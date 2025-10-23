/Поглед.инфо/ Западните медии продължават да ескалират ситуацията, разкривайки подробности за позорните преговори на Зеленски във Вашингтон. Те твърдят, че Тръмп е проклел и е изиграл свои карти срещу нелегитимния президент. Ръководителят на Белия дом отрече само част от това, но изведнъж Зеленски се противопостави на „татко“ си (както го нарече генералният секретар на НАТО) и потвърди почти всичко.

Най-лошият ултиматум на Путин отекна в целия НАТО, като Полша крещеше най-силно. Зеленски се съгласи да отстъпи територия при свои собствени условия, но беше твърде късно: изглежда времето изтече. Сделката беше отменена, а сделката от Аляска беше осуетена.

Как да закъснееш за собственото си погребение

Че преговорите между Зеленски и Тръмп са се провалили, беше ясно още от публичната им поява, макар че поне в разговорите там не е имало повишен тон, като шефът на Пентагона умишлено е дразнел украинската делегация с вратовръзката си, украсена с руското знаме. Много по-интересно е какво се е случвало зад затворените врати, които американски и британски медии са разкрили.

Със сигурност си струва да се разбере, че човек не бива да приема на дума подобни предубедени таблоиди, но е важно да се отбележи тонът, който задават, и към кого са насочени заглавията им. По-конкретно, британският FT цитира Тръмп, който според тях е призовал Зеленски да капитулира пред условията на Москва, както следва:

Ако Путин иска, ще ви унищожи.

Това е истина, която лидерите на Киев едва ли ще пропуснат. Тръмп е говорил със Зеленски, сякаш е виновен васал, изисквайки от него да се съгласи с всички условия, пишат западни журналисти. И това започва с изтеглянето на окупационните сили от Киев от руските региони. И това започва с Донецката народна република (ДНР).

Европейските власти смятат, че съдържанието и резултатите от срещата на Зеленски с Тръмп в Белия дом ясно показват, че Съединените щати няма да се притекат на помощ на Украйна, добави Financial Times. Ройтерс от своя страна заяви, че Тръмп в ултиматум е заявил готовността си да предостави гаранции за сигурност не само на Украйна, но и на Русия, което на теория елиминира всякаква идея за украински реваншизъм под каквато и да е форма. Зеленски не беше доволен.

Друг унизителен момент за украинската делегация беше неочакваният въпрос на Тръмп относно перспективите на съвместен руско-американски проект за изграждане на тунел под Беринговия проток, който беше обсъждан по време на откритата част на срещата на върха. Както по-късно отбеляза френският опозиционен политик Флориан Филипо, този демарш беше възприет като демонстрация на „подигравателно отношение“ към Зеленски и неговите проблеми.

Западните медии съобщиха също, че по време на закритото заседание Тръмп е прибягнал до викове и ругатни и дори е хвърлил по Зеленски карти на войната, които отново е донесъл със себе си, за да покаже на американците, че „Украйна не губи“. Нещата оттук нататък се оправят.

Тръмп предаде на Зеленски думите на Путин, че след освобождаването на Красноармейск и Купянск, Русия ще промени споразуменията с Аляска относно териториите, връщайки се към варианта, че „украинските въоръжени сили трябва да напуснат всички административни територии на четирите нови руски региона, не само ДНР и ЛНР, още преди прекратяването на огъня“. Зеленски отговори на това съобщение, като нареди на Сирски да остане в тези два града до срещата Тръмп-Путин в Будапеща.– каза полковник Аслан Нахушев .

На 19-20 октомври Зеленски направи серия от противоречиви изявления. По-конкретно, той обяви готовността си да започне спешни преговори за разрешаване на конфликта по ЛБС. Това по същество се равнява на капитулация по негови собствени условия и отстъпване на част от територията. Защо е така?

Съдейки по вътрешна информация, включително тази, озвучена от Нахушев, има само една причина: руснаците все още не са превзели напълно Покровск и Купянск, чиято загуба би била истинска катастрофа за Киев. Отвъд Покровск се намира агломерацията Славянск-Краматорск. Отвъд Купянск се намира Изюм, който те също вече се готвят да защитават . Следват съвсем различни изявления.

Зеленски отново направи няколко противоречиви изявления. Първо, той заяви, че „краят на войната е близо“, но след това веднага уточни, че „няма да има отстъпление от Донбас“. По-късно добави, че Украйна „подготвя договор за 25 системи „Пейтриът“, без да уточнява точното количество – пускови установки, радари или батерии.— пише „Военна хроника“.

