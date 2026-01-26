/Поглед.инфо/ Светът не се разпада – той се пренарежда, и това пренареждане вече се случва без Европа. Сблъсъкът между САЩ и Китай, войната като инструмент за управление, отказът на европейските елити от стратегическа воля и превръщането на малките държави в територии очертават новия глобален ред. България навлиза в този свят без собствен разказ, без ясно формулиран интерес и с опасно малко време за реакция.

Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически процеси през призмата на българската съдба и цената на историческото закъснение.

Светът не се разпада – светът се пренарежда

Има моменти в историята, които не идват с фанфари. Не започват с декларации, нито с подписани договори, нито дори с война. Те започват тихо – с промяна в езика, с пауза в реакциите, с внезапно отсъствие на думи там, където доскоро имаше гръмки лозунги. Такъв момент живеем сега.

Най-голямата грешка на нашето време е убеждението, че светът се „разпада“. Че настъпва хаос, че правилата се рушат, че старият ред умира и на негово място идва безпорядък. Това е удобно обяснение – успокояващо, защото хаосът предполага случайност. А ако всичко е случайно, никой не носи отговорност.

Истината е по-неудобна: светът не се разпада. Той се пренарежда.

И това пренареждане не се случва пред очите на публиката. То не се води по телевизионни студия, не минава през парламентарни дебати и не се подчинява на моралните категории, с които Европа обича да си служи. Това е пренареждане на интереси, на ресурси, на зони на влияние. Старият свят, основан на правила, декларации и „ценности“, отстъпва място на свят на сделки, мълчаливи договорки и ясно очертани сфери на контрол.

В този процес централният сблъсък не е идеологически. Той не е демокрация срещу авторитаризъм, свобода срещу тирания или добро срещу зло. Това са наративи за публиката. Истинският сблъсък е много по-прост и много по-брутален: кой ще управлява системата и кой ще бъде управляван от нея.

Днес този сблъсък се води между две сили, които мислят в категории, отдавна изчезнали от европейския политически речник – дългосрочна стратегия, цивилизационен интерес и историческо търпение: САЩ и Китай.

Именно тук започва истинската драма.

За първи път от десетилетия насам светът се управлява не от универсален модел, а от две конкуриращи се визии за ред. Американската визия е наследник на следвоенния свят – мрежа от съюзи, доларова хегемония, контрол върху търговските и финансовите потоци, институции, които изглеждат универсални, но служат на конкретна архитектура на властта. Китайската визия е по-тиха, по-бавна и далеч по-опасна за статуквото – тя не обещава универсални ценности, а стабилност; не предлага свобода, а предсказуемост; не настоява за идеология, а за приемане на реалността такава, каквато е.

Това, което виждаме днес, не е „нова Студена война“. Студената война беше идеологически конфликт, в който и двете страни претендираха за универсална правота. Сегашният конфликт е постидеологически. Той не се интересува от това кой е прав, а кой е полезен. Не пита какви ценности защитаваш, а какви ресурси контролираш и в коя зона попадаш.

И тук се появява най-страшният въпрос – въпросът, който Европа упорито отказва да си зададе: къде се намираме ние в това пренареждане?

Защото докато САЩ и Китай мислят в десетилетия, Европа мисли в мандати. Докато едните говорят за индустриални вериги, технологичен суверенитет и демографска устойчивост, другите обсъждат регулации, климатични цели и морални позиции, които не са подкрепени с реална сила. Европа продължава да говори на езика на свят, който вече не съществува.

А светът не чака.

Все по-често решенията се вземат без Европа – не против нея, а без нея. Това е съществената разлика. Пренебрежението е по-опасно от враждебността. То означава, че някой вече не те възприема като фактор, който трябва да бъде убеждаван, притискан или побеждаван. Просто те заобикаля.

Точно в тази тишина – в отсъствието на реакция, в липсата на паника, в странното спокойствие на великите сили – се крие най-важният сигнал за нашето време. Когато светът изглежда напрегнат, но системата продължава да работи; когато конфликтите се множат, но архитектурата на властта остава стабилна; когато войните се водят, но големите играчи избягват директен сблъсък – това не е хаос. Това е контролиран преход.

