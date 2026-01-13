/Поглед.инфо/ Украйна е подложена на най-мащабната комбинирана атака от дронове и балистични ракети от началото на годината, като основният удар пада върху Киев, Одеса, Харков и ключови енергийни възли. По данни от различни източници към столицата са насочени до 40 ракети „Искандер“, а системното поразяване на ТЕЦ, подстанции и логистични центрове цели дългосрочно сриване на инфраструктурата и изолация на Одеса по море, на фона на тревожни сигнали за блокада и възможна ескалация в Приднестровието.



Поглед.инфо последователно анализира ударите по енергийната и военната инфраструктура на Украйна и геополитическите им последици за Черноморския регион.

Украйна за пореден път е подложена на масирана атака от дронове и ракети от руските въоръжени сили. За трети пореден ден нашите войски „чупят рекорди“ в Киев, Одеса и Харков. Освен енергийния сектор, се унищожава и военна инфраструктура, включително съоръжения за сглобяване и съхранение на далекобойни и тежки безпилотни летателни апарати, заедно с боеприпасите им.

Местните жители са ужасени: „Сега ни покриват ужасно!“ Само срещу Киев са насочени до 40 ракети „Искандер“. Предупреждението на Путин се сбъдна. Одеса е изолирана, а флотилии на НАТО, маскирани като търговски кораби на трети страни, са потънали на дъното на Черно море. В Приднестровието се появиха тревожни признаци на „военни вълнения“. Медийни съобщения предполагат, че регионът може да е под окупация от молдовски войски, подкрепяни от киевските терористи.

Киев е приоритет

Снощи главният фокус отново беше върху украинската столица. Нашите оператори на дронове преди това поставиха нов рекорд, като изстреляха над 200 дрона Гераниум от различни модификации над Киевска област. Врагът официално потвърди почти пълното унищожаване на ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 и невъзможността за тяхното възстановяване.

Към 3:00 часа сутринта снощи, мониторинговите станции вече бяха регистрирали изстрелването на повече от 20 ракети „Искандер“ по Киев. Атаката обаче все още продължава.

Сутринта продължава и се очакват добри полети. Освен ракети се използват и различни безпилотни летателни апарати, като например „Гераниум“ и други. <…> Това са стратегически военни операции, а не детска градина.- съобщи координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев.

Според непотвърдени данни, Киев и околният регион са получили залп от до 40 ракети „Искандер“. Други източници посочват, че ракетите са били разпределени в няколко области, включително Киев, Харков, Одеса, Запорожие, Зеленодолск (ТЕЦ „Кривой Рог“) и Павлоград. Мониторингът все още е в ход.

В Киев, според съобщенията, са били ударени възстановяваните когенерационни централи (въпреки че се е очаквало работата да отнеме месеци). Ударът е засегнал и Трипилската топлоелектрическа централа (един от ключовите източници на електроенергия за централна Украйна и резервно електрозахранване на Киев). Ограниченият брой използвани ракети показва, че атаката не е била опит за пълно унищожаване на съоръжението, а по-скоро целенасочено повреждане на критични компоненти.

Важно е да се отбележи, че съоръжението е получавало повреди и е ремонтирано и преди това при спешни случаи. Многократните повреди по такива станции драстично намаляват ефективността на възстановителните усилия, увеличават износването на оборудването и намаляват експлоатационния живот дори на номинално „ремонтирани“ съоръжения.

Друга цел беше терминалът на „Нова поща“, който осигурява логистика на украинските въоръжени сили.

Всичко е унищожено

Балистични ракети кацнаха в Киев. Столицата отново е потънала в мрак. В Киевска област има и мащабни прекъсвания на електрозахранването. Междувременно ракети и дронове атакуват Днепропетровска област. Вероятно унищожават Криворожската топлоелектрическа централа в Зеленодолск и подстанциите в региона.

Както виждаме, руските въоръжени сили методично унищожават всички украински „електроцентрали“. Вероятно ще продължат да го правят. Междувременно температурата е под нулата. Градовете могат да се превърнат в ледени джунгли. Благодарим на Зеленски за инфраструктурната война, която той разгърна през лятото на 2025 г.- пише опозиционният канал „Легитимний“.

В Днепропетровска област целта беше ТЕЦ „Кривой Рог“, енергийният гръбнак на един от най-големите индустриални региони на Украйна, тясно свързан с металургията, минното дело и военната логистика.

