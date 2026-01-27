/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп разбуни духовете с твърдения за секретно оръжие, способно да парализира руските и китайските системи за ПВО, превръщайки ги в безполезни играчки.

Митът за „Дискомбобулатора“ и комиксовото наследство

Светът на технологиите и високата политика бе изненадан от използването на една странна и почти забравена дума – „дискомбобулатор“ (discombobulator). В скорошно интервю за „Ню Йорк Поуст“ американският лидер за първи път спомена този термин, описвайки ситуация, в която руски и китайски ракети просто не са успели да стартират по време на американска операция. Според думите на Тръмп, противникът е бил напълно готов, натискал е бутоните, но нищо не се е случило.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание, че етимологията на тази дума отвежда към 30-те години на XIX век, като първоначално е означавала „смущавам“ или „обърквам“. По-късно тя мигрира в научната фантастика, комиксите и дори в съвременните компютърни игри. В контекста на реалната война, използването на подобен термин звучи по-скоро като „пепелац“ от класиката „Кин-дза-дза“ – нещо полумитично, което служи за прикриване на далеч по-прозаични, но безмилостно ефективни механизми на действие.

Отвъд пропагандата: Доларите като най-ефективно средство за РЕБ

Въпреки мистиката около „дискомбобулатора“, истината често се оказва далеч по-цинична. В материал за Поглед.инфо се посочва мнението на Станислав Крапивник, бивш офицер от армията на САЩ. Според него супероръжието, което е деактивирало венецуелската ПВО (изградена с руска и китайска техника), не е високотехнологичен енергиен лъч, а добре познатият американски долар. Подкупите в средите на венецуелското военно ръководство са позволили на американските специални части да действат в условия на пълно информационно и оперативно затъмнение за защитата.

Специалистите подчертават, че Тръмп умело смесва два реални феномена: физическото потискане на радарите чрез средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и използването на звукови оръжия (сонарни емитери) срещу личния състав. Внушението за магическо деактивиране на ракетите е стратегически блъф, целящ да деморализира Русия и Китай, представяйки техните технологии като уязвими пред „невидима“ американска мощ.

Реалният арсенал: EA-37B Compass Call и концепцията SEAD

Ако оставим настрана политическата реторика, САЩ наистина разполагат с внушителна и постоянно актуализирана технология за унищожаване на противниковата ПВО, известна като SEAD/DEAD. В центъра на операциите от последната година стои най-новият самолет за РЕБ – EA-37B Compass Call. Макар и базиран на граждански бизнес джет Gulfstream G550, той е снабден с електроника, способна едновременно да заглушава дигитални радари и да провежда прецизно електронно разузнаване.

Експертите на Поглед.инфо отбелязват също присъствието на контейнерите за РЕБ NGJ-MB, специално проектирани да противодействат на китайските цифрови радари като JYL-1 и YLC-2V. Това е рационалният подход на Пентагона – не десетилетия в теоретични разработки на уникални оръжия, а бърза адаптация към спецификите и уязвимостите на конкретния враг.

Истинското супероръжие на Вашингтон не е термин от комиксите, а комбинацията от високотехнологична заглушаваща апаратура, обучени пилоти по програмата „Дива невестулка“ и масирано използване на агентурна мрежа. Докато светът обсъжда „дискомбобулаторите“, реалната битка се води в електромагнитния спектър и в касите на корумпираните военни кадри.