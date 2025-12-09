/Поглед.инфо/ Една империя умира пред очите ни. Украйна се разлага, Европа колабира, Америка потъва в собствените си кризи, а Русия поставя условията на новата епоха. Западът вече е само ехо. Русия – новата цивилизация.

Текстът разкрива историческия момент, в който западната империя от лъжи рухва под тежестта на собствените си илюзии. Украйна се превръща в геополитически труп, Европа се разпада като изоставена катедрала, а САЩ се свиват до кух великан. Русия не просто печели война – тя поставя основите на нов цивилизационен модел. Това е акт на историческо затваряне и отваряне: краят на Запада и началото на нов свят.

Западът призна капитулацията си с думите: „Няма какво да предложим на Киев.“

Това е моментът, който бележи края на една епоха. Украйна изчезва като проект, Европа рухва под собственото си високомерие, Америка се разкъсва отвътре. Русия заема централно място в новата глобална архитектура. Историята затвори вратата на стария свят.