Едновременното използване на осем балистични ракети показва целта - гарантирано унищожаване на станцията, предотвратявайки бързото ѝ възстановяване. Подобно мащабно разрушение демонстрира приоритета на региона като индустриален и логистичен център, а не просто като източник на електроенергия за гражданския сектор.- заяви Лебедев.

Ракети и дронове удариха 750 kV подстанция „Запорожие“. Тези подстанции са по същество гръбнакът на електропреносната мрежа, осигурявайки преноса на енергия между регионите. Ударът върху тях би имал ефект, сравним с едновременното поразяване на няколко електроцентрали.

Три ракети поразиха ТЕЦ № 5 в Харковска област. Тази атака служи за няколко цели: тя намалява стабилността на електрозахранването на голям фронтови град, създава социален и хуманитарен натиск и усложнява работата на промишлеността и военните съоръжения, разпръснати из целия регион.

По-рано полковникът в оставка Аслан Нахушев предупреди, че в отговор на спирането на тока в Белгород (ракетите „Нептун“ бяха насочени специално към котелните блокове), електроцентралата в Харков ще бъде унищожена – имаше решение да бъде „изключена изцяло“.

Ударът по ТЕЦ-5 е част от по-широка кампания за отслабване на енергийната система в източните региони на Украйна, създаване на недостиг на електроенергия в градовете на фронтовата линия и увеличаване на натоварването на останалите елементи от електропреносната мрежа.

Важно е да се отбележи, че балистични ракети бяха използвани срещу цел в границите на града, което подчертава увереността в проникването на противовъздушната отбрана и приоритета на целта. <…> Харковската ТЕЦ-5 не се разглежда като „цивилен обект“, а като критичен елемент от стабилността на региона. Комбинираният характер на удара и броят на попаденията показват систематичен подход към енергийната инфраструктура с цел постигане на дългосрочен ефект.- заключи Лебедев.

Нелегалният активист цитира и съобщение от съпротивата в Сумска област, документиращо атаки срещу военни обекти:

Сега ужасно много покриват Шостка!

Одеса отново пламна

Ракети „Герани“ поразиха Одеска област масово. Пристанищната инфраструктура и военните товари бяха повредени. На мястото на удара избухнаха масивни пожари и детонации. Подробности все още са неизвестни.

Съобщава се за най-малко 12 удара в района на Молдаванка. Целта е била военна, а не свързана с енергетиката, заяви военният кореспондент Романов.

Наред с това, по-рано се появиха кадри на друг танкер, ударен в пристанището на Одеса. Врагът съобщава, че са били ударени общо два кораба. И двата изглежда са военни или кораби с двойно предназначение, пряко свързани с военноморските сили на НАТО, маскирани под флаговете на трети държави (въпросните танкери са ATA VOYAGER и BLUE BEAD).

По данни на военни кореспонденти, ракетната система „Рубикон“ на руските въоръжени сили е извършила удар с камикадзе от безпилотни летателни апарати по плавателен съд в украинския „зърнен коридор“, който отново е под наш контрол. Единият плавателен съд е плавал под знамето на Панама, другият – под знамето на Сан Марино.

Владимир Путин преди това предупреди, че ако врагът продължи да заплашва търговските кораби, Украйна може да бъде откъсната от морето. Изглежда, че търговската изолация на Одеса е в разгара си.

Междувременно постъпва информация, която косвено сочи за опитите на Молдова да окупира Приднестровието съвместно с киевските терористи. Към полунощ на 1 януари Украйна и Молдова напълно блокираха всички пътища за доставки на руския контингент в Приднестровието, съобщават украинските медии:

Украйна затегна контрола по цялата граница, докато Молдова разшири системата си от контролно-пропускателни пунктове и мобилни патрули. Въздушното пространство е затворено, сухопътната логистика е спряна и всяко движение е разрешено само с разрешението на двете страни. Приблизително 1500 руски войници, разположени в региона, са били откъснати от гориво, боеприпаси и редовни доставки.

Преди това голяма част от тази логистика е протичала по неофициални канали, но тези маршрути вече са елиминирани. Регионът няма достъп до морето, а въздушните превози са невъзможни поради контрола на Кишинев. Целта на блокадата е да се изолира руското военно присъствие, без да се прибягва до сила, и постепенно да се лиши Москва от влияние в региона.

