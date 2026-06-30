Дигиталният неоколониализъм: Как Вашингтон и Пекин зануляват суверенитета на планетата чрез ИИ

Поглед.инфо: Светът неумолимо навлиза в епохата на тотален дигитален асиметричен феодализъм, където националният суверенитет на по-голямата част от държавите ще бъде окончателно ликвидиран в полза на технократския дуопол между САЩ и Китай. Докато развиващите се страни бързо се превръщат в обикновени потребители и цифрови колонии, изпомпващи ресурси към технологичните ядра, реалният монопол върху изчислителната мощ и алгоритмичното управление се концентрира в ръцете на Пентагона и държавно-капиталистическата машина на Пекин, превръщайки илюзията за дигитално равенство в геополитическа клопка.

По публикация на Visual Capitalist и TRG Datacenters. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичният дуопол и илюзията за свободна конкуренция

Доскоро Вашингтон живееше с усещането за абсолютна и безалтернативна хегемония в киберпространството. Корпоративната митология на Силициевата долина ни уверяваше, че свободният пазар ражда иновации, които никой не може да настигне. Преди около три години обаче Пекин нанесе тежък удар върху това самодоволство, реализирайки мащабен технологичен скок. Днес Китай диша в гърба на Америка, заемайки позицията на "държава номер две", но реалната динамика показва, че разликата се топи с месеци, а не с години. Този сблъсък пренарежда глобалната йерархия по невиждан досега начин.

Статистиката за частните капитали, инвестирани в периода 2013-2024 г., изглежда стряскащо несиметрична. Според данни на Visual Capitalist, американският частен сектор е налял колосалните 471 милиарда долара в разработки на изкуствен интелект (ИИ). На този фон китайските частни инвестиции от 119 милиарда долара изглеждат скромно. Третият в класацията – Обединеното кралство – крета далеч назад с едва 26 милиарда долара, последван от Канада и Израел с по 15 милиарда.

Но тук се крие голямата уловка на неолибералната статистика. Частният капитал на Запад всъщност е дълбоко преплетен с държавната софра.

Милиардите на Пентагона и китайската държавна машина

Разглеждането само на частните инвестиции е повърхностно и манипулативно. Реалната картина на геополитическото противопоставяне изисква дисекция на държавните бюджети, където балансът на силите придобива съвсем друг характер. Към официалните американски милиарди трябва незабавно да се добавят 328 милиарда долара директно държавно финансиране, предимно по линия на Пентагона и разузнавателната общност. Така общият ресурс на САЩ за периода набъбва до близо 800 милиарда долара. Военнопромишленият комплекс на САЩ на практика субсидира технологичния сектор, за да поддържа глобалния си шпионаж и военно превъзходство.

Пекин от своя страна действа без идеологически предразсъдъци за "свободен пазар". Китайската държава е инвестирала официално 133 милиарда долара, което извежда общия им ресурс над четвърт трилион долара. Историческият опит показва, че китайският модел на централизирано планиране изстисква максимална ефективност от всеки цент, докато в САЩ огромна част от средствата потъват в кухи борсови балони и бонуси за мениджъри.

Показателен е и броят на компаниите, получили финансиране през този десетгодишен период. В САЩ те са 6956, като само за 2024 г. са захранени 1073 стартъпа. За сравнение, в Китай финансираните субекти са 1605, във Великобритания – 885, в Израел – 492. Раздутият брой американски фирми обаче не е белег за качество, а за специфичния характер на западния рисков капитал. Девет от десет стартиращи компании в Силициевата долина фалират, оставяйки след себе си само дългове и празни презентации. Това е хазартна икономика, маскирана като технологичен прогрес.

Израел, от друга страна, показва брутална ефективност – малка държава, която се намесва в челната петица чрез пълна интеграция между армия, разузнаване и високотехнологичен бизнес.

