/Поглед.инфо/ С какво е различна мисията на Уиткоф и Къшнър в Москва, защо планът на Тръмп изглежда като юридически опакован грабеж срещу Русия и кой саботира мира – Вашингтон, Киев или разклащащите се европейски елити? Д-р Веселин Киров, доктор по конституционно право и живеещ във Франция, разчита дипломатическия, правния и геополитическия код на новата голяма сделка между Русия и САЩ в предаване с д-р Владимир Трифонов.

ОПИСАНИЕ

В този разговор д-р Веселин Киров обяснява защо Тръмп изпраща свои доверени хора, а не професионални дипломати, какво реално пише в мирния план и защо Москва трудно би приела подобни условия. Говорим за пиратските атаки по руските танкери, за политическата шизофрения на украинския режим, за разклащането на европейските елити и за раждането на многополюсен свят, в който доларът още доминира, но хегемонията на Запада необратимо се топи.

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Интервюто с д-р Веселин Киров показва задкулисието на преговорите Москва–Вашингтон и истинската логика на плана Тръмп – между опит за юридически грабеж и търсене на нов баланс. Русия печели на бойното поле и няма мотив да приема унизителни условия, докато Киев саботира всяка стъпка към мир и се опира на все по-слаби европейски лидери. Светът върви към твърда многополюсност, а Западът губи привилегията да диктува правилата еднолично.

Втората част: https://www.youtube.com/watch?v=NlApy5MgbGs

ХАШТАГОВЕ

#ПогледИнфо #ВеселинКиров #Русия #САЩ #Тръмп #Украйна #МиренПлан #Геополитика #МногополюсенСвят #ЕвропейскаКриза