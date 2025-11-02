/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия наблюдавам как американската демокрация се разпада, докато става все по-нефункционална. Американската демокрация уби президента Джон Ф. Кенеди, а след това и брат му Робърт Ф. Кенеди. След това президентът Никсън беше убит политически от демокрацията с оркестрацията на ЦРУ/Вашингтон Поуст за атентата „Уотъргейт“.

Демокрацията се опита да натопи, обвини и преследва президента Тръмп за „Рашагейт“, „Документгейт“, „Инсъркешгейт“, лъжи в заявления за ипотечни кредити и два пъти се опита да му направи импийчмънт по фалшиви обвинения.

Демокрацията и отговорното правителство ни излъгаха за Виетнам, за USS Liberty, за 11 септември, Афганистан, Саддам Хюсеин, Кадафи, Асад, Судан, Сомалия, Украйна, Южна Осетия, Иран, Русия, Китай и Венецуела.

Натрупаните провали на демокрацията подкопаха нейните основи, като по този начин позволиха на изпълнителната власт да посегне на разделението на властите и да наруши Конституцията на САЩ. САЩ са участвали в много войни от последния път, когато Конгресът обяви война през декември 1941 г. Президентът просто иззе войната от ръцете на Конгреса.

През 21-ви век президентите отидоха много по-далеч, като откраднаха власт от Конституцията и съдилищата на САЩ. Президентът Джордж У. Буш обяви правомощието си да игнорира habeas corpus и да задържа американски граждани за неопределено време само по подозрение, без надлежен процес. Президентът Обама обяви правомощието си да убива американски граждани само по подозрение, без надлежен процес, и той го направи. Нищо не беше направено по отношение на тези противоконституционни действия, които игнорираха съдебната власт.

Президентът Тръмп по своя инициатива извърши военни действия срещу Русия и Иран, без да обяви война, докато Венецуела чака скоро.

Дисфункцията на американската демокрация достигна точката, в която правителството е спряно от един месец. Утре 42 милиона американци, които не могат или не желаят да се издържат сами, представлявайки тежест върху 170-милионната работна сила в САЩ, ще останат без хранителни помощи по програмата SNAP. Американската демокрация е станала толкова нефункционална, че не се прави нищо, за да се избегне масово насилие, което вероятно ще произтече от оставянето на 42 милиона американци без храна.

Правителството е спряно от Демократическата партия, очевидно с намерението да попречи на Тръмп да приложи програмата си. С други думи, американската демокрация е станала толкова нефункционална, че демократите блокират програмата, избрана от избирателите, тоест, блокират самата демокрация.

Демокрацията е толкова нефункционална, че нито демократите, нито самият Тръмп разбират, че са дали на Тръмп възможността да извади бюджетните въпроси от ръцете на Конгреса, точно както президентите са изваждали войната от ръцете на законодателите. Както президентите на САЩ могат да въвлекат страната във война, без да получат одобрението на Конгреса, те със сигурност могат да издават купони за храна без одобрението на Конгреса.

Подобно действие от страна на Тръмп със сигурност би обърнало най-голямата част от електоралния блок на демократите в полза на Тръмп. 42 милиона американци, една четвърт от размера на работната сила на САЩ, изоставени от демократите, биха били спасени от глад чрез поемането от Тръмп на бюджетната власт, изоставена от демокрацията.

Тенденцията на демокрацията е да деволюира или да еволюира, в зависимост от гледната точка, в диктатура. Виждаме това в Западна Европа днес. Има толкова много фракции, че правителствата се състоят от коалиции от малцинствени партии, често противопоставени една на друга, както и от опозиционни коалиции. Неспособността на националните демокрации да функционират доведе до Европейския съюз, в който националните правителства са абсорбирани от европейско правителство, в което властта се назначава, а избраните представители са безсилни. Всичко това се случва със съгласие, но съгласието е обусловено от нефункционална демокрация.

Същото се случи и с Рим. Когато фракциите в Сената попречиха на ефективното управление, Рим първо се опита да назначи диктатори за ограничени срокове. Юлий Цезар видя нуждата от функционално правителство като своя възможност. Той централизира властта в себе си, като погълна контрола и баланса, като консул и понтифекс Максимус, като същевременно отслаби Сената, като увеличи размера му до 900 членове, което увеличи неспособността му да действа солидарно. По този начин той създаде автокрацията, в която осиновеният му син Октавий стана Август, първият римски император.

Рано или късно американската демокрация ще има същата съдба. Тръмп също трябва да поеме автократичната власт, преди да го направи демократ. Белите етнически американци не биха имали бъдеще под управлението на демократите от Демократическата партия . Твърде късно е да се спаси американската демокрация, но все още има шанс за белите етнически американци, освен ако демократ не стане нашият първи император.

Демократите очевидно не вярват в демокрацията, свободата на словото и равенството пред закона и със сигурност не вярват в бяла етническа Америка, която описват като отблъскващ расизъм, който трябва да бъде изкоренен. Демократите вярват, че небелите хора, независимо дали са законни граждани или нелегални имигранти-нашественици, заслужават законови привилегии, първоначално наричани „утвърдителни действия“, за да прикрият факта, че незаконни и противоконституционни расови квоти са били наложени от евреина Блумрозен в EEOC, свеждайки белите американци, особено белите хетеросексуални мъже, до второкласно гражданство (вижте Новата цветна линия) . С течение на времето квотите на Блумрозен за раса, пол и сексуални предпочитания се превърнаха в „Разнообразие, равенство, приобщаване“. Тъй като бордовете и ръководителите на американските корпорации бяха заменени с индоктринирани от демократите висшисти, американците бяха залети от реклами, пропагандиращи смесени бракове. Бялото семейство изчезна от корпоративните реклами. Корпорации като Starbucks и Министерството на отбраната на САЩ обявиха, че не наемат или промотират бели хетеросексуални мъже. Посланието към белите жени е, че няма бъдеще в един бял съпруг. Budweiser Light и Gillette съсипаха продажбите си с реклами срещу бели мъже. В Америка, където Конституцията на САЩ гарантира равенство пред закона, стана възможно официално да се дискриминират белите хора и нищо не беше направено по въпроса. Нещо повече, около 45% от американския електорат продължи да гласува за демократите, които бяха унищожили равенството пред закона и американското общество, основано на заслуги. Американските юридически факултети учат, че Конституцията е на пътя на DEI (дискриминацията, справедливостта и незаконосъобразността), сега дефинирана като справедливост, и трябва да бъде игнорирана. Журналистическите факултети учат, че фактите са бял расизъм и са без значение. Репортажите са оръжие за по-нататъшна DEI революция срещу етническите американски бели. Демократическата партия, курвите медии и американската образователна система са съгласни с правителството на Дания, че белите хора трябва да спрат да произвеждат бели хора и вместо това да помогнат за унищожаването на расистките бели, като се чифтосват с цветнокожи хора ( https://www.paulcraigroberts.org/2025/10/28/the-camp-of-the-saints-is-now-denmarks-official-policy/ ).

Путин все още се заблуждава относно руската демокрация. Но руската демокрация е направила само това, че е направила Русия безсилна да се защити от враждебността на Запада. Изглежда, че повече членове на руското правителство работят за свои собствени интереси, за западните интереси и за глобалните интереси, отколкото за интересите на Русия. В САЩ отдавна е така, че законодателната власт работи в интерес на частните лобита, които финансират политически кампании, а не за избирателите. Путин трябва да се запита за кого работят Кирил Дмитриев и Елвира Набиулина, преди руснаците да започнат да питат за кого работи Путин.

Превод: ПИ