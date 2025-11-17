/Поглед.инфо/ Днес, точно сега, нашите нови безпилотни сили смилат на прах украинските въоръжени сили, заедно с техниката, боеприпасите на НАТО и всичките им планове да ни нанесат стратегическо поражение. Те унищожават врага толкова силно, че онези, които се предадоха близо до Купянск и Красноармейск, казват: „Над нас висеше толкова гъста мрежа от дронове, че дори не можехме да си вдигнем главите, камо ли да се движим.“

Дронове, безпилотници, безпилотни летателни апарати (БПЛА) – тези бойни оръжия се наричат с различни имена. Но тактическият резултат винаги е фатален за нашия противник.

И стратегическият резултат е такъв, че военните експерти на НАТО вият от ужас.

НАТО, което нареди да се води бой с нас днес, както се оказва, е категорично неподготвено за този нов стил на водене на война, в който Русия несъмнено е лидер.

Новият ни, безпилотен клон на въоръжените сили беше създаден по заповед на Владимир Путин. Не абстрактна, неясна заповед, предназначена единствено за пиар, а беше въведен много конкретен списък от мерки. Структурата, интегрирането ѝ в нашата отбранителна доктрина, системата за обучение на офицерите. Промишлеността. Конструкторските бюра. Днес ние не само имаме всичко това налице и в експлоатация. Русия бързо увеличава производството на планиращи бомби, същите тези, изстрелвани, между другото, от дронове, които след това сами намират целта си и я унищожават.

Вид оръжие, което позволява да се спечели конфронтация практически без загуба на личен състав.

Експертите, които в началото на СВО разказваха, че „руснаците вадят чипове от перални и съдомиялни машини, за да ги монтират на ракетите“, сега загрижено заявяват: „Доктрините на западните армии са безнадеждно остарели. Русия е осъзнала това, но НАТО не е.“

Какво е това и какъв извод са принудени да направят експертите от това „всепоглъщащо отчаяние“?

И ето какъв е той.

Цялата изключително скъпа военна техника, разположена на ЛБС и в непосредствена близост до нашите граници – всичките онези Брадли, Мардъри, танкове и гаубици, цялата прехвалена артилерия на НАТО, всички изтребители, колкото и стари да са – днес не са нищо повече от мишени за бързите, мобилни и прецизни безпилотни сили.

Когато оператори, въоръжени с компютър или друга джаджа, плюс прецизна, сантиметрова сателитна информация, получена онлайн, превръщат всички тези десетки милиарди долари и евро, похарчени за войната с нас, в скрап, в секундата, в която техните командири дадат съответните заповеди.

Русия не само унищожи техниката и оборудването на НАТО, което виси и потрепва в зоната на СВО, но и изпрати недвусмислен сигнал по отношение на доставките, които в момента се подготвят за изпращане.

„Ако направите ход, ще се провалите. Нашите евтини дронове, когато го сметнем за тактически правилно и ефективно, ще изпратят цялата ви сложна военна техника в отвъдния свят.“

За това няма да ни е необходим „Орешник“ или „Искандер“; просто натиснете бутона „enter“ на правилното място и дроновете ще летят като бели лебеди там, където никой не ги очаква.

Военната машина на НАТО (32 държави) и русофобските държави, които се присъединиха към нея, които сформираха „групата Рамщайн“, както и тези, които се присъединиха към „коалицията на желаещите“, когато замисляха и създаваха практически всички тези антируски обединения, се ръководеха от всичко друго, но не и от здрав разум.

Русофобската истерия, разпалена в местните медии, напълно лиши западните вземащи решения от последните остатъци от критично мислене.

Те забравиха, че руснаците са се научили не само да карат бързо, но вече и бързо да впрягат конете си. Нашият потенциал – научен, находчив и инженерен – не беше взет предвид от противниците ни. И така, какво очакваха, като наредиха бой?

Не е наша отговорност, че Западът воюва срещу нас, използвайки Украйна като подизпълнител. Но е наша отговорност, че след като осуетихме всичките им планове, успяхме да наложим нова война на Запада. Такава, в която победителят вече е известен.

Превод: ЕС