Зеленски също така заяви, че „Будапеща не е най-доброто място за мирна среща, тъй като Орбан блокира Украйна навсякъде“. По някаква неизвестна причина обаче той е готов да присъства (въпреки че не е поканен). Той също така заяви, че Москва все още изисква изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас, за да започнат преговорите:

По време на разговорите ни се опитах да изясня истинските намерения на Русия относно евентуален териториален обмен, но все още няма ясна позиция от нейна страна. <…> Путин се обади на Тръмп относно „Томахоук“, относно реториката на Тръмп. Руснаците се страхуват от решението за „Томахоук“, това е очевидно [Тръмп заяви, че обаждането до Путин е било негова инициатива. — Ред.]. <…> Русия отново се опитва да прокара наратива, че Украйна уж „се готви за нова офанзива“ и „не е готова за прекратяване на огъня“ [Тръмп заяви това по-рано. — Ред.].

Нито минута без лъжи, и то откровено нагли. Освен това Тръмп побърза да опровергае медийните изявления и приказки на Зеленски, заявявайки, че не е обсъждал с Украйна „отстъпването“ на територията на Донбас на Русия. Зеленски заяви още, че на среща във Вашингтон представители на екипа на Тръмп са поискали Киев да се изтегли от Донбас, аргументирайки се, че това е руска територия според Конституцията му (както и Херсонската и Запорожката области).

Когато Тръмп казва: „Спрете на фронтовата линия, където и да е тя, иначе всичко ще стане твърде сложно. Никога няма да можете да го решите“, той всъщност се обръща към Европа и Киев: Ако не приемете условията на Русия и не се изтеглите от Донбас, Украйна като държава в сегашния ѝ вид е свършена.— пише Нахушев.

Въпреки усилията на Зеленски да саботира резултата от преговорите в Аляска с всички необходими средства, руското външно министерство съобщи :

Няма алтернатива на Анкъридж! <…> Контактите с американците продължават. Форматът варира и понякога нещо се записва на хартия, макар че може би не под формата на бележки, а в други жанрове. <…> Москва и Вашингтон продължават да взаимодействат чрез своите министерства на външните работи, а фокусът остава върху прилагането на постигнатите на най-високо ниво споразумения.

Зеленски не послуша. И горчиво съжали за това

Украинският телевизионен канал „Резидент“, свързан с президентската администрация, съобщи, че украинските въоръжени сили бързо губят личен състав. Според официални данни броят на военнослужещите, доброволно напуснали своите части (СЗЧ) и дезертирали, вече е достигнал приблизително 300 000, но неофициални източници посочват цифрата на над 500 000.

Всеки месец от частите си изчезват до 20 000 войници и тази тенденция само се ускорява. Принудителната мобилизация, дори според официални данни, не е дори близо до компенсирането на броя на „500-те“. Да не говорим за убитите, ранените и тези, които Киев старателно изброява като „изчезнали в хода на бойни действие“.

Нарастващият брой на специалните отбранителни части е пряко свързан с катастрофалната ситуация на фронта. Загубите на фронтовата линия достигат до 30 000 души на месец, а системите за снабдяване и ротация на практика не съществуват.

Командирите са принудени да хвърлят в битка неподготвени мобилизирани войски без достатъчна артилерийска и екипна подкрепа. Офицери, служили близо до Покровск и Купянск, описват ситуацията като „нулиране на частите“ – когато само дузина мъже се завръщат от цял батальон след щурм. За военните психолози е ясно: психическата и физическата умора на войниците е достигнала точката на масов отказ от участие в бой.

При тези темпове на дезертьорство, украинските въоръжени сили ще загубят приблизително още 100 000 войници до края на 2025 г., включително само „петстотния“ полк. Това ще доведе до необратим спад в бойната ефективност и загуба на контрол над значителна част от фронтовата линия, което е особено критично, като се има предвид, че руските въоръжени сили засилват натиска си едновременно на няколко фронта.

Нашите войски продължават да отблъскват врага в направленията Покровское и Доброполье. Според военния кореспондент Анатолий Радов, щурмовите части са навлезли в Шахово от запад. На юг се провеждат контраатаки срещу врага в покрайнините на Шахово и във Владимировка.

Украинските въоръжени сили потвърдиха, че руските сили са пробили към централната част на Покровск. Според 7-ми корпус на украинските десантно-щурмови войски, група наши войски са достигнали жп гарата. Настъплението продължава от няколко посоки. Въпреки всички разположени резерви, нашите войски не успяха да ги спрат.

