Дили отваря врати за Москва: Русия влиза в сянката на австралийската военна база в Дарвин

/Поглед.инфо/ Москва подготвя дипломатически и икономически пробив в стратегическата акватория на Азиатско-тихоокеанския регион, използвайки за трамплин Демократична република Източен Тимор. След поредица от срещи на най-високо ниво в Казан и Москва, Дили официално поиска установяване на редовни политически консултации и ускорено откриване на руско посолство. В основата на взаимния интерес стоят не толкова традиционните доставки на кафе, колкото огромните ресурси от втечнен природен газ в шелфа на Тиморско море, офшорният потенциал за реекспорт и ключовото географско положение на острова, намиращ се на броени стотици километри от австралийската военна база в Дарвин.

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Зад гърба на Австралия: Москва слага крак на 500 мили от Дарвин

Географската карта често остава сляпа за малките петна, докато те не се превърнат в логистични военни плацдарми. Демократична република Източен Тимор (ДРВТ) – една половина от остров, опустошавана десетилетия наред от индонезийската окупация – днес изведнъж се оказа в центъра на геополитическото съперничество между Вашингтон, Пекин, Канбера и Москва.

Причината е суховата, но брутална сметката на разстоянията. Дили се намира на малко над 500 километра от австралийското пристанище Дарвин. Именно в Дарвин е разположен ротационният контингент на американската морска пехота (Marine Rotational Force – Darwin), съставляващ гръбнака на англосаксонската отбранителна артерия в Тиморско и Арафурско море. За стратезите в Канбера и Вашингтон е от жизненоважно значение Дили да остане под техен пълен контрол или поне да запази строг неутралитет. Всяко чуждо присъствие там автоматично се разглежда като пробив в северния периметър на Австралия.

И точно в този периметър външният министър на Източен Тимор Бендито Фрейтас предложи на руския си колега Сергей Лавров създаването на механизъм за редовни политически консултации. Според официалните съобщения предложението е било прието незабавно.

Флиртът между Москва и Дили обаче не започна в кабинетите на руското Външно министерство. Той бе подпечатан лично от руския президент Владимир Путин и премиера на Източен Тимор Шанана Гужмау – легендарния бивш партизански лидер от движението ФРЕТИЛИН – в кулоарите на срещата на върха Русия-АСЕАН в Казан. Потвърждение за задълбочаващите се контакти стана и участието на делегация от Дили в първия Международния форум за сигурност в Московска област.

Според дипломатически източници, Москва планира да обяви датата за отваряне на свое пълноценно посолство в Дили в началото на 2027 г. – точно навреме за 25-годишнината от установяването на двустранните отношения.