/Поглед.инфо/ Доцент Валентин Вацев разгръща мащабна картина на скритите конфликти в Русия, напрежението в американската политика и опасността Тръмп да направи стратегическа грешка с Иран. Дали Куба ще се превърне в лакмус за многополюсния свят? И защо „Духът на Анкорич“ може да се окаже медийна мъгла? Разговор за реалните сблъсъци зад фасадата на официалната дипломация.

В това задълбочено интервю на Владимир Трифонов с доц. Валентин Вацев се анализира реалното състояние на руско-американските отношения и разкрива вътрешната конфронтация в Русия – между либерални и имперски проекти за бъдещето.

Разговорът преминава през:

Мита за „Духа на Анкорич“ и реалността зад него

Двете опозиции в Русия и вътрешната политическа температура

Доктрината Монро и съдбата на Куба като индикатор за новия световен ред

Риска Тръмп да влезе в конфликт с Иран

Възхода на демократите и възможния компромис с глобалистките елити

Това не е разговор за новини. Това е разговор за дълбоките структури на властта и бъдещето на световния ред.

Втора част утре вечерта:...

#Русия #САЩ #Тръмп #Куба #Иран #Геополитика #МногополюсенСвят #ВалентинВацев #ПогледИнфо

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

/Поглед.инфо/ Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.