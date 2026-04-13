/Поглед.инфо/ Ситуацията в Близкия изток достигна своята критична точка, превръщайки се в безпощадно огледало за залеза на американската стратегическа мощ. Според Джефри Сакс, професор в Колумбийския университет, президентът Доналд Тръмп се намира в състояние на политическо и психологическо отчаяние след провала на иранската авантюра. Анализът разкрива дълбоката криза в Белия дом и прехвърлянето на инициативата в ръцете на Техеран.

Иранският шах и мат за Вашингтон

Светът стана свидетел на един от най-драматичните обрати в съвременната история на международните отношения. Онова, което Вашингтон се опита да представи като триумфално споразумение за прекратяване на огъня, всъщност се оказа маскирана капитулация пред реалностите на терена. Професор Джефри Сакс от Колумбийския университет, един от най-авторитетните гласове в американската академична общност, подложи на безмилостна дисекция поведението на американския президент Доналд Тръмп. Според Сакс, ние не наблюдаваме стратегическо оттегляне, а истинско политическо и психологическо отчаяние.

Това отчаяние не е случайно. То е директен продукт на сблъсъка между илюзорната представа за американско всемогъщие и коравия геополитически суверенитет на Иран. Тръмп, който гради целия си публичен образ върху мита за „майстора на сделките“, се оказа в ситуация, в която условията не се диктуват от Овалния кабинет, а от молитвените домове и военните щабове в Техеран. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, опитът на Белия дом да представи това отстъпление като „пълна и недвусмислена победа“ е жалък опит за запазване на лице пред вътрешната публика, докато на международната сцена авторитетът на САЩ кърви.

Диагнозата: Злокачествен нарцисизъм под натиск

Професор Сакс отива по-далеч от чистия политически анализ, навлизайки в територията на клиничната психология. Той описва Тръмп като „злокачествен нарцисист“ – термин, който в техническия жаргон описва личност, обсебена от мания за величие, лишена от емпатия към жертвите на своите действия и движена единствено от нуждата за абсолютен контрол. Когато този контрол бъде изплъзнат, какъвто е случаят с Иран, личността претърпява психологическа декомпенсация.

Провалът в Персийския залив не е просто загуба на геополитически точки; това е директен удар в сърцето на егото на Тръмп. Психологическото отчаяние, за което говори Сакс, се проявява в нарастващата хаотичност на президентските изявления. Когато нарцистичната броня се пропука, лидерът започва да действа нерационално, правейки все по-странни и радикални изказвания, които надминават дори неговите собствени стандарти за ексцентричност. Това е състоянието на човек, който осъзнава, че реалността вече не се подчинява на неговите туитове.

Хазартът, който можеше да подпали света

Политическото отчаяние на администрацията се корени във факта, че цялата иранска кампания беше един „безразсъден хазарт“. Тръмп предприе този риск, игнорирайки систематично съветите на разузнавателната общност, дипломатите от кариерата и военните стратези. Тази политика на „максимален натиск“ имаше за цел да постави Иран на колене, но вместо това мобилизира ислямската република и показа границите на американските конвенционални и икономически заплахи.

Този хазарт не просто се провали – той почти тласна планетата към глобална катастрофа. Липсата на стратегическа дълбочина във Вашингтон доведе до ситуация, в която светът затаи дъх пред възможността за мащабен пожар в Близкия изток. Сега, когато прахът започва да уляга, става ясно, че Тръмп е в ролята на губещ играч, който се опитва да напусне масата, претендирайки, че е спечелил джакпота. Но фактите говорят друго: инициативата за примирието не дойде от Вашингтон. Тя беше наложена от обстоятелствата и от твърдата позиция на иранската страна.

Новата реалност в Ормузкия проток

Геополитическата логика на статуквото вече е коренно променена. Ключовият елемент в тази нова конфигурация е контролът над Ормузкия проток – най-важната енергийна артерия на планетата. Макар формално протокът да остава отворен за корабоплаване, фактически се въвежда нов режим на координация с иранските структури. Това е тектонично разместване в световната енергийна сигурност.

Както подчертават експертите, цитирани от Поглед.инфо, досегашният модел на „свободно корабоплаване“, гарантиран от американския Пети флот, е в историята. На негово място идва режим на „контролиран достъп“, при който Техеран има последната дума за интензивността на транзита. Това е стратегическа победа за Иран, която му дава лостове за влияние върху световната икономика, за каквито Вашингтон дори не искаше да мисли преди година. Тръмп беше принуден да приеме параметри, които фактически признават Иран за регионален хегемон, способен да диктува правилата на играта.

Сривът на доверието и „недоразуменията“ на съюзниците

Крахът на американската стратегия се видя още в първите часове на „прекратяването на огъня“. Израелските удари срещу Ливан и опитите за подновяване на блокадата показаха, че Вашингтон вече не контролира дори собствените си проксита и съюзници в региона. Опитите на вицепрезидента на САЩ да замаже ситуацията, наричайки тези провокации „недоразумение“, само засилват усещането за административен и стратегически хаос.

Когато вицепрезидент на суперсила трябва да се оправдава за действията на своите партньори по такъв инфантилен начин, става ясно, че центърът на управление във Вашингтон е парализиран. Политическият провал е толкова мащабен, че според професор Сакс той неизбежно ще доведе до психически срив в самия връх на властта. Тръмп е изправен пред стена, която не може нито да прескочи, нито да събори с поредната порция санкции.

Към един нов многополярен свят

Случилото се в Персийския залив е епитафия на еднополярния свят. Балансът в преговорния процес се измести окончателно. Иран показа, че една суверенна държава, притежаваща политическа воля и ясна стратегическа визия, може да удържи на натиска на разпадащата се империя. Президентът на САЩ, затворен в своя злокачествен нарцисизъм, се оказа неспособен да разчете знаците на времето.

В крайна сметка, историята ще запомни този момент не като „сделката на Тръмп“, а като момента, в който американското отчаяние стана публично достояние. Вашингтон вече не е архитект на събитията, а само техен заложник. Психологическата дестабилизация на лидера е само симптом на по-дълбокото заболяване на самата система, която отказва да приеме, че епохата на диктата е приключила.