И именно в такива преходи малките държави губят най-много. Не защото някой ги напада, а защото никой не ги пита.

В следващата част ще влезем в сърцевината на този преход: как войните се превърнаха в инструмент за пренареждане, а не за победа, и защо това напълно променя смисъла на конфликти като Украйна.

Войната като инструмент, а не като цел

В миналото войните имаха край. Победителят налагаше условия, победеният ги приемаше, светът – колкото и травмиран – се връщаше към някаква форма на ред. Днес това разбиране вече не работи. Не защото човечеството е станало по-жестоко, а защото войната е сменила функцията си.

Съвременните конфликти не се водят, за да бъдат спечелени в класическия смисъл. Те се водят, за да фиксират процеси, да замразят възможности, да пренасочат ресурси и да изчерпят противника без формален финал. Войната вече не е средство за решаване на проблем, а метод за управление на прехода.

Това е фундаментална промяна, която Европа отказва да осъзнае.

След края на Студената война Западът повярва, че войната е изключение – провал на дипломацията, отклонение от нормата. В същото време големите сили никога не са спирали да я възприемат като нормален инструмент на политиката, просто адаптиран към новите условия. Днес войната рядко е фронтален сблъсък между армии. Тя е комбинация от икономически удари, санкции, прокси конфликти, информационен натиск, технологично задушаване и внимателно дозирано насилие.

Точно затова съвременните войни нямат ясна линия „победа–загуба“. Те имат друга логика – изтощение, пренареждане, пренасочване.

Конфликтът в Украйна е учебникарски пример за тази трансформация. Той не е локален, нито регионален. И със сигурност не е само за територия. Това е война, която обслужва далеч по-голям процес – пренастройване на глобалния баланс.

От една страна, тя изчерпва ресурси – военни, финансови, индустриални. От друга, тя принуждава съюзници да заемат позиции, да поемат разходи и да направят избори, които иначе биха отлагали. Трето, тя създава нови зависимости – енергийни, технологични, военни. И четвърто, тя тества пределите на търпението – докъде може да стигне ескалацията, без да прерасне в директен сблъсък между големите играчи.

В този смисъл Украйна не е „център“ на конфликта. Тя е полето, върху което се проверяват новите правила. Или по-точно – проверява се дали изобщо има правила.

Тук идва ключовият момент, който често остава скрит зад моралната реторика: нито една от големите сили не бърза този конфликт да приключи окончателно. Не защото търсят безкрайна война, а защото преждевременният край би фиксирал резултати, които все още не са узрели. Войната трябва да продължи достатъчно дълго, за да изчерпи старите структури, но не толкова дълго, че да излезе извън контрол.

Това е опасна, но рационална логика – логиката на управляемата нестабилност.

Европа, обаче, отказва да я види. Тя продължава да говори за победа, справедлив мир и възстановяване, без да си дава сметка, че вече не е основен субект в този процес. Тя е донор, логистична база и морален говорител, но не и стратегически режисьор. И точно затова плаща най-високата цена – икономическа, социална и политическа.

В този контекст войната се превръща в лакмус за реалната тежест на държавите. Кой може да поддържа дълъг конфликт без срив? Кой има индустриален капацитет? Кой контролира веригите за доставки? Кой може да понася вътрешно недоволство, без да се разпадне политически?

Отговорите на тези въпроси не се дават в декларации. Те се дават във фабрики, пристанища, енергийни коридори и демографски данни. И точно тук Европа започва да губи позиция – не драматично, а методично.

Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-ясно става, че войната вече не е изключение, а част от новата нормалност. Тя е инструмент за забавяне на едни и ускоряване на други процеси. Тя е начин да се държат цели региони в състояние на зависимост, несигурност и стратегическа подчиненост.

И когато войната стане инструмент, моралът престава да бъде водещ критерий. Той остава важен за вътрешната легитимация, за медиите и за общественото мнение, но реалните решения се вземат на друго ниво – там, където въпросът не е „кой е прав“, а „кой издържа“.

