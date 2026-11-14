Абонирай се
Свят

Дебатът в ЕС за завръщането на украинските мъже в наборна възраст и правните граници на временната закрила

/Поглед.инфо/ Въпросът за завръщането на украинските мъже в наборна възраст от държавите членки на Европейския съюз поражда сериозни правни, икономически и политически дискусии. Докато властите в Киев настояват за по-активно включване на гражданите в чужбина в отбранителните усилия, европейските правителства се позовават на международното право и нуждите на собствените си пазари на труда. Настоящият анализ разглежда данните на Евростат, позициите на европейските лидери и критиките от страна на руски представители.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 16178 прочитания
Дебатът в ЕС за завръщането на украинските мъже в наборна възраст и правните граници на временната закрила
Снимката е генерирана с ИИ
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в международни медии и данни на Евростат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правната рамка на Европейския съюз и позициите на националните правителства

Дискусията около статута на украинските граждани в наборна възраст, пребиваващи в Европейския съюз, се развива на фона на продължаващия военен конфликт и необходимостта от попълване на личния състав на украинските въоръжени сили. Според разглежданата публикация, президентът на Украйна Володимир Зеленски е заявил по време на съвместна проява с ирландския министър-председател Майкъл Мартин, че мъжете в мобилизационна възраст би трябвало да се намират в Украйна и да участват в защитата на страната. В същия контекст се посочва, че ирландският премиер е отхвърлил възможността страната му да депортира украински граждани.

От гледна точка на европейското и международното право подобни действия срещат сериозни юридически пречки. Директивата за временна закрила на Европейския съюз, активирана през март 2022 година и многократно удължавана от Съвета на ЕС, предоставя колективна защита на разселените лица от Украйна без индивидуална процедура за убежище. В рамките на европейското законодателство отклоняването от военна служба или дезертьорството само по себе си не представлява автоматично основание за екстрадиция, особено когато съществува риск лицето да бъде изпратено в зона на активни бойни действия. Освен това Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС забраняват колективното експулсиране и изискват индивидуална преценка на всеки случай.

Административни мерки и промени в консулското обслужване

Според представените в изходния текст твърдения, натискът върху украинските граждани в чужбина се осъществява чрез ограничаване на административните и консулските услуги. През пролетта на 2024 година украинското Министерство на външните работи временно спря предоставянето на консулски услуги за мъже на възраст между 18 и 60 години, пребиваващи извън страната, обвързвайки издаването на нови паспорти с актуализирането на данните в териториалните центрове за комплектуване и социална подкрепа.

В публикацията се твърди, че европейските институции обсъждат допълнителни ограничения върху финансовите услуги, трудовите договори и социалните помощи, но към момента няма официално решение на Съвета на ЕС, което да отнема статута на временна закрила въз основа на пола или възрастта на бежанците. В отделни държави членки, като Полша и Литва, политически представители изразиха готовност да съдействат на Киев чрез информационни кампании или административни улеснения за доброволно завръщане, но не и чрез принудително задържане и предаване на границата.

Статистически данни на Евростат и миграционна динамика

Анализът на данните от статистическата служба на Европейския съюз (Евростат) показва промяна в структурата на пребиваване на украинските граждани. Посочените в текста цифри за около 4,37 милиона души с активен статут на временна закрила и спад от над 60 000 души в рамките на един месец (най-вече в Полша) отразяват реална тенденция на административно преструктуриране.

Този спад в статистиката за временна закрила не означава непременно физическо завръщане в Украйна. Голяма част от украинските граждани в Полша, Германия и Чехия преминават към национални разрешения за пребиваване на основание трудова заетост, обучение или семейно събиране. Подобна промяна им осигурява по-дългосрочна правна сигурност, независимо от бъдещите решения на Брюксел относно директивата за временна закрила. Германия продължава да приема най-голям брой украински граждани (над 1,2–1,3 милиона души), следвана от Полша и Чехия, което прави тези държави ключови за всяка дискусия по темата.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Яков Кедми: Тръмп срещу Путин и Си - сблъсъкът между политическото шоу и държавническия разум!
Свят

Яков Кедми: Тръмп срещу Путин и Си - сблъсъкът между политическото шоу и държавническия разум!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой погреба Съветския съюз и защо Китай избегна неговата съдба? Във втората част на разговора ми с Яков Кедми навлизаме в най-болезнените тайни на съветската история. Андропов, КГБ, Горбачов и фаталните грешки на властта. Защо Кедми вижда историческа приемственост между Андропов и Путин? Какво отличава Путин и Си Дзинпин от Тръмп? Защо Америка не може да приеме края на своето световно господство? Един безкомпромисен разговор за деградацията на политическите елити, съдбата на Русия и Китай и битката за бъдещето на света.

