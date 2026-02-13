/Поглед.инфо/ Великобритания се подготвя за открита физическа конфронтация с руския „сенчест флот“, планирайки използването на бойни морски дронове в Ламанша. Иля Головнев анализира за „Царград“ новата стратегия на Лондон, която граничи с държавно пиратство и заплашва да превърне търговските пътища в бойно поле, пренебрегвайки всякакви международни норми.

Ескалация на морското напрежение: От санкции към физически абордаж

От началото на 2026 година ситуацията около така наречения „флот в сянка“, който Русия използва за износ на своите енергийни ресурси, премина в качествено нова и опасна фаза. Това, което започна като правен натиск и икономически ограничения, днес се трансформира в системна кампания за физическо задържане, обиски и арести на плавателни съдове. Западът, воден от САЩ и Великобритания, очевидно е изчерпал дипломатическите и финансовите инструменти за влияние и преминава към методите на „правото на силния“ в открити води.

Само в рамките на последния месец бяхме свидетели на поредица от агресивни действия. На 7 януари САЩ задържаха танкера „Маринер“ под руски флаг в Северния Атлантик и „София“ край бреговете на Венецуела. Последваха арести на „Олина“ и „Сигита“ в Карибско море. Тези актове не са просто изолирани инциденти, а част от мащабна стратегия за блокиране на руските валутни приходи. Франция също се включи в надпреварата, задържайки танкера „Гринч“, като президентът Макрон лично подчерта, че целта е разрушаване на руската логистика.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тези действия представляват фактическо обявяване на морска война. Естония, действайки като прокси на по-големите играчи в НАТО, задържа контейнеровоза Baltic Spirit под предлог за проверка за контрабанда, въпреки че целият екипаж е руски. Александър Михайлов, ръководител на Бюрото за военно-политически анализ, е категоричен: издадено е ръководство до всички държави от алианса за максимално блокиране на руските кораби. Целта е демонстрация на мускули и изнервяне на Москва, дори с риск от пряк военен сблъсък.

„Команден център за борба със сенките“: Технологията на модерното пиратство

Лондон, верен на своите традиции от времената на Хенри Морган и Черната брада, планира да институционализира тези атаки чрез създаването на специализиран команден център. Тази структура ще контролира групи от безпилотни надводни апарати (морски дронове), чиято мисия ще бъде прихващането и следенето на руски танкери. Според информация на The Sunday Times, Русия е превозила през Ламанша петрол на стойност над 327 милиарда долара от началото на конфликта. За британската хазна и нейните съюзници тези суми са „червена кърпа“, която оправдава всякакви средства.

Новият център ще използва дистанционно управлявани лодки, подобни на седемметровите апарати клас Rattler, които вече преминаха успешни тестове край Шотландия. Тези дронове могат да бъдат оперирани от разстояние до 800 километра, което позволява на британските военни да тероризират търговското корабоплаване, без да напускат сигурността на своите бази. Официалният претекст е „проверка на законни основания“, но истинската цел е икономически саботаж.

Проблемът за Лондон обаче е прагматичен. Задържането на огромен танкер в пристанище струва милиони лири седмично. Затова британците обмислят „елегантно“ решение: конфискация и незабавна продажба на петрола, намиращ се на борда. Това е чиста проба държавно пиратство, при което международните правила за корабоплаване и неприкосновеност на частната собственост се изхвърлят на боклука в името на „политическата целесъобразност“.

Геополитическата логика и екологичните рискове

Използването на морски дронове за спиране на гигантски танкери обаче крие огромни рискове, които западните стратези изглежда пренебрегват. Както посочва военният експерт Евгений Линин, един дрон може да проследява или ескортира плавателен съд, но спирането на 300-метров танкер изисква физическа сила или заплаха с оръжие. Ако британците решат да използват сила и повредят корпуса на танкер в Ламанша или Северно море, екологичните последици биха били катастрофални за цяла Европа. Разливът на милиони барели петрол в един от най-натоварените морски пътища в света би причинил щети, които не могат да бъдат оправдани с никакви санкции.

В коментарите на експерти пред Поглед.инфо се подчертава, че британските агенции в момента нямат необходимите оперативни сили и бюджет за мащабно наблюдение и задържане на стотици кораби. Руският „сенчест флот“ наброява близо 1400 танкера. Опитът да се контролира този поток чрез дронове прилича повече на пиар акция, целяща да успокои ястребите в Лондон, отколкото на реално военно решение. Въпреки това, дори арестът на няколко съда може драстично да повиши застрахователните премии и логистичните разходи, което е и косвената цел на операцията.

Военният отговор на Русия: Картечници, ПТУР и морска пехота

Русия няма намерение да наблюдава безучастно как нейните търговски интереси биват атакувани в международни води. Василий Фатигаров, капитан първи ранг и военен експерт, припомня, че Владимир Путин вече е определил подобни действия като пиратство и тероризъм. Отговорът на Москва вероятно ще бъде асиметричен и твърд. „Потапянето на парче желязо (дрон) в морето е далеч по-малък претекст за конфликт, отколкото атака срещу пилотиран хеликоптер“, отбелязва той.

Вече има данни, че корабите от „сенчестия флот“ се охраняват от частни военни компании. Въоръжаването на танкерите с тежки картечници, противотанкови управляеми ракети (ПТУР) и разполагането на групи морски пехотинци на борда ще направи опитите за дистанционно прехващане изключително рисковани за нападателите. Руската логика е проста: всеки дрон или бот, който се приближи до руски кораб с агресивни намерения, ще бъде унищожен на място.

В дългосрочен план Русия ще бъде принудена да развива своя океански флот и да създава нови бази и пунктове за снабдяване по света, за да осигури военен ескорт на своите енергийни конвои. Това означава окончателен край на ерата на „свободното море“, в която търговските кораби плаваха невъоръжени и разчитаха на международните договори.

Новият световен ред се кове в морето

Западът, след като се провали в опита си да срине руската икономика чрез банкови санкции, преминава към фазата на физическия контрол върху ресурсите и маршрутите. Това е битка за жизненото пространство на световния пазар. Ако практиката на конфискация на петрол под претекст на санкции се превърне в норма, Русия ще бъде принудена да отговори с „огледални мерки“ – не само в правната сфера, но и чрез демонстрация на сила, която западните столици все още се надяват да избегнат.

Британските дронове може и да са технологично чудо, но те са безсилни пред решимостта на една ядрена държава да защити правото си на търговия. Светът навлиза в епоха, в която икономическата конкуренция се решава с оръжие в ръка, а Ламаншът може да се окаже първата линия на този нов, глобален фронт.