Тук се натрупва следващото, още по-тревожно разбиране: светът навлиза в епоха на постоянни конфликти с променлива интензивност. Не голяма световна война, а поредица от регионални напрежения, които поддържат системата в движение, без да я разрушават.

В тази среда държавите, които нямат собствена стратегия, се превръщат в територии. А тези, които не осъзнават това навреме, започват да бъркат лоялността със сигурността.

Тук ще направим следващата крачка: защо Европа загуби способността си да бъде стратегически играч, как елитите ѝ се отказаха от властта, и защо това отваря опасна празнина, в която малките държави – включително България – са първите жертви.

Европа, която се отказа да бъде сила

Европейската слабост не започна с войната в Украйна. Тя само я направи видима. Истинската криза е много по-дълбока и много по-стара – криза на волята за власт. Европа не загуби влияние, защото беше победена. Тя го загуби, защото престана да го упражнява.

В продължение на десетилетия континентът живя с усещането, че историята е приключила. Че големите сблъсъци са останали в миналото, че войната е анахронизъм, а силата – нещо срамно, почти неморално. В този свят политиката се свеждаше до управление, икономиката – до регулация, а сигурността – до делегиране. Европа се научи да живее удобно в рамките на система, която някой друг гарантира.

Тази система имаше име, но Европа рядко го произнасяше на глас. Тя разчиташе на стратегическия чадър на САЩ, на евтините ресурси от Изток и на убеждението, че пазарът сам ще реши всички проблеми. Така се роди модел, който изглеждаше рационален, но беше структурно крехък – икономическа мощ без военна автономия, морална реторика без принудителна сила, политическо влияние без готовност за конфликт.

Постепенно Европа започна да заменя стратегията с процедури. Вместо дългосрочно планиране – директиви. Вместо геополитическа визия – компромисни формули. Вместо елити, готови да носят историческа отговорност – администратори на статуквото. Властта беше трансформирана в управление, а управлението – в самодоволство.

В този процес Европейският съюз се превърна от политически проект в технократична конструкция. Това не означава, че ЕС е безполезен – напротив, той е изключително ефективен в поддържането на вътрешен ред, регулации и пазарна интеграция. Проблемът е, че в свят на сблъсък между велики сили това вече не е достатъчно. Регулациите не спират ракети. Комисиите не гарантират енергийна сигурност. Процедурите не заменят стратегията.

Така Европа започна да губи способността си да действа като единен субект точно в момента, когато светът отново започна да се организира около силови центрове. Докато другите мислеха в категории като „сфери на влияние“ и „критични ресурси“, Европа говореше за „нормативна сила“ и „ценностно лидерство“. Това звучеше красиво, но не задържа индустрията, не осигури енергия и не предотврати стратегическата зависимост.

Кризата се задълбочи, когато Европа доброволно се отказа от ключови инструменти на суверенитета. Индустриалната политика беше пожертвана в името на глобализацията. Енергийната независимост – в името на ефективността. Демографската устойчивост – в името на отлагането на трудните решения. Всяка от тези стъпки поотделно изглеждаше разумна. Заедно те създадоха континент, който е богат, но уязвим; развит, но зависим; морално уверен, но стратегически разоръжен.

В този смисъл войната в Украйна не „раздели“ Европа. Тя просто показа, че Европа вече е разделена по дълбока, почти онтологична линия – между държави, които усещат заплахата екзистенциално, и такива, които я възприемат абстрактно. Между общества, които разбират сигурността като въпрос на оцеляване, и елити, които я третират като тема за декларации.

Колкото повече кризата се задълбочава, толкова по-ясно става, че Европа не е подготвена за свят без външен гарант. И точно тук се появява най-опасната илюзия – че лоялността автоматично осигурява защита. Историята обаче не познава такъв механизъм. Лоялността е ценна само когато е подкрепена с полезност. А полезността в геополитиката не се измерва с декларации, а с капацитет.

