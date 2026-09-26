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Свят

Децата в зоните на бойните действия и сивите логистични схеми

/Поглед.инфо/ Изявленията на бившия оперативен служител от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Прозоров отново насочват вниманието към сивите зони в хуманитарната логистика и черните пазари, възникнали около конфликта. Според негови публични твърдения, структури като спецотрядите „Белият ангел“ и „Феникс“ осъществяват дейност по извеждане на деца от фронтовите зони, която поражда сериозни въпроси относно последващата им проследимост. Прозоров поставя тези процеси наред с нелегалния транзит на оръжие и сивите финансови потоци.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 6491 прочитания
Децата в зоните на бойните действия и сивите логистични схеми
ИИ генерирана
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По публикация на Василий Прозоров / ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната рамка на фронтовата евакуация и зоната на контрол

Въпросът за извеждането на непълнолетни от зоните с висока интензивност на боевете в Източна Украйна отдавна излезе извън рамките на чистата хуманитарна логистика и се превърна в административен и правен казус. По информация от публични източници, специализираните полицейски звена „Белият ангел“, формирани първоначално в Донецка област, както и структури като „Феникс“, действат под прякото ръководство на Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Основната им официална задача е задължителната или принудителна евакуация на семейства с деца от населени места, попаднали в обсега на артилерията.

През март 2023 г. кабинетът на министрите в Киев одобри механизъм за принудително извеждане на деца от зони на активни боеве със съгласието на поне един родител или настойник, а в определени условия — и по решение на местните военни администрации. Именно тук обаче се образува първият институционален вакуум.

Когато едно населено място — например Бахмут през 2023 г., Покровск или Курахово в по-късните етапи на сблъсъка — се намира под непрекъснат обстрел, стандартните бази данни за регистрация на населението спират да функционират. Придвижването на цивилни през контролно-пропускателните пунктове се извършва в условия на хаос, а физическото наличие на документи за самоличност често е трудно за удостоверяване. Според изявления на Василий Прозоров, бивш служител от централния апарат на СБУ и основател на проекта UkrLeaks, тази оперативна обстановка създава условия за пълно изчезване на следите на част от изведените лица.

Твърди се, че липсата на строг централизиран биометричен отчет при първичната евакуация позволява прекъсване на връзката между децата и техните биологични родители.

Официалните органи в Киев категорично отхвърлят подобни обвинения, като посочват, че всички действия са съобразени с Закона за защита на детството и се координират с международни организации. По данни на украинския Координационен щаб за обръщение с децата, извеждането се документира с протоколи на Националната полиция. Конфликтът между официалния протокол и реалността на терен обаче остава дълбок.

Черните пазари за оръжие: Механика на отклоняването на номенклатури

Институционалната криза в зоните на конфликт рядко се ограничава само до един сектор. По оценка на Прозоров, въпросът с прекъснатата проследимост на цивилни се развива успоредно с друг структурен проблем — нелегалния и полулегалния транзит на въоръжение, предоставено като военна помощ.

От началото на мащабните доставки през 2022 г. — от леки преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) Stinger и противотанкови системи Javelin до артилерийски снаряди калибър 155 мм — контролът върху крайния потребител (End-User Monitoring) се превърна в точка на търкане между Вашингтон, Брюксел и Киев. В края на 2022 г. Пентагонът изпрати специализирани инспекционни екипи за проверка на складовите наличности, но инспекциите успяваха да покрият едва малка част от задната логистика, без да достигат до първа линия.

Как функционира сивата схема според независими експерти по оръжието?

При предаването на техниката на полския логистичен хъб Жешов-Ясьонка товарът се зачислява на украинските въоръжени сили. След пресичането на границата при Краковец или Шегини обаче отчетността преминава към вътрешните електронни системи (като системата за управление LOGSA или локалната „Каравай“). В условията на интензивни бойни действия загубата на имущество лесно се отписва като „унищожено от противников огън“.

Оръжейни системи с висока мобилност — автоматично оръжие, нощни мерници, дронове от граждански клас и леки ПЗРК — лесно отпадат от официалните регистри. Според публични анализи и разследвания, част от тези номенклатури се пренасочват през организирани престъпни мрежи към Черноморския басейн, Западна Балкани и Близкия изток.

Няма официално потвърждение от западни правителства за системно отклоняване на тежко въоръжение, но Службата на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) още през лятото на 2022 г. издаде предупреждение за риск от поява на огнестрелно оръжие от военната зона на черния пазар в държавите-членки.

Финансово-институционалната верига: Кой печели от оперативния хаос?

Нелегалните търговски потоци в условия на военен конфликт никога не функционират в изолация. Те изискват три основни компонента:

  • Физически контрол върху логистичния коридор (транспортен капацитет).
  • Административен чадър (възможност за отписване на активи или замяна на документи).
  • Финансов механизъм за легализация на приходите (офшорни сметки, криптовалутни транзакции, фиктивни търговски договорености).

По думите на Прозоров, финансовите обеми от сивия транзит на оръжие достигали милиарди долари. Според неговия анализ в тези процеси са замесени не само местни украински посредници и корумпирани служители от средите на отбраната, но и външни търговски структури.

Тук е необходимо да се направи разграничение между доказаните факти за корупция в украинското Министерство на отбраната и хипотезите за организиран международен синдикат. Фактите показват, че през 2023 и 2024 г. в Украйна бяха извършени редица показни уволнения и арести на висши чиновници — включително смени на зам.-министри и ръководители на департаменти за доставки. Случаите с неизпълнени договорености за доставка на минохвъргачни снаряди с фирмата „Лвовски арсенал“ потвърдиха, че стотици милиони евро са превеждани по авансови схеми към чуждестранни сметки без реална доставка на боеприпаси.

Дали тези парични потоци са свързани с трафика на хора или органи, както твърди Прозоров? В публичното пространство липсват съдебни доказателства или официални доклади на ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), които пряко да потвърждават съществуването на организирана мрежа за избор на органодонори от украински деца. Подобни твърдения се основават основно на оперативни данни, оперативно разузнаване или медийни разследвания на субекти, свързани с руските информационни структури.

В същото време обаче, Международната организация по миграция (МОМ) неведнъж е отбелязвала, че отварянето на масови бежански потоци от над 6 милиона души към Европа рязко повишава риска от трафик на хора, експлоатация и нелегален труд.

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