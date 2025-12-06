/Поглед.инфо/ Д-р Саймън Ципис разкрива в предаване с д-р Владимир Трифонов най-опасната версия за войната в Украйна – не като „борба за демокрация“, а като хладнокръвен бизнес проект. Кушнер и Уиткоф пристигат в Москва не само за „мир“, а за да договарят разпределението на украинските активи между мегакорпорациите, Тръмп, Кремъл и брюкселските елити. А НАТО и ЕС рискуват да излязат от този конфликт като напълно дискредитирани и ненужни.

Описание

В първата част на разговора със Саймън Ципис хвърляме поглед зад завесата на официалната пропаганда.

Кой всъщност пише сценария на войната в Украйна?

Ципис твърди, че визитата на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва не е просто дипломатически жест, а ключов епизод от голямата сделка за бъдещето на Украйна. Докато Уиткоф говори за мир и план от 28 точки, Кушнер представлява суровите бизнес-интереси на клана Тръмп – редкоземни метали, цветни метали, земя, чернозем, инфраструктура, коридори за бъдещите енергийни и търговски потоци.

Според Ципис четири сили реално оформят бъдещето:

Кремъл и руските елити, които се стремят да задържат максимално територия;

Брюксел и европейските мегакорпорации, които искат да овладеят остатъчните украински активи;

англосаксонските финансови центрове – Лондон-Сити и големите фондове като BlackRock, Vanguard, State Street;

и семейният кръг около Доналд Тръмп, който гледа на Украйна като на поле за гигантска поствоенна инвестиция.

Украйна постепенно се превръща в „паднало държавно тяло“, кандидат за външен управител – като фалирала компания, на която предстои разпродажба. Междувременно НАТО и ЕС демонстрират безсилие: въпреки оръжията, милиардите и реториката, те не успяват да „спасят“ нито Киев, нито собствената си легитимност.

Тази първа част е за зрителите, които искат да видят войната не през клишетата на официалните медии, а през логиката на бизнеса, геополитиката и цинизма на елитите.

Обобщение

Саймън Ципис описва Украйна като проект, който върви към фалит и външно управление, където големите играчи – Русия, Западът, мегакорпорациите и кланът Тръмп – вече делят активите. В този сценарий НАТО и ЕС излизат като политически банкрутирали структури, неспособни да защитят собствените си лозунги и обещания.

