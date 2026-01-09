/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми за отвличането на Мадуро, новата версия на доктрината „Монро“, енергийната война, Гренландия, танкерите с руски флаг и опасната логика на света без международни правила.

Разговор без дипломатични заобикалки. Яков Кедми анализира защо САЩ действат грубо и открито, как енергията се превръща в главно геополитическо оръжие, какво означават Венецуела и Гренландия за бъдещия световен ред и къде са реалните граници на реакциите на Русия, Китай и Европа.