Този отказ от сила има и вътрешно измерение. Европейските общества са все по-поляризирани, елитите – все по-откъснати, а политическите системи – все по-неспособни да вземат непопулярни, но необходими решения. Демокрацията, вместо инструмент за мобилизация, се превръща в механизъм за парализа. Всеки избор става залог, всяка реформа – риск, всяка стратегия – повод за вътрешен конфликт.

В такава среда Европа не просто губи влияние навън – тя губи вътрешна устойчивост. А когато една система започне да се колебае отвътре, тя става лесна за заобикаляне отвън. Не е нужно да бъде атакувана. Достатъчно е да бъде изчакана.

И точно тук се оформя най-тревожният въпрос за държавите в периферията на Европа. Ако центърът губи воля за власт, какво остава за тези, които винаги са разчитали на него като на защита? Каква е съдбата на малките държави в съюз, който вече не действа като сила, а като пространство?

На този въпрос още няма отговор. Но той вече тегне над континента като сянка.

А сега да слезем едно ниво по-надолу – към онези, които първи плащат цената на европейската стратегическа немощ: малките държави, превръщани от субекти в територии. И неизбежно – към България.

От държави към територии: съдбата на малките в свят без правила

Когато големите сили пренареждат света, малките държави рядко биват унищожавани. Това е стара и опасна илюзия. Истинската загуба не е изчезването от картата, а изчезването от процеса на вземане на решения. Малките не умират шумно. Те бавно се превръщат в територии – пространства, през които минават интереси, коридори, линии на влияние и чужди стратегии.

Това е най-тихата форма на геополитическа смърт.

В свят, в който войната е инструмент, а стабилността – временна, малката държава има само два избора: да бъде субект със собствена логика или да бъде обект на чужда. Средно положение няма. Суверенитетът вече не се измерва с флаг и конституция, а със способността да кажеш „да“ или „не“ по начин, който има цена за отсрещната страна.

Точно тук се чупи европейската илюзия.

В продължение на години малките държави в Европа бяха възпитавани, че принадлежността е достатъчна. Че членството автоматично гарантира сигурност. Че правилната позиция е тази, която съвпада с „общата линия“. Така постепенно се формира култура на делегирана отговорност – някой друг мисли, някой друг решава, някой друг носи тежестта.

Докато този „някой друг“ имаше стратегия и сила, системата работеше. Когато обаче центърът започне да губи воля, периферията остава напълно оголена.

В новия свят малките държави не се питат „на чия страна сме“, а „за какво сме нужни“. Това е болезнен, но реалистичен въпрос. Полезността не е морална категория. Тя е функционална. Тя означава ресурси, география, инфраструктура, човешки капитал, индустриален потенциал, политическа стабилност. Държава, която не може да формулира своята полезност, автоматично се превръща в поле за чужда.

Точно тук започва трансформацията от субект в територия.

Територията няма собствена стратегия. Тя има функция. Тя е транзит, буфер, санитарен кордон, логистична база или демографски резервоар. Тя може да бъде защитавана, но не защото има стойност сама по себе си, а защото е удобна за някого. В момента, в който престане да бъде удобна, тя бива изоставена без сантимент.

Историята на Европа е пълна с такива примери. Те винаги се повтарят по един и същи начин: първо идват обещанията, после зависимостите, накрая мълчанието.

И точно тук се появява най-големият риск за държави като България.

България се намира на класически геополитически кръстопът – между зони на влияние, енергийни коридори, военни маршрути и исторически напрежения. Това по принцип би могло да бъде стратегическо предимство. Но само ако държавата има ясна представа за собствените си интереси. Без такава представа кръстопътят се превръща в проход, а проходът – в уязвимост.

Проблемът не е, че България е малка. Малки държави могат да бъдат изключително влиятелни, ако разбират ролята си. Проблемът е, че българският политически елит отдавна е абдикирал от стратегическо мислене. Политиката е сведена до тактика, тактиката – до оцеляване, а оцеляването – до външна подкрепа. Така държавата престава да бъде мислена като дългосрочен проект и се превръща във временна администрация.

В този модел външната политика не се формулира, а се следва. Националният интерес не се защитава, а се интерпретира постфактум. Всяко решение се обяснява като „нямахме избор“, без никога да се зададе въпроса защо изборите ни са изчезнали.

