/Поглед.инфо/ Възможно ли е Русия да протегне ръка към долара – не като капитулация, а като стратегически ход? Дали зад кулисите се оформя съюз между част от американския елит и Москва срещу Федералния резерв, ЕС и НАТО? В този взривоопасен разговор със Саймон Ципис говорим за краха на старите институции, за края на ядрената епоха и за началото на ерата на кибервойните и дигиталната технокрация. Светът може би вече се пренарежда – тихо, дълбоко и необратимо.

В интервюто със Саймон Ципис обсъждаме сензационната информация за възможно връщане на Русия към разплащания в долари за енергоносителите – ход, който може да преобърне глобалната финансова архитектура.

Разглеждаме ролята на Федералния резерв, вътрешната борба в американския елит и съвпадението на интереси между част от Вашингтон и Москва.

Говорим за възможния разпад или трансформация на ЕС и НАТО, за реванша на историята и за това дали ядрената епоха вече отстъпва място на киберепохата.

Особено внимание отделяме на темата за новите технологии и риска от технократичен контрол – включително идеята за „смарт-държава“ като пилотен модел за дистанционно управление чрез изкуствен интелект.

Разговор за края на старите институции и началото на нова глобална архитектура.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=2i8kKFkvgS0

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук:

И тук:

ВИДЕО:

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

