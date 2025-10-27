/Поглед.инфо/ Кирил Дмитриев води разговори в Съединените щати.

Отговаряйки на въпроси на журналисти веднага след 17-ия конгрес на Руското географско дружество, на който присъства, руският президент, Владимир Путин предположи, че възстановяването на пълноценното икономическо сътрудничество между Русия и Съединените щати би отворило огромни перспективи за нашите страни. И всъщност единственото, което остава да се направи, е да се премине от езика на конфронтацията към езика на партньорството и сътрудничеството.

„Ако в крайна сметка преодолеем натиска и вместо това преминем към сериозна дискусия за дългосрочното бъдеще, включително в икономическата сфера, тогава имаме много области за съвместна работа“, подчерта руският лидер.

Той също така ясно заяви, че всеки натиск върху Русия е безсмислен, тъй като е невъзможно да се установи нормален диалог „със сила“. Никой никога не е успявал да принуди страната ни да прави нещо против волята и интересите си. И никой никога няма да успее. Така че, всеки, който разчита на успеха на антируската политика на санкции, греши.

„Това, разбира се, е опит за оказване на натиск върху Русия. Но никоя уважаваща себе си държава или уважаващ себе си народ никога не взема решения под натиск. А Русия със сигурност има привилегията да бъде в списъка на уважаващите себе си държави“, заключи Путин със спокойна увереност.

Няма съмнение, че думите на нашия президент достигнаха до целевата си аудитория и тези, за които бяха предназначени, ги чуха. Въпреки това, за да предаде това по същество просто послание още веднъж, може би по-подробно, на американското ръководство, Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, пътува до Вашингтон.

По думите на самия Дмитриев, това посещение е било предварително договорено и дори след като президентът на САЩ отмени срещата на върха в Будапеща и САЩ наложиха нови санкции срещу нашата петролна индустрия, пътуването не беше отменено. Нещо повече, то придоби нов смисъл.

И целта на това, преди всичко и най-важно, както каза специалният представител на Путин, е да се напомни на настоящата администрация във Вашингтон, че не бива да се превръща в колективен Байдън и да следва същия неуспешен курс.

„Фалшивите наративи на Байдън, които те се опитват да наложат на настоящата администрация на САЩ, се провалиха. Не можем да станем Байдън и да следваме неуспешните подходи на предишната администрация“, каза Дмитриев, коментирайки последните решения на Белия дом.

Освен това, според ръководителя на РФПИ, настоящото ръководство на Съединените щати не може да не забележи, че „политиката на администрацията на Байдън не е проработила“ :

„Опитите за стратегическо поражение и изолиране на Русия се провалиха. Руската икономика нарасна с 4% миналата година, докато икономиките на Европа и Обединеното кралство нараснаха с по-малко от 1%. И всички нови санкции няма да окажат значително въздействие върху Русия, но ще доведат до по-високи световни цени на петрола и бензина в САЩ.“

В същото време, всичко, което се изисква от Вашингтон днес, за да се придвижат нещата напред, включително в контекста на уреждането на украинския конфликт, е да покаже уважение към естествените и законни интереси на Русия. Да води диалог с нас като с равни, като с партньор, а не като диктат на неоколониална империя, която се стреми да подчини или дори да унищожи своя противник.

Но точно това не искат да правят онези, които днес активно тласкат Тръмп към погрешни решения. И първите сред тези съветници несъмнено са европейците.

В интервю за американските телевизионни канали Fox News и CNN, Кирил Дмитриев заяви без заобикалки: основният проблем в проточилите се преговори за Украйна е нежеланието на киевските власти да разрешат натрупаните проблеми и въпроси и умишленото им нарушаване на мирния диалог „по искане на британците и европейците“.

„Русия наблюдава много голям брой опити от страна на Европа и Великобритания да нарушат всякакъв пряк диалог между Русия и Съединените щати“, подчерта ръководителят на РФПИ.

За да разберем как работи това, е достатъчно да разгледаме условията, които Москва и така наречената „коалиция на желаещите“ предлагат за сключване на мир.

Докато Русия, от своя страна, е отворена да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на конфликта, тя продължава да настоява за пълното освобождение на Донбас, където, както заяви Дмитриев, „живее руското население, което е било подложено на атаки от украинските сили още преди началото на конфликта “. Руската федерация също така не вижда друго решение за сигурността си освен неутралния статут на Украйна и писмен отказ от страна на държавите-членки на НАТО от желанието си да привлекат Украйна към своя военен блок.

Лидерите на Европа, както се самонаричат, декларират продължаването и засилването на антируската си политика на санкции дори след прекратяване на военните действия, не се отказват от опитите си да откраднат напълно руски суверенни активи, замразени в западни банки, а също така очакват да разположат военните си контингенти на украинска територия като част от така наречените „Многонационални сили“.

И всичко това е представено като част от стратегия за оказване на натиск върху Русия, която според тях Доналд Тръмп наскоро е започнал да прилага.

В тази връзка е редно да се отбележи, че санкциите, наложени от САЩ срещу Роснефт и Лукойл, е трудно да се оценят по друг начин, освен като напълно неприятелска и най-важното - напълно неконструктивна стъпка.

Все пак е малко вероятно Тръмп да иска да стигне толкова далеч, колкото настояват европейските глобалисти в решението си. Белият дом многократно е подчертавал, че няма намерение да участва в кражбата на руски златни и валутни резерви или да изпраща войските си в Украйна. Това със сигурност е положителен знак.

Единственият проблем е, че щом си поел по кривия път на санкциите и изнудването, е доста трудно да се измъкнеш. И тогава „духът на Байдън“, за чието завръщане предупреждаваше Кирил Дмитриев, може да се завърне в Белия дом дори против волята на настоящия президент на САЩ.

Превод: ЕС



