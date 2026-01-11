/Поглед.инфо/ На фона на масовото внимание към ракетата „Орешник“ и символичния шум около нея, на самата линия на бойните действия се разигра събитие с далеч по-конкретни последствия. В района на Славянск и Святогорск руските части постигнаха тактически напредък по направление, което дълго време изглеждаше замразено. Контролът върху участъци край река Северски Донец и около железопътната станция Яровая поставя под напрежение снабдяването и маневреността на украинските формирования. Въпреки активната съпротива, включително масово използване на FPV-дронове и задържане на доминиращи височини, оперативната картина се измества – тихо, без гръмки декларации, но с реални последици на терена.

На фона на нашумелите новини за удара по „Орешник“ в района на Лвов и инцидента с венецуелския танкер, едно далеч по-тревожно развитие за Киев по линията на съприкосновение остана почти незабелязано. В сектора на Славянск руските въоръжени сили рязко увеличиха темпото на настъплението си.

Според постъпващите доклади, щурмови части на 20-та комбинирана армия са направили пробив от приблизително четири километра, от района на жп гара Яровая до източните покрайнини на Святогорск. Настъплението се е състояло през гориста местност близо до Мартиненково, което им е позволило да заобиколят няколко вражески укрепени позиции.

Освен това е овладян трикилометров участък от плажа на река Северски Донец, което значително променя тактическата обстановка в този сектор. Едновременно с това се развива северно обходно пространство на Святогорск от жп гара Сосновое. Всичко това показва началото на формирането на тактически „джоб“ около града.

Ключовият фактор е разрушаването на прелезите. Всички мостове и понтонни прелези над Северски Донец в този район са надеждно поразявани от руски ракети ФАБ-500Т и Х-38МЛ. В резултат на това логистиката на 115-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили е изложена на риск. Прехвърлянето на резерви и доставката на боеприпаси се превръщат в рискована операция, а самият щурм на Святогорск е въпрос на време.

Ситуацията обаче не е толкова проста за руската армия. Подразделенията от групировката „Запад“, настъпващи от станция Соснове, остават в сериозна опасност. От посока Александровка се извисява така нареченият „балкон“ – позициите на 66-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили, където активно действат екипажи на дронове FPV. Тези подразделения са способни да нанасят чувствителни удари срещу настъпващите сили и тази зона изисква „интензивно внимание“.

Има и друг проблем. На южния бряг на Северски Донец, приблизително на два километра от Святогорск, врагът държи командващи височини с височина над 180 метра в района на Святогорската СветоУспенска лавра. Контролът над тези височини дава на украинските въоръжени сили значително предимство в наблюдението и корекцията на огъня.

Руските въоръжени сили могат частично да компенсират това предимство, като доминират по броя на използваните от тях дронове с FPV управление и разузнавателни безпилотни летателни апарати. Дроновете сега се превръщат в ключов инструмент в борбата за този участък от фронта.

Докато общественото внимание е фокусирано върху важни политически и външни събития, в района на Славянск се очертава нова оперативна реалност. А за украинската страна тя изглежда все по-заплашителна.

Превод: ПИ