Клъстери, чипове и геоикономически санкции

За да се избяга от чисто финансовия фетишизъм, американската компания TRG Datacenters въвежда т.нар. ИИ индекс, базиран на физическа инфраструктура: брой изчислителни клъстери, наличност на специализирани чипове, обща мощност и интеграция в работните процеси. Клъстерът – това е реалното физическо сърце на новата власт, състоящо се от хиляди графични процесори, които денонощно преработват масиви от данни. И тук лъсва провалът на американската стратегия за технологично сдържане.

През 2025 г. Китай излиза като безспорен световен лидер с 230 мащабни ИИ клъстера, оставяйки САЩ на второ място със 187. Цяла Европа изглежда жалка на този фон – Франция разполага с 18, а Германия с 12. Тотална капитулация на Стария континент пред азиатската и трансатлантическата мощ.

Западната пропаганда обаче бърза да контрира с метриката на изчислителната мощ, измервана в еквиваленти на чипа NVIDIA H100. Според тези разчети, САЩ водят убедително с 39,7 милиона еквивалента, следвани от Обединените арабски емирства (23,1 милиона) и Саудитска Арабия (7,2 милиона). Китай тук е поставен едва на седмо място с едва 629 000 еквивалента.

Твърди се, че това е пряк резултат от бруталните американски ембарга върху износа на модерни полупроводници към Пекин. Но числата будят дълбоко съмнение. Китайските компании просто спряха да докладват реалните си мощности пред западни одитори, пренасочвайки фокуса си към архитектурна ефективност и собствено производство на чипове чрез заобикаляне на санкциите.

Парадоксът на потреблението: Защо лидерите не ползват собствения си продукт

Най-голямата изненада идва от доклада на Института за икономика на изкуствения интелект на Microsoft към първото тримесечие на 2026 г. Изследването измерва процента от населението в трудоспособна възраст, което редовно (поне час и половина месечно) използва ИИ приложения. Глобалното средно ниво е 17,8%. Но тук откриваме крещяща асиметрия – технологичните суперсили САЩ и Китай се намират на дъното на класацията по реално потребление от гражданите си.

САЩ дори не влизат в челните двадесет с едва 31,3% потребители. При Китай ситуацията е още по-абсурдна – около 16%, което е под средното за света. Кой тогава заема върха? Лидер са ОАЕ с над 70% активно население, следвани от Сингапур с 63% и редица европейски държави като Норвегия и Франция с над 40%. Този парадокс показва, че докато ОАЕ и Сингапур изкупуват инфраструктура и я предоставят на населението за битови и административни нужди, САЩ и Китай концентрират ИИ в тесни, затворени системи за военно и индустриално управление, далеч от очите на масовия потребител.

Динамиката показва бързо затваряне на ножицата между глобалния Юг и Севера по отношение на повърхностното потребление. Азия контролира 10 от 15-те най-бързо развиващи се пазара. В Южна Корея ръстът на внедряване между 2025 г. и началото на 2026 г. е умопомрачителните 43,2%, последван от Тайланд и Япония. Причината е прозаична – алгоритмите най-накрая проговориха на родните езици на тези народи, премахвайки англосаксонския лингвистичен монопол.

На дъното на тази стълбица очаквано стоят изолирани или икономически притиснати държави като Афганистан, Таджикистан и Камбоджа с под 6% проникване. Русия е поставена на 119-то място от 147 изследвани страни с едва 8% потребление. Самите автори от Microsoft обаче чистосърдечно признават, че данните им са изкривени, тъй като проучването обхваща единствено потребители на операционната система Windows. В страни под санкции или със силен суверенитет над софтуера си – като Русия, Иран и Китай – американските корпорации просто нямат достъп до реалната статистика.

Глобалният пейзаж остава дълбоко разцепен. Шепа държави притежават инфраструктурата, кода и изчислителното оръжие, докато останалата част от човечеството подивява по чатботове, без да осъзнава, че захранва с данните си чужди геополитически центрове. Новата форма на колониализъм не изисква армии на терен – тя изисква просто абонаментен план и доброволно предаване на интелектуалния суверенитет.