/Поглед.инфо/ Как САЩ си върнаха пълен контрол над Латинска Америка, защо отвличането на венецуелския президент не предизвика въстание, кой предаде Мадуро и как Тръмп елиминира дори „удобната“ опозиция – в този мащабен разговор д-р Таня Глухчева прави безпощаден анализ на случващото се във Венецуела, Куба, Бразилия и целия регион. Интервю за разпада на левицата, страха като инструмент за управление и защо ударът по Венецуела е удар и по БРИКС, и по идеята за многополюсен свят.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката като сблъсък на идеи, интереси и цивилизационни модели, а не като сбор от изолирани събития.

В дълбок и откровен разговор д-р Таня Глухчева разкрива механизмите, с които администрацията на Доналд Тръмп наложи пълен политически и икономически контрол над Латинска Америка. Анализ на отвличането на Николас Мадуро, странното мълчание на венецуелското общество, ролята на предателството в елита и защо Вашингтон не допуска дори „своя“ опозиция до властта.

Разговор за Куба като символ на съпротивата, за кризата на левите идеи, за страха като нов геополитически инструмент и за това дали Китай, Русия и БРИКС могат реално да предложат алтернатива на еднополюсния свят. В края – болезнено точен поглед към мястото на България в този разклащащ се глобален ред.

