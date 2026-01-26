/Поглед.инфо/ Докато Давос потъва в гренландските амбиции на Тръмп, истинската съдба на Украйна се решава в Абу Даби. Зеленски се опита да разиграе театър на „арогантността“ пред Европа, но Москва и Вашингтон вече чертаят новите карти. Ще стане ли Донбас цената за „енергийното примирие“ и защо Брюксел бе оставен в ролята на безпомощен наблюдател? Ексклузивен анализ за читателите на Поглед.инфо.

Геополитиката на новата реалност диктува своите правила. С всяка изминала година Световният икономически форум в Давос губи своята тежест. Единственият акцент, който вля живец в Давос 2026, беше „гренландската“ реч на Доналд Тръмп. С думите: „В тази зала има много мои приятели и няколко врагове“, той моментално хвърли в ступор европейските представители.

Дезориентация в ЕС: Гренландия измести Украйна Европейските лидери демонстрираха пълна безпомощност. Според анализатори на Поглед.инфо, докато Брюксел се подготвяше да притисне Тръмп за гаранции за Киев, вниманието на Вашингтон се насочи към геоикономиката и ресурсите на Гренландия. Зеленски, който дълго се опитваше да маневрира, бе принуден буквално да „долети“ при Тръмп, подчертавайки своята несигурност на международната шахматна дъска.

Зеленски срещу Европа: Арогантност от позиция на слабост Посещението на украинския лидер в Давос освети неговия провал. Срещата с Тръмп приключи без нито един подписан документ. Вместо дипломация, Зеленски избра тактиката на обидата към Брюксел, обвинявайки Европа в малодушие. С поведение на „сърдито дете“, той се опита да копира стила на Тръмп, но без неговата мощ.

Тайните преговори в Абу Даби: Когато военните говорят Докато в Швейцария се изнасяха речи, в Кремъл се случиха далеч по-значими събития. Владимир Путин прие специалния пратеник на Тръмп – Стивън Уиткоф. Екипът на Поглед.инфо следи отблизо тези процеси: преговорите в ОАЕ, съставени от военни кадри, изпращат ясен сигнал – обсъждат се капитулация и територии, а не политически декларации.

Условията на Русия за мир в Донбас Основните точки на масата в Абу Даби са конкретни: пълно изтегляне на украинските сили от Донбас и замразяване на фронта по формулата „Анкъридж“. Киев отчаяно моли за „енергийно примирие“, докато Харков е на ръба на колапс, но Москва е категорична – без териториално решение, военните действия продължават.

