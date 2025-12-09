/Поглед.инфо/ В обновеното студио „Поглед“ доц. Никола Стоянов разчита ред по ред новата стратегия за национална сигурност на САЩ. Как Тръмп връща доктрината Монро, сваля Русия от позицията на „екзистенциален враг“, удря по Европа за цензурата и подготвя свят на макрорегиони? Какво означава това за НАТО, за Венецуела, за Русия – и най-вече за малки страни като България?

Описание

Разговорът очертава исторически завой: от агресивната русофобска риторика на доктрината Байдън към по-балансиран документ, в който САЩ се концентрират в собствената си макрозона – двете Америки – и възраждат доктрината Монро. Доц. Никола Стоянов показва как Вашингтон критикува ЕС за цензура и ерозия на демокрацията, как това може да се превърне в начало на края на НАТО и как светът се разделя на няколко големи макрорегиона с автономни технологии, ресурси и армия. Специален акцент пада върху битката за венецуелския петрол като залог за западната финансова система и върху бъдещия руски макрорегион, в който могат да се окажат Централна Азия, части от Източна Европа и Балканите – включително България.