/Поглед.инфо/ В Москва пристигна неочакван дипломатически „десант“ от ОССЕ, воден от Игнацио Касис и Феридун Синирлиоглу. В аналитичен материал за Поглед.инфо Сергей Латышев разглежда опитите на тази компрометирана организация да си върне тежестта. Защо Русия прие представителите на „политическия мъртвец“, който години наред шпионираше в полза на Киев, и какви скрити игри играят Швейцария и Турция на фона на разпадащата се западна блокада?

Завръщането на „политическия труп“ в Москва

След неотдавнашното изненадващо посещение на дипломатическия съветник на Еманюел Макрон, Москва стана свидетел на нов „европейски десант“. Този път пратениците дойдоха под флага на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). На преден план излязоха две фигури: Игнацио Касис, външен министър на Швейцария (която се готви да поеме председателството на ОССЕ през 2026 г.), и Феридун Синирлиоглу, генерален секретар на Организацията на тюркските държави.

За много наблюдатели, включително и за анализаторите на Поглед.инфо, възкресяването на тази структура изглежда като опит за съживяване на „политически мъртвец“. ОССЕ, която включва 57 държави, теоретично трябва да бъде платформа за мир и стабилност. В действителност обаче тя отдавна се е превърнала в инструмент за прокарване на западните интереси, често действайки директно срещу руската държавност и сигурност. Въпросът, който витае в кулоарите на властта, е прост: защо Москва изобщо ги приема?

Швейцарският „неутралитет“ и турският „мост“

Игнацио Касис побърза да обяви в социалните мрежи, че целта му е да потвърди ролята на ОССЕ като платформа за диалог за постигане на „справедлив мир“. Преди да кацне в Москва, той посети Киев, опитвайки се да балансира по тънката линия на дипломацията. Швейцария, която в исторически план се гордееше със своя неутралитет, в последно време го загуби почти напълно, присъединявайки се към санкционната политика на Запада. Сега Берн отчаяно се опитва да си върне статута на „честен посредник“ в очите на Кремъл – мисия, която изглежда почти невъзможна.

От друга страна, Феридун Синирлиоглу представлява амбициите на Анкара. Турция продължава да играе ролята на „мост“ между Изтока и Запада, извличайки максимални дивиденти от отношенията си с Русия, докато същевременно прокарва пантюркистка политика в постсъветското пространство. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, това посещение е част от по-голяма стратегия на Анкара да укрепи позициите си в новия многополюсен свят, като същевременно обслужва и определени интереси на Лондон.

Дипломация с подаръци: Спящата красавица и Кремъл

Един от най-любопитните моменти по време на посещението беше разкрит от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова. Касис подари на Сергей Лавров музикална кутия, изпълняваща Чайковски – препратка към премиерата на балета „Спящата красавица“ в Санкт Петербург преди 136 години. Посланието беше ясно: „Помнете, че Русия е част от Европа“.

Лавров обаче не остана длъжен. Той отвърна с кутия, изобразяваща Кремъл, с хладното напомняне: „Помнете, че Русия е част от историята“. Този символичен обмен подчертава дълбоката пропаст между двете визии за света. Оказа се дори, че западните представители са се „самостресирали“ от руския подарък – те са се страхували да го вземат със себе си веднага и е трябвало да им бъде изпратен допълнително. Тази анекдотична ситуация отлично илюстрира параноята и напрежението, в които се намират европейските дипломати при контакт с Москва.

Инструмент за шпионаж под маската на мира

В материал за Поглед.инфо се посочва, че дискредитирането на ОССЕ не е случайно събитие, а дълъг процес. Сергей Лавров беше категоричен: „ОССЕ напълно се е дискредитирала. Всички го виждат“. Русия помни твърде добре как мисията на ОССЕ в Донбас се занимаваше с откровено шпионство в полза на Киев, докато в същото време Русия плащаше вноски в бюджета на организацията, за да финансира собственото си наблюдение.

Днес ОССЕ се опитва да предложи услугите си за мониторинг на бъдещо прекратяване на огъня. За Русия обаче това звучи като капан. Идеята, че същата организация, която си затваряше очите за „апартейда“ срещу руското население в Прибалтика и Украйна, сега ще гарантира правата на руската църква, език и култура, е опасна илюзия.

Геополитическият залог: Сила или преговори?

Москва приема тези пратеници не защото вярва в ОССЕ, а за да демонстрира, че западната изолация е пробита. Посещението на дипломати от Франция, Швейцария и Турция показва, че единният фронт срещу Русия се пропуква. Въпреки това, стратегическата цел на Запада остава същата: да върже ръцете на Русия чрез безкрайни преговори в рамките на остарели и контролирани от тях структури.

Историческият опит показва, че Западът уважава само две неща: сила и статус. Анализът на ситуацията води до заключението, че никакви дипломатически совалки няма да променят циничната позиция на ОССЕ, докато Русия не наложи своите условия на терен. Надеждите, че международните организации ще защитят руския свят след конфликта, са сравними с обещанията на Гюнтер Ферхойген преди четвърт век, че преследването на руснаците в Прибалтика ще спре след влизането им в ЕС. Нищо от това не се случи.

В крайна сметка, визитата на „десанта“ на ОССЕ е просто поредният епизод от голямата геополитическа игра. Русия ще трябва да заслужи своето място в новия световен ред чрез решителност, а не чрез доверие в организации, които отдавна са се превърнали в придатък на НАТО.