Това е сигурен знак за деградация на суверенитета.

Колкото повече светът се пренарежда, толкова по-ясно става, че малките държави, които не дефинират сами себе си, биват дефинирани отвън. Този процес не става за една нощ. Той е бавен, почти невидим. Първо губиш глас, после губиш влияние, накрая губиш способността да откажеш.

И точно тук се натрупва последното, най-тревожно разбиране преди финала: в новия световен ред неутралитетът без сила е илюзия, а лоялността без стратегия е капан. Малката държава, която не мисли, че може да бъде притисната, обикновено бива изненадана първа.

Тук логиката вече е почти затворена.

Остава само последната крачка – финалът, в който всички линии ще се съберат: САЩ и Китай, войната като инструмент, отказът на Европа от власт и превръщането на малките държави в територии.

Нека да формулираме неизбежния извод: какво означава всичко това сега – и каква е цената на закъснението.

Моментът, в който закъснението става съдба

Всичко, което се случва днес, може да бъде описано с една дума: фиксиране. Светът не търси съвършен ред, не търси справедливост и със сигурност не търси консенсус. Светът фиксира позиции. Фиксира ресурси. Фиксира коридори. Фиксира зависимости. И най-важното – фиксира кой е вътре в решението и кой остава извън него.

Това е моментът, който историците по-късно ще нарекат „преход“, но за живеещите в него той винаги изглежда като объркване. Именно тогава се правят най-големите грешки – не от зла воля, а от отлагане. От вярата, че има още време. От надеждата, че бурята ще отмине и светът ще се върне към познатите си форми.

Но светът не се връща. Той продължава напред, без да се обръща назад.

Сблъсъкът между САЩ и Китай не е временно напрежение. Това е борба за архитектурата на бъдещето. И в тази борба няма място за сантимент. Войните се водят не за да се победи, а за да се подреди теренът. Европа, отказала се от волята за сила, е сведена до поле за логистика, пазар за чужди продукти и морален декор за решения, взети другаде.

Това е жестоката истина, от която континентът бяга.

Европейски съюз не се разпада. Той се изпразва от стратегическо съдържание. Превръща се в пространство без собствена тежест, където правилата са строги, но решенията – външни. В такъв съюз малките държави нямат защита – те имат само отсрочка.

И тук стигаме до най-болезненото.

За България този момент не е абстрактен. Той е конкретен, непосредствен и опасно подценяван. България навлиза в новия световен ред без собствен разказ за себе си. Без ясно формулиран национален интерес. Без елит, който мисли в категории отвъд следващия изборен цикъл. Така държавата се плъзга към най-лошата възможна роля – не на враг, не на партньор, а на територия с временна полезност.

Историята е безмилостна към такива държави. Те не биват наказвани веднага. Те биват изчаквани. Притискани постепенно. Обграждани от решения, в които не участват. И когато осъзнаят какво се случва, изборите вече са сведени до едно: приемане или изолация.

Това е истинската цена на закъснението.

Най-голямата илюзия на нашето време е, че моралната правота компенсира стратегическата празнота. Не я компенсира. Моралът без сила е език за утеха. Лоялността без стратегия е покана за използване. А неутралитетът без капацитет е просто самозаблуда.

Новият свят няма да пита дали сме готови. Той ще ни подреди такива, каквито сме в момента. И ако днес България не започне да мисли като държава – не като периферна администрация, не като изпълнител на чужди решения, а като субект със собствен интерес – утре ще бъде мислена от другите само като удобна функция.

Това не е песимизъм. Това е предупреждение.

Историческите прозорци не стоят отворени дълго. Те се затварят тихо, без гръмки сигнали. И когато се затворят, започва епохата на последствията. В нея вече няма „ако“, няма „можеше“, няма „нямахме избор“. Има само сметка – кой какво е направил, докато е имал време.

Светът вече е в движение.

Въпросът не е накъде отива.

Въпросът е дали ние още сме на масата – или вече сме в менюто.