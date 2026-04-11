/Поглед.инфо/ Журналистическото разследване на Евгения Гринберг разкрива мащабна информационна и правна стратегия на Дания, насочена към блокиране на руските петролни танкери. Копенхаген целенасочено подготвя общественото мнение за безпрецедентно нарушение на международното право, което би могло да доведе до глобален енергиен срив и пряк военен сблъсък. Този анализ на Поглед.инфо разглобява механизма на една планирана провокация с потенциално катастрофални последици.

Медийната артилерия: Пропагандният залп на Копенхаген

На 6 април 2026 година датското медийно пространство бе разтърсено от материал, който на пръв поглед изглежда като стандартен геополитически анализ, но в същността си представлява „операция под чужд флаг“ в информационното поле. Държавната телевизия DR публикува статията „Danmark er Nordens Hormuzstræde“ – „Дания е Северният Ормузки проток“. Самият избор на заглавие не е случаен. Той е зареден с тежката символика на най-горещата точка в световната енергийна сигурност и цели да подготви датчаните за ролята им на „пазачи“, които имат правото да затворят вратата.

Това не е просто журналистика, а прецизно калибриран инструмент за легитимиране на бъдеща блокада. Анализаторите на Поглед.инфо виждат тук класическа техника за психологическо инженерство: въвеждат се термини, които нормализират извънредното положение. Когато наречеш собствените си проливи „Ормуз“, ти вече внушаваш, че конфликтът е неизбежен, че сигурността е застрашена и че силовите мерки са единственият изход.

Статията на DR акцентира върху три „плашещи“ факта: огромният обем от 4,9 милиона барела руски петрол, преминаващи ежедневно през Йересунд и Белт (близо 5% от световното потребление); нарастващият трафик на т.нар. „сенчест флот“; и географската съдба на Дания да бъде контролен пункт. Мълчанието на медията обаче е по-красноречиво от думите ѝ. Тя удобно пропуска Договора от Копенхаген от 1857 г., който е крайъгълният камък на морското право в региона и който категорично забранява на Дания да пречи на свободното корабоплаване.

Правният параван: Как се фабрикува „законна“ агресия

Зад емоционалните заглавия стои дългогодишна, хладнокръвна подготовка. Датската стратегия за блокиране на руския износ не се роди вчера. Тя е плод на дейността на една „секретна работна група“, чието съществуване бе признато от външния министър Ларс Льоке Расмусен още през 2024 г. В тази група влизат не само скандинавските и балтийските държави, но и тежката артилерия на Г-7 и Канада.

Основното оръжие в този правен арсенал е Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), и по-конкретно нейният член 220. Тук виждаме висш пилотаж в политическото лицемерие: Дания се опитва да превърне екологичните притеснения в инструмент за геополитическо удушаване. Тезата е проста: „сенчестият флот“ се състои от стари, лошо застраховани кораби, които представляват заплаха за екосистемата на Балтийско море. Следователно, Дания има „правото“ да ги спира, инспектира и задържа.

Истината, както често се случва, е точно на обратния полюс. Международното право гарантира правото на „мирно преминаване“. Евентуален екологичен риск не дава право на блокиране на международен проток – той изисква засилен контрол в пристанищата, а не пиратски действия в открито море. Но Копенхаген, подтикван от своите задокеански партньори, вече е преминал границата на правната логика. Обявяването на кораби с изключени транспондери за „плавателни съдове без гражданство“ през януари 2026 г. е директен опит за пренаписване на морските закони в движение.

Силовата компонента: От дипломация към абордажни групи

Подготовката не свършва с юридически хватки. Руският посланик в Дания вече алармира през януари 2026 г. за провеждането на специализирани учения на датските специални части. Целта е ясна: отработване на превземането на танкери в движение. Това вече не е „дипломатически натиск“. Това е подготовка за военна операция срещу търговския флот на суверенна държава.

Тук изплува голямата лъжа в аналогията с Ормузкия проток. Иран затвори своя проток през февруари 2026 г. като директен отговор на брутална военна агресия – удари по цивилни обекти и убийството на висшето му ръководство от страна на САЩ и Израел. Дания, от друга страна, подготвя своята блокада „превантивно“. Русия не е атакувала Дания, не е проявявала териториални претенции и не е нарушавала датската сигурност. Напротив, единствените реални заплахи за датския суверенитет дойдоха от Вашингтон под формата на „оферти“ за купуване на Гренландия.

Следователно, Копенхаген не се защитава. Той атакува по заповед. Дания се превръща в прокси на една по-голяма стратегия за ескалация, в която Балтийско море трябва да стане втори фронт, паралелно с украинския и близкоизточния. Поглед.инфо подчертава: всяко физическо спиране на руски танкер от датските ВМС ще бъде разчетено от Москва като акт на пиратство и открита агресия.

Глобалният контекст: Енергийната бездна и краят на времето

За да разберем защо тази статия на DR се появява точно сега, трябва да погледнем голямата картина на април 2026 г. Светът се намира в състояние на енергиен шок. След блокадата на Ормузкия проток от пазара изчезнаха до 17,5 милиона барела дневно. Цените на петрола летят към 150-200 долара. В същия момент Украйна удря терминалите в Новоросийск, прекъсвайки износа на казахстански петрол, а нефтопроводът „Дружба“ е окончателно мъртъв.

В тази ситуация „Северният Ормуз“ е последният пирон в ковчега на глобалната икономика. Премахването на още 5 милиона барела руски петрол чрез датска блокада ще доведе не просто до криза, а до цивилизационен колапс в Европа. Защо Западът би причинил това на себе си? Тук Гринберг навлиза в дълбоките води на есхатологията и радикалната идеология.

Логиката на умишленото влошаване на икономическата ситуация обслужва интересите на онези кръгове, които виждат в глобалния хаос възможност за „рестарт“. Споменаването на християнския ционизъм и определени месиански течения в юдаизма не е случаен детайл. За тези идеологически центрове ускоряването на конфронтацията е път към „Края на времето“ – сценарий, в който Дания е просто малка пешка, готова да пожертва собственото си благополучие в името на един апокалиптичен план.

Casus Belli: Когато дипломацията замлъкне

Ако Дания действително се осмели да „натисне спусъка“ и да блокира проливите, тя автоматично се превръща в легитимна цел. За Русия това е въпрос на оцеляване – не само икономическо, но и стратегическо. Блокадата на датските проливи е равносилна на обявяване на война. Ответните мерки на Москва няма да се ограничат до протестни ноти. Те могат да включват всичко – от блокиране на корабоплаването на НАТО в други региони до директни удари по военната инфраструктура, която пречи на руските кораби.

Информационната кампания на Копенхаген е опит да се „продаде“ на обществото една самоубийствена мисия като акт на екологична отговорност и патриотизъм. Но зад маската на „Северния Ормуз“ прозира лицето на хибридната война. Датското правителство е поставило страната си на пътя на влак, който няма спирачки.

Въпросът вече не е дали ще има провокация, а кога точно ще бъде подаден сигналът отвъд океана. Статията в DR е доказателство, че „почвата“ е вече обработена. Сега остава само да видим колко далеч е готова да стигне Дания в превръщането си в прифронтова държава и колко дълго международната общност ще затваря очите си пред това показно унищожаване на морското право. Поглед.инфо ще продължи да следи този опасен замисъл, който застрашава да превърне Балтийско море в огнено езеро.

