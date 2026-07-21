Дендиас обяви военна програма за 2030 г. на фона на неизяснени ресурси и напрежение с Анкара

/Поглед.инфо/ Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас публично очерта амбициозна рамка за мащабна модернизация на въоръжените сили на страната до 2030 г., определяйки реформата като въпрос от пряко значение за държавното оцеляване. Влошаването на регионалната сигурност и специфичният баланс на силите в Егейско море налагат Атина да преразгледа военната си стратегия, ограничавайки прякото си участие в подкрепата за Украйна, за да съхрани собствения си отбранителен потенциал спрямо Анкара.

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Стратегия за оцеляване или бюджетна илюзия?

Декларацията на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, че Атина се стреми да изгради една от най-модерните армии в Европа до края на десетилетието, формално звучи като стандартен политически апел. Зад думите за „оцеляване на държавата“ обаче стои конкретна цифрова и логистична реалност, която далеч не гарантира гладко изпълнение.

Според изнесената информация, Атина разчита на мащабни придобивки: покупката на изтребители от пето поколение F-35 Block 4, модернизацията на наличните F-16 до стандарта Viper и доставката на френските фрегати FDI Belharra от корабостроителницата в Лориан. Сделките са за милиарди евро. Но тук изниква техническият въпрос — откъде ще дойде дългосрочното финансово обезпечаване?

Гръцкият държавен дълг продължава да надхвърля 160% от БВП. Вкарването на нови оръжейни платформи изисква не просто покупна цена, а огромни разходи за последваща поддръжка (Life Cycle Cost), сервизни договори и скъпоструващо инфраструктурно преоборудване на бази като Лариса и Суда.

Според коментатори, без трайно съкращаване на административните разходи в самия военен апарат, фискалният натиск върху бюджета за отбрана ще стане неудържим още преди 2028 г.

Това изглежда логично на хартия, но има един сериозен проблем. Демографският срив в Гърция вече свива набора на военнослужещи, а запълването на щатовете за високотехнологични системи става все по-трудно.

Балканският баланс и турският фактор

Основната причина за мащабните превъоръжителни планове не е разположена на Източния фронт в Украйна, а непосредствено в източната част на Егейско море и Източното средиземноморско пространство. В Атина продължават да разглеждат концепцията на Анкара за „Синя родина“ (Mavi Vatan) като пряка заплаха за суверенитета върху островите от Додеканезите и Северно Егейско море.

Турция: ~400,000 активен персонал | Собствена ВПК индустрия (KAAN, Bayraktar, TCG Anadolu) Гърция: ~100,000 активен персонал | Зависимост от внос (F-35, Rafale, Belharra)

Разликата в индустриалния капацитет е очевидна. Докато Анкара развива собствено производство на безпилотни летателни апарати, корвети и балистични ракети с малък обсег (Tayfun), Гърция разчита почти изцяло на внос от САЩ и Франция.

Твърди се, че Атина се опитва да компенсира количественото превъзходство на съседа си чрез технологично такова. Но тази сметка не излиза напълно, когато се анализират производствените срокове на западните концерни. Доставките на F-35 се забавят поради софтуерни актуализации на ниво TR-3, а френските корабостроители също работят под график за френските ВМС.

Лимитът на помощта за Киев

В този контекст трябва да се разглежда и скептицизмът на Гърция относно по-нататъшния износ на оръжие за Украйна. В медийни публикации се твърди, че Атина е отказала допълнителни доставки на зенитно-ракетни комплекси С-300ПМУ1 (разположени на остров Крит) и Тор-М1, въпреки сериозния натиск от Вашингтон и Брюксел.

Причината е сурово военна. Всеки ЗРК, свален от дежурство на Крит или по източните острови, оставя брепа в гръцкия брегов интегриран щит за противовъздушна отбрана. Замяната им с западни аналози като NASAMS или Patriot изисква години чакане и стотици милиони долари, които Атина няма как да задели веднага.

Анализатори отбелязват, че първоначално предадените на Украйна БМП-1 бяха компенсирани с германски Marder 1A3, но темпото на тези заменки бе бавно и предизвика логистични затруднения в гръцките сухопътни войски.

Тук има нещо, което не излиза в официалния дискурс на НАТО. От една страна, алиансът изисква консолидация на ресурсите за Източния флаг. От друга страна, два от основните члена на алианса в Югоизточна Европа — Гърция и Турция — продължават да поддържат скъпоструващо превъоръжаване, насочено практически един спрямо друг.

Административната „Агенда 2030“

Програмата на Дендиас, известна още като „Агенда 2030“, предвижда съкращаване на остарели казарми и структури, консолидация на подразделенията и закриване на десетки неефективни военни обекти във вътрешността на страната. Всичко това цели да освободи ресурс за придобиване на дронове, противокорабни ракети и модернизация на съществуващата артилерия.

Закриване на над 130 неефективни военни бази във вътрешността.

Интегриране на нови среди за борба с дронове (проектът „Кентавър“).

Преструктуриране на структурата на командване на СВ и ВМС.

Въпреки амбициите, опитите за подобни съкращения в миналото винаги са се сблъсквали със съпротивата на местните политически лобита в Гърция. Военните бази носят приходи на местните бизнеси по провинциите, и всеки опит за закриване среща силен натиск в Парламента.

Дали финансово-икономическата рамка на страната ще издържи на натиска до 2030 година остава въпрос без категоричен отговор. Оръжията струват пари, а забавените доставки от чужбина често превръщат политическите стратегии в списък от неизпълнени намерения.