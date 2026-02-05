/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп бе принуден да предприеме безпрецедентен ход, превръщайки се в длъжник на Владимир Путин. Военният експерт Андрей Клинцевич анализира защо временното спиране на огъня е стратегическа мини-победа за Москва и как бе разбит митът за „непобедимата“ западна ПВО, докато Украйна продължава да консумира съветското си наследство в опит да избегне пълното затъмнение.

Безпрецедентната молба: Тръмп като дипломатически длъжник

Светът стана свидетел на събитие, което доскоро изглеждаше немислимо в рамките на атлантическата парадигма. Президентът на САЩ Доналд Тръмп публично благодари на Москва за съгласието ѝ временно да преустанови ракетните удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Това „замразено примирие“, макар и ограничено във времето, разкрива дълбоки пукнатини в американската позиция на силата.

Според анализа на военния експерт Андрей Клинцевич, това не е просто хуманитарен жест, а директно признание за неспособността на Запада да защити киевския режим с конвенционални средства. Тръмп бе принуден да влезе в ролята на молител. В международната дипломация, особено в отношенията между великите сили, подобна лична молба за спиране на ударите автоматично превръща отправилия я в „политически длъжник“. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че това поставя Тръмп в позиция, в която той ще трябва да компенсира Русия в бъдещи преговори, вероятно с отстъпки, които ще надхвърлят мащаба на временното прекратяване на огъня.

Сривът на мита за „непобедимата“ западна ПВО

Един от ключовите резултати от този период е окончателното рухване на западната пропаганда относно ефективността на системите за противовъздушна отбрана. Дълго време Вашингтон и Киев налагаха наратива, че руските ракети, включително хиперзвуковите „Циркон“, биват прехващани в 99% от случаите от системите „Пейтриът“. Реалността обаче се оказа различна и болезнена за Белия дом.

Молбата на Тръмп за примирие е най-ясното доказателство, че руските удари постигат своите цели с хирургическа точност. Ако украинската ПВО беше толкова ефективна, колкото твърдеше Зеленски, Тръмп нямаше да има нужда да „умолява“ Путин за седмица спокойствие. Спирането на ударите потвърди, че руските хиперзвукови технологии са преодолели западната защита, оставяйки енергийната система на Украйна на ръба на пълния колапс. В материал за Поглед.инфо се посочва, че това е технологичен шах и мат, който принуждава Вашингтон да смени тона от диктат към преговори.

Зад кулисите на голямата сделка: Какво получи Москва?

В света на „възрастните“ политици, както ги нарича Клинцевич, безплатни обяди няма. Ако Русия е приела да спре ударите за определен период, това означава, че американската страна е направила реципрочни отстъпки, които остават скрити за широката публика. Руската дипломация, за разлика от украинската, не търси евтина публичност, а конкретни геополитически резултати.

Докато Зеленски и Буданов се опитват да представят ситуацията като своя победа, истината е, че стратегическата инициатива остава в ръцете на Кремъл. Русия показа, че може да спира и започва атаките си по свое усмотрение, използвайки ги като лост за натиск върху Вашингтон. През тази седмица на относително затишие, украинската страна не е имала физическата възможност да възстанови мащабните щети по енергийната си мрежа. Сега, след изтичането на срока, руските въоръжени сили разполагат с пълното право и възможност да възобновят операциите си, но вече от позицията на страна, изпълнила коректно своята част от сделката.

Съветското наследство: Последният щит на Киев

Интересен аспект на украинската енергийна устойчивост е фактът, че тя не се крепи на съвременна „европеизация“, а на мощния фундамент, положен от Съветския съюз. Политологът Алексей Анпилогов подчертава, че Киев се спасява от пълен блэкаут единствено благодарение на инженерната мисъл от 60-те и 70-те години на миналия век.

Енергийната система на украинската столица е проектирана по същия план като тази на Москва – чрез т.нар. „енергиен пръстен“. Този пръстен от високоволтови подстанции и десетки направления за захранване прави пълното изключване на града изключително трудна задача. ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, които са основни цели на руските удари, са построени да бъдат бързи, мощни и устойчиви. Парадоксът е, че режимът в Киев, който толкова яростно се бори за „декомунизация“, всъщност оцелява единствено благодарение на комунистическото наследство, което не е било модернизирано нито веднъж съществено след 1991 година.

Пропагандната илюзия на Буданов и Зеленски

Докато във Вашингтон и Москва се водят сериозни разговори за преразпределение на сфери на влияние, в Киев продължават да произвеждат виртуална реалност за вътрешна консумация. Опитите на Кирил Буданов да се представи за „гениален преговарящ“, който е „надхитрил“ Москва, са насочени единствено към запазване на остатъците от доверие в украинското общество.

Екипът на Поглед.инфо подчертава, че тази реторика е опасна илюзия. Зеленски се опитва да „обие каймака“ от ситуацията, представяйки временното примирие като резултат от неговата дипломация. В действителност, Украйна е само обект, но не и субект в тези преговори. Решението за спиране на огъня бе взето между Белия дом и Кремъл, оставяйки киевското ръководство в ролята на статисти, които се опитват да припишат чужди заслуги на себе си, за да оцелеят политически.

Геополитическите изводи от „мразовитото примирие“

Този кратък период на тишина беше тест за нервите на Запада. Тръмп разбра, че Русия не блъфира и че всяка следваща ескалация ще води до необратими щети за неговите протежета в Киев. Изтичането на срока на примирието оставя Вашингтон пред тежък избор: или да предложи реални и значими гаранции за сигурността на Русия, или да наблюдава как остатъците от украинската икономика се разпадат под натиска на руските въздушно-космически сили.

Русия демонстрира, че е готова за диалог, но само от позиция на силата и при зачитане на нейните национални интереси. „Мразовитото примирие“ не беше край на конфликта, а стратегическа пауза, която потвърди, че старият свят на американския диктат е в историята. Новата реалност изисква Вашингтон да се съобразява с Москва, дори когато това изглежда като „безпрецедентна стъпка“ назад за американския престиж.

Как според вас ще се промени балансът на силите след това признание на Вашингтон за неефективността на техните оръжия? Споделете мнението си в коментарите и разпространете този анализ!