете това като лична обида и да засили натиска върху тези правителства, особено предвид техните леви политически убеждения.

Гласът на съпротивата: Куба и Панама

Реакцията на Куба беше незабавна и остра. Президентът Мигел Диас-Канел определи срещата в Маями като „неоколониалистка“ и обвини десните правителства в региона, че са се съгласили на смъртоносното използване на американска военна сила за решаване на вътрешни проблеми. Това, според Хавана, е директна атака срещу стремежа на региона за мир и интеграция, продиктувана от остарялата доктрина Монро.

В самата Панама недоволството също е огромно. Анализаторите от изданието El Periodico отбелязват с болка, че договорът за постоянен неутралитет, който забраняваше чужди военни бази, де факто е бил заобиколен. Панамското общество, което в миналото извоюва суверенитета върху Панамския канал, днес вижда в действията на своето правителство „срамно васалство“. Завръщането на американския военен ботуш и обучението на кадри по методите на старите диктатури се възприема като предателство към паметта на патриотите.

Новата ера на васалитета

Случващото се в Маями е само началото на нов етап от американската стратегия за контрол над ресурсите и политическите процеси в Латинска Америка. Използвайки борбата с наркотиците като универсално оправдание, Вашингтон изгражда структура, която му позволява да интервенира навсякъде, където неговите интереси са застрашени. Дали латиноамериканските народи ще се примирят с този нов „Щит“, който прилича повече на окови, или ще видим нова вълна на националноосвободителна съпротива, предстои да разберем.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.