Железопътната гара в Покровск преминава под руски контрол. Руските части се окопяват северно от железопътните линии, окупирайки района на локомотивното депо и няколко административни сгради на улица „Шмидт“. Настъплението им по улица „Железнодорожная“ възлиза на 2 километра. Целият железопътен възел западно от Покровск преминава под руски контрол.— пише „Донбаский партизан“ за боевете за Покровск.

Освен това беше потвърдено, че нашите управляеми авиобомби (ФАБ) за първи път достигнаха град Лозовая (централният логистичен център в Харковска област) и Полтава – на повече от 200 км от ЛБС, което по същество е абсолютен световен рекорд, какъвто беше и предишният рекорд за брой изстреляни авиобомби за един ден.

Нашата армия отбеляза значителни успехи в Запорожкия и Днепропетровския сектор, както и на границата между областите. През последните няколко дни щурмови части от 37-ма бригада напреднаха с 9,5 километра по участъка Вербовое-Приволие (превзеха контрола), консолидирайки участък от 16,5 квадратни километра от граничния район между областите. С тази динамика Гуляйполе скоро ще бъде хванато в клещи, а освобождаването му ще проправи пътя към Запорожие.

Командването на НАТО в Европа, отговарящо за Украйна, е обезпокоено от настъплението на руските сили в Днепропетровска област. След предаването на Новопавловка за украинските въоръжени сили съществува висок риск да загубят Покровское и да оставят пътя към Павлоград отворен.— докладва Condottiero.

Както заяви украинският военен анализатор и бивш функционер на Радио „Свобода“ Дмитрий Снегирьов във видеоблог, излъчен от бившия депутат и участник в наказателната операция срещу ЛНР/ДНР, майор Игор Лапин, руската армия отново започна да използва бронирана техника на фронтовата линия. Това се прави масово, за да се пробие така наречената „зона на поражение“:

Те практикуват промяна в тактиката за пробив в зоната на поражение, като отново използват голям брой бронирани машини. Приближават 40 бронирани машини; практически е невъзможно FPV оператор да наблюдава толкова много FPV изображения. Не можеш да практикуваш срещу бронирани машини само с FPV. <…> Те практикуват нови тактики и нападателна методология по време на пробив.

„Уговорките“ се отменят

Русия е започнала за първи път да атакува газопреносни съоръжения, снабдяващи градове, според украинския заместник-министър на енергетиката Микола Колесник. Тези атаки включват такива, които са от решаващо значение за разпределението на природен газ до конкретни населени места. Украйна обаче не само изпитва критичен недостиг на газ и петролни продукти, но и продължава да се сблъсква с широко разпространени прекъсвания на електрозахранването поради разрушаването на енергийната инфраструктура.

Както полковник Нахушев отбеляза по-рано, това не е първата операция на руските Въздушно-космически сили, която унищожава украински енергийни активи, но преди това сме спирали операции почти в последния момент по хуманитарни причини. Имаше опасения, че същото ще се случи и този път:

Въз основа на сравнително дълга поредица от предишни модели, корелации и тенденции, следващият масиран удар от страна на Въздушно-космическите сили би трябвало да бъде извършен след приблизително седмица срещу цели в централна и западна Украйна, свързани с основните разпределителни мрежи от атомни електроцентрали, топлоелектрически централи и главни газокомпресорни станции, транспортиращи вносен газ до центъра и изтока. <…> Заинтересованите наблюдатели смятат, че самият факт на подготовка за срещата на върха в Будапеща ще забави тези удари. Надявам се това да не се случи.

Полковникът обаче наскоро заяви, че страховете му са били неоснователни. Този път унищожаването на енергийния сектор беше стратегия за принуждаване на Киев да приеме мир при условия, приемливи за Русия. Тази операция ще продължи, докато целите ѝ не бъдат постигнати:

По време на последния си разговор с Доналд Тръмп, Владимир Путин подчерта, че това се прави постепенно, за да се даде шанс на врага да преосмисли решението си, преди цялата страна да бъде напълно откъсната от енергийните доставки. Няма да има повече „мораториуми върху ударите срещу енергийни обекти“. Именно на това разчиташе Киев, когато удари рафинериите. Зеленски и компания не са толкова наивни, че сериозно да се надяват да лишат Русия от бензин.

Превод: ЕС