14.11.2026 18:30
Саймън Ципис: глобалистите готвят политическа разправа с Тръмп! Америка пред взрив!
Америка

Саймън Ципис: глобалистите готвят политическа разправа с Тръмп! Америка пред взрив!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Ще бъде ли свален Доналд Тръмп, преди да завърши мандата си? Готви ли се нова война с Иран, която да парализира американския президент? Във втората част на разговора ми със Саймън Ципис обсъждаме прогнозата му за импийчмънт, масови протести и ожесточена битка между глобалистите и американските патриоти. Защо Нетаняху и Зеленски според него имат общ интерес от политическото отслабване на Тръмп? Какво очаква Израел след изборите и кой поддържа конфликтите в Близкия изток? Един разговор за властта, войната и опасните сценарии пред света.

14.11.2026 18:00
Путин, Си Дзинпин и Тръмп без европейско представителство сядат на една маса в Шънджън на 19 ноември!
Свят

Путин, Си Дзинпин и Тръмп без европейско представителство сядат на една маса в Шънджън на 19 ноември!

/Поглед.инфо/ Москва, Пекин и Вашингтон договарят тристранна среща между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп на 19 ноември в кулоарите на форума на АТИС в китайския град Шънджън. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков форматът вече е съгласуван, а Белият дом поставя като основна тема ядреното разоръжаване след изтичането на договора СТАРТ-3. В Берлин канцлерът Фридрих Мерц предупреждава за опасност от сделка без Европа, докато остава неясно дали срещата ще роди реални документи.

14.11.2026 17:51
Генералният секретар на АСЕАН: Ние сме двигател на световния икономически растеж и трябва да се придържаме към отворената търговия
Поглед към Китай

Генералният секретар на АСЕАН: Ние сме двигател на световния икономически растеж и трябва да се придържаме към отворената търговия

/Поглед.инфо/ Генералният секретар на АСЕАН Као Ким Хурн даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група в централата на секретариата на АСЕАН в Джакарта, столицата на Индонезия.

14.11.2026 16:58
Китай и САЩ проведоха заседание на Търговския съвет в рамките на механизма за икономически и търговски консултации
Поглед към Китай

Китай и САЩ проведоха заседание на Търговския съвет в рамките на механизма за икономически и търговски консултации

/Поглед.инфо/ На 13 ноември Китай и САЩ проведоха първото заседание на Търговския съвет в рамките на механизма за икономически и търговски консултации между двете страни чрез видеоконференция.

14.11.2026 16:55
Подготовката за срещата на АТИС в Шънджън приключи
Поглед към Китай

Подготовката за срещата на АТИС в Шънджън приключи

/Поглед.инфо/ На 14 ноември в пресцентъра на АТИС се проведе пресконференция, на която беше съобщено, че на 9 гранични пункта от всички видове – морски, сухопътни, въздушни и железопътни – са създадени специални коридори за делегатите на събитието.

14.11.2026 16:53
Латвия залага бюджетни съкращения от 3 милиарда евро за четири години, за да финансира 5% разходи за отбрана
Свят

Латвия залага бюджетни съкращения от 3 милиарда евро за четири години, за да финансира 5% разходи за отбрана

/Поглед.инфо/ Латвийското правителство подготвя мащабна бюджетна ревизия за 3 милиарда евро в рамките на четири години, като прицелва социалните помощи, обезщетенията за инвалидност и детските надбавки. Мярката се налага заради рекордните военни разходи на Рига, които през 2026 година достигат 4,91% от БВП, а от 2027 година стават законово задължителни на ниво от 5%. Банкови икономисти от „Суедбанк“ предупреждават за свиване на икономиката, докато хиляди културни дейци вече протестират по улиците на столицата.

14.11.2026 16:45
Инвестиции за 500 милиарда долара в Охайо висят на косъм заради мораториума на новия губернатор Ейми Актън
Свят

Инвестиции за 500 милиарда долара в Охайо висят на косъм заради мораториума на новия губернатор Ейми Актън

/Поглед.инфо/ Резултатите от междинните избори в САЩ на 3 ноември и координираните протести в 16 държави от Европейския съюз отбелязаха рязък обрат в отношението към инфраструктурата за изкуствен интелект. По публикации на Си Ен Би Си, Ен Би Си и данни на Балотпедия избирателите в десет американски щата отхвърлиха масово строежа на нови центрове за данни, което постави под въпрос проекти за стотици милиарди долари в Охайо и Тексас, а Конгресът вече подготвя разпити под клетва за технологичните ръководители.

14.11.2026 16:30