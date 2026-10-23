/Поглед.инфо/ Специалният представител на руския президент по инвестициите и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев обяви готвения за второто тримесечие на 2027 г. тристранен бизнес форум с участието на компании от Русия, САЩ и Германия. Според информацията проектът вече разполага с подкрепата на Американската търговска камара (AmCham) и германската партия "Алтернатива за Германия", като са постъпили десетки заявки от европейски и американски търговски субекти.

По публикации на РИА Новости, изявления на РФПИ и анализи на икономически специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Прагматизмът на капитала срещу институционалния блокиращ механизъм

Изтласкването на дипломатическия процес в оперативната периферия на корпоративните контакти не е нов феномен. Твърдението на специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев, че през второто тримесечие на 2027 г. се планира бизнес форум с участието на руски, американски и германски компании, поставя въпроса за реалния обхват на санкционните ограничения. Според подадените данни от Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), в организационния процес вече участват структури като Американската търговска камара (AmCham) и германската политическа формация "Алтернатива за Германия" (AfD).

Тази линия на поведение показва ясен опит за заобикаляне на официалните междудържавни канали през неформални бизнес платформи. Дали обаче това е реална сметка или корпоративна пропаганда? Твърди се, че над 20 германски фирми вече са декларирали интерес към участие. Ако тези данни отговарят на истината, това означава, че германският среден бизнес (т.нар. Mittelstand) продължава да търси технически врати за запълване на загубените суровинни и пазарни ниши, въпреки официалния курс на Берлин към пълно икономическо капсулиране от Москва.

Прави впечатление изборът на времевите параметри. Второто тримесечие на 2027 г. е достатъчно отдалечено във времето, за да поеме политическата динамика от изборните цикли в Европа и промените в администрацията на САЩ. Твърди се също така, че организацията не е вързана за конкретна география — според изявлението на Дмитриев пред репортери по време на Евразийския икономически форум във Верона, мястото на провеждане все още остава отворено. Това само по себе си подсказва, че организацията зависи от променливи, които лежат извън контрола на самия РФПИ.

Логиката на неформалните канали: AmCham и AfD като оператори

Опитите за възстановяване на икономическия диалог не разчитат на външните министерства. Според публичните твърдения, основни партньори в инициативата са Американската търговска камара в Русия (AmCham) и "Алтернатива за Германия". Наличието на AmCham в тази конструкция е показателно. Търговските камари на САЩ зад граница функционират като автономни юридически лица, представляващи интересите на американския капитал на терен, а не като преки подразделения на Държавния департамент. Тяхното участие показва, че американският бизнес в Русия — или поне онази част от него, която запази оперативно присъствие след 2022 г. — търси правна и логистична рамка за стабилизиране на дейността си.

Случаят с AfD е коренно различен и носи ясен политически риск. Използването на опозиционна партия в СРГ като основен германски ко-организатор автоматично поставя проекта в изолация спрямо официалните институции в Берлин. Фдералното министерство на икономиката и опазването на климата на Германия едва ли би дало зелена светлина на форум, съорганизиран от формация, която се намира под наблюдението на Федералната служба за защита на конституцията (BfV). По оценка на наблюдатели, това превръща събитието по-скоро във форум на политическата опозиция и бизнеса с висок рисков профил, отколкото в официална икономическа среща.

Въпросът е доколко германските корпорации от първия бундеслигов икономически сегмент — компании като BASF, Siemens или Bayer — биха се рискували да се появят на една маса с AfD и РФПИ. По-вероятно е, според експертни коментари, потенциалните 20 германски участници да са представители на компании от втори и трети ешелон, чиято експозиция към американските вторични санкции е по-ниска или чийто бизнес е критично зависим от специфични суровини.

Френско-италианският натиск и географската гъвкавост

Разширяването на формата от строго тристранен (Русия-САЩ-Германия) към такъв с участието на италиански и френски фирми показва промяна в първоначалния план. Дмитриев отбеляза във Верона, че постъпват заявления от бизнеса в Италия и Франция, което налага допълнителни консултации с AfD и AmCham относно формата на поканите.

Графиката на инвестиционните потоци и хронологията на икономическо сътрудничество показват следното развитие през последните десетилетия:

1994 г.: Подписване на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Русия (влезло в сила 1997 г.).

Подписване на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Русия (влезло в сила 1997 г.). 2001 г.: Рекорден ръст на германските преки инвестиции в руския машиностроителен и енергиен сектор; начало на проучванията за "Северен поток".

Рекорден ръст на германските преки инвестиции в руския машиностроителен и енергиен сектор; начало на проучванията за "Северен поток". 2014 г.: Налагане на първите секторни санкции от ЕС; въвеждане на схеми за локализация на чуждестранното производство в Русия (СПИК - Специални инвестиционни договори).

Налагане на първите секторни санкции от ЕС; въвеждане на схеми за локализация на чуждестранното производство в Русия (СПИК - Специални инвестиционни договори). 2022 г.: Замразяване на активите на Централната банка на РФ; масово изтегляне на западни транснационални компании; приемане на закони за външно управление на активи на чуждестранни инвеститори от "неприятелски държави".

Замразяване на активите на Централната банка на РФ; масово изтегляне на западни транснационални компании; приемане на закони за външно управление на активи на чуждестранни инвеститори от "неприятелски държави". 2026–2027 г.: Анонсиране на неформални бизнес инициативи за опит за възстановяване на прагматичния търговски диалог.

Тази хронология илюстрира как институционалната рамка систематично се свива, докато опитите за поддържане на контакт се изместват към специализирани финансови и инвестиционни структури като РФПИ.

Форумът във Верона сам по себе си е исторически свързан с италианско-руския бизнес диалог, организиран с години от асоциацията "Conoscere Eurasia". Провеждането на срещата на Дмитриев с журналисти тъкмо там, а не в Москва или Берлин, носи символика. Италия исторически поддържа силно Severo-Est (Североизточно) бизнес лоби с интензивни търговски връзки с РФ в сектора на оборудването, текстила и хранителната промишленост. Дали обаче италианското правителство би допуснало официална подкрепа за подобен форум, е съвсем друг въпрос — официален Рим стриктно спазва регулациите, приети от Европейската комисия в Брюксел.