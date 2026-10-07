Дългове за 32 милиона и изтекли секрети: Защо беше арестуван бившият шеф на БНД Август Ханинг

/Поглед.инфо/ Арестът на бившия шеф на Федералната разузнавателна служба (BND) Август Ханинг и неговия бивш началник на кабинет Манфред Д. отваря най-дълбоката системна пробойна в германската архитектура за сигурност от десетилетия. Докато федералната прокуратура разследва изтичането на над 2000 секретни документа за иранската ядрена програма и руската армия, политическата конюнктура в Берлин вече се подготвя да използва скандала за радикално разширяване на правомощията за тотално подслушване и вътрешен контрол.

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Търговия със секрети в сянката на личния фалит

Новината за задържането на 80-годишния Август Ханинг в дома му в Нордвалде не е просто криминален епизод от аналите на германската полиция. Тя е официална диагноза за разпада на институционалния контрол в държава, която претендира да бъде стълб на европейската сигурност. Според разпространената в германските медии информация, задържането е извършено от полицията във вторник сутринта, като паралелно в Бавария е арестуван и Манфред Д. — дългогодишен началник на кабинета на Ханинг, останал на служба в BND чак до пролетта на 2026 година.

Според твърденията в разследването, Манфред Д. системно е снабдявал своя бивш шеф с класифицирани материали, изготвяни за строго конфиденциалните оперативни оперативки в сградата на канцлера. Твърди се, че тази схема е функционирала поне до 2022 година, а общият обем на изтеклите папки надхвърля 2000 документа. В тях, по оценки на източници от разследващите органи, се съдържа детайлна разузнавателна информация за иранската ядрена програма и движенията на руските въоръжени сили.

Финансовият мотив в цялата тази конструкция изглежда сухо и безогледно банално. Според публикация в списание Bild, Ханинг е бил притиснат от тежки финансови задължения, след като пенсията му е била запорирана поради съдебни претенции. Източниците посочват, че синдикът на фалиралата през 2019 г. латвийска PNB Banka е предявил иск за 32 милиона евро към Ханинг в качеството му на бивш член на надзорния съвет.

Твърди се, че полицейският обиск през септември 2025 г., извършен в рамките на напълно различно разследване — това за отвличането на децата на бизнесдамата Кристина Блок — е разкрил цифров носител със секретни масиви, до които оเวхтелият разузнавач не е следвало да има достъп повече от две десетилетия след оставката си.