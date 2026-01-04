/Поглед.инфо/ Интервю на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймон Ципис – политолог и експерт по кибер- и международна сигурност.

Екстрен разговор за ареста на Мадуро, военната операция на САЩ и последиците: легитимация на интервенциите, корпорациите като воюващи субекти, удар по Китай, сигнал към Русия и отворен чек за нова ера на силово преразпределение на света.

Какво всъщност означава операцията на САЩ във Венецуела?

Д-р Саймон Ципис разглежда събитието не като регионална криза, а като прецедент, който пренарежда цялата глобална архитектура: от Доктрината Монро 2.0 и войната с наркотероризма, през ролята на мегакорпорациите и нефтените интереси, до предупрежденията към Русия, Китай, Иран и целия Глобален Изток.

Разговор за легитимацията на завземането на територии, за края на старите табута и за света, който навлиза в 2026 г. с отворена врата към конфликти, ядрено сдържане и нови блокови сблъсъци.

