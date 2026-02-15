/Поглед.инфо/ Отношенията между Русия и САЩ влизат в нова фаза – не на открито противопоставяне, а на стратегическо разминаване. Докато Сергей Лавров говори за нарушени договорености и „духа на Анкоридж“, Доналд Тръмп играе по съвсем различни правила – правила на технокрацията, големия бизнес и макроикономическата експанзия. Защо няма икономически сделки между Москва и Вашингтон? Дали Русия е хваната в капана на собствената си сигурност? И какво всъщност означава „Коалицията на мира“ – мир чрез инвестиции или ново преразпределение на света? Един разговор, който разкрива дълбокия сблъсък на поколения, стратегии и визии за XXI век.

В този изключително напрегнат и аналитичен разговор със Саймън Ципис разглеждаме:

Има ли край „духът на Анкоридж“?

Защо икономическите договорености между Русия и САЩ не се случват?

Какво представлява „Коалицията на мира“ на Тръмп?

Технокрация ли заменя идеологиите?

Дали Русия е била стратегически държана в състояние на постоянна отбрана?

И защо Москва и Минск отказват участие в новата глобална инициатива?

Разговорът очертава новата глобална архитектура – свят без идеологически блокове, но с остър икономически реализъм.

Това не е просто анализ на текущите събития – това е диагноза на трансформацията на световния ред.

