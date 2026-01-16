/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с доц. Валентин Вацев за скритите пластове на световната политика – защо ефектните външнополитически удари на Доналд Тръмп прикриват дълбоки вътрешни кризи в САЩ, защо Владимир Путин има по-сериозни проблеми вътре в Русия, отколкото на фронта в Украйна, и как връщането към доктрината Монро променя глобалния баланс.

Геополитически анализ на Валентин Вацев за вътрешните кризи в Русия и САЩ, Тръмп, Путин и бъдещето на световния ред.

В първата част на разговора доц. Валентин Вацев прави мащабен геополитически разрез на началото на 2026 г. – от показните американски операции във Венецуела и напрежението около Гренландия, до реалните вътрешни проблеми, които разклащат управлението на Доналд Тръмп.

Вацев аргументира тезата, че истинската война не се води само по фронтовете, а вътре в обществата – в Русия чрез сблъсъка между власт, олигархия и мобилизация, а в САЩ чрез разпада на социалната база на Тръмп и ожесточената медийно-политическа машина срещу него.

Разговорът поставя ключови въпроси за бъдещето на Русия, легитимността на властта, опасността от „договорняци“, възраждането на доктрината Монро и скрития дух на нова голяма война между Русия и Европа.

