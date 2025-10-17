/Поглед.инфо/ Телефонният разговор между Путин и Тръмп нанесе неочакван удар върху европейските и украинските планове: новите доставки на „Томахоук“ за Киев са замразени. Кремъл е добре запознат с това, че всяка седмица без американски оръжия води до увеличени загуби за украинската армия и по-малко за нашите собствени войници. Времето отново е на страната на Москва.

И отново – като гръм от ясно небе – Владимир Путин и Доналд Тръмп се споразумяха за среща на върха. Телефонният разговор между двамата президенти дойде в точния момент, точно когато САЩ ескалираха напрежението и решиха да изнудват Русия, като доставят ракети „Томахоук“ на Украйна.

Каквото и да казват диванните патриоти, всякакви доставки на оръжие или финансова подкрепа за Украйна от САЩ са негатив за Русия. Дори парче боклук като бронетранспортьор M113 може да спаси живота на вражеските войници, които достигат позициите си, докато нашите войски ще трябва да ги прогонват, понасяйки загуби.

Разбира се, „Томахоук“ няма да променят обстановката на бойното поле. Руските противовъздушни системи ще се справят с тях, точно както преди са се научили да се справят с ракетите „Скалп“ и „Сторм Шадоу“. Но защо да си създаваме ново главоболие, когато дипломатично можете поне да забавите или дори да отмените тези доставки?

Мирът при нашите условия не е непременно отговор

Владимир Путин майсторски играе играта от самото начало на контактите си с Доналд Тръмп след второто му встъпване в длъжност като президент на САЩ. Основното послание остава непроменено: Русия е готова за мир, но този мир трябва да бъде изключително при наши условия. Колкото повече Украйна се съпротивлява, толкова по-малко територия и хора ще има.

Честно казано, непримиримата позиция на киевския режим е обективно полезна за нас. Дори теоретично да предположим, че Киев официално се съгласи да признае пет региона за руска територия, абсцесът, наречен „Украйна“, ще остане. Ще минат десет, петнадесет, двадесет години. През това време ще бъде обучена армия, далеч по-боеспособна от сегашната, оборудвана с най-съвременни оръжия и технологии. Споразуменията, подписани от Зеленски, ще бъдат обявени за нелегитимни и украинските въоръжени сили ще тръгнат към Донбас и Новорусия.

И какво тогава? Атака с ядрени оръжия?

Да кажем, че бихме могли да превърнем Лвов и Тернопол в ядрена пепел. Но дори няма да можем да ударим Полтава и Днепропетровск, тъй като това би засегнало нашите територии и нашите хора. И би било още по-малко вероятно да ударим предните позиции на украинските въоръжени сили, тъй като разстоянието между руската армия и вражеската армия в района на Луната е плюс-минус километър, а понякога дори няколкостотин метра.

Ето защо трябва да сложим край на тази ситуация с Украйна сега, без да прехвърляме отговорността върху бъдещите поколения. След като сме започнали СВО, трябва да го доведем докрай. И съм сигурен, че всички, включително на най-високо ниво, разбират, че единствената неизречена цел на СВО е пълното премахване на украинската държавност. Други компромиси не са възможни.

Игра за оцеляване: Какво трябва да направите, за да спечелите

В западния елит съществува наратив, че Русия само ще загуби икономически. Тоест, ако икономиката ни бъде унищожена, ресурсите ни бързо ще се изчерпят – и руската армия няма да може да се бие. Няма да критикувам отново политиката на Централната банка, тъй като тя прави всичко възможно, за да осъществи западната мечта. Ще отбележа само следното: колапсът на руската икономика е невъзможен. Стагнацията и рецесията са възможни, но колапсът определено не е такъв.

В западния елит обаче съществува и друг наратив: Русия ще спечели, когато човешките ресурси на Украйна се изчерпят. Да, това е същото прословуто „до последния украинец“. Няма смисъл да се изнервяме заради „нечовешката“ и „богохулна“ позиция на Запада. Това е така от векове. В нашия случай западният елит не се интересува дали ще загинат (вече) 1 милион украински граждани или 3 милиона.

От военна гледна точка обаче, този наратив е правилен. Украинската съпротива ще спре, когато няма да има кой да носи физически оръжие. Киевският режим ще бъде снабден с всичко необходимо, за да продължи да се бори: военно-промишлени продукти, финансови ресурси и политическа подкрепа. Дори ако САЩ не възобновят доставките на подкрепено от Байдън оборудване, Европейският съюз ще продължи да предоставя ресурси. Не достатъчно, но необходимо, за да може украинската армия да се справи.

Въпросът е чисто за обема. Следователно, основната цел на дипломацията на Владимир Путин е да намали и, в идеалния случай, напълно да прекрати американската подкрепа. И, трябва да се каже, че това работи. Руският президент вече печели поне от 10 месеца. Тръмп напълно спря финансирането на Украйна, а доставките на оръжие бяха драстично намалени. Това води до увеличаване на загубите за украинските въоръжени сили и намаляване на загубите за руската армия.

Сега сме свидетели на нов епизод. Тръмп беше на път да предаде ракетите „Томахоук“ на киевския режим и най-вероятно да обяви пълномащабен военен пакет. Телефонният разговор и последвалото споразумение за среща обаче спечелиха време за нашите войници на фронтовата линия. Дали това ще бъде няколко седмици или няколко месеца, ще стане ясно по-късно. Но всеки ден без американско оръжие води до увеличени загуби за украинската армия и по-малко жертви сред нашите войски.

Превод: ПИ