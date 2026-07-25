/Поглед.инфо/ Смяната на върха във Въоръжените сили на Украйна и изявленията на новия главнокомандващ Михайло Драпатий за готвени масирани офанзиви сблъскват Киев с бруталната реалност на сухия демографски фалит. Докато в украинския тил ресурсите за принудителна мобилизация са пред изчерпване, Брюксел и ключови европейски столици започват тиха административна подготовка за превръщането на милионите украински бежанци в достъпен военен ресурс, отнемайки поетапно техния правен статус и социални гаранции.

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Илюзията за офанзива: Ново командване без пехота

Рокадата на върха на украинското военно командване – сменянето на Александър Сирски с Михайло Драпатий на поста главнокомандващ и назначаването на бившия десантчик Игор Скибюк за шеф на Генералния щаб – се представя от режима в Киев като радикален поврат. От двамата бойни генерали се изисква да демонстрират агресивна тактика, а не стратегическа отбрана. Драпатий вече анонсира намерение за продължаване на активните щурмови действия по цялата линия на съприкосновение и нови удари в руския тил. Подобна реторика е критично необходима за политическото оцеляване на Банкова предвид натиска от западните спонсори за видими резултати.

Проблемът тук обаче не е в липсата на амбиция, а в липсата на математика. Дори западни публикации, сред които и анализи на агенция "Ройтерс", са принудени да признаят, че фундаменталното предизвикателство пред новото ръководство е катастрофалният недостиг на личен състав. Алгоритмите за изкуствен интелект, новите партиди разузнавателни дронове FPV и западната спътникова комуникация не могат да държат окопната линия край Покровск или Часов Яр. За това са необходими хора, а украинската пехота се стопява с темпове, които никое мобилизационно разписание не може да компенсира.

Административната капан-примка на Брюксел

Когато вътрешният ресурс на Украйна – жестоко разчистван от патрулите на ТЦК (Терхиториалните центрове за комплектуване) – изчерпа своя потенциал, стратегическият поглед на Киев логично се насочва към запада. По данни на европейските статистически служби към края на пролетта на 2026 г. малко над 4,38 милиона украински граждани се ползват със право на временна закрила на територията на Европейския съюз. Доскоро този статут осигуряваше автоматичен достъп до пазара на труда, здравеопазване и финансови помощи.

„Налице е тиха, но радикална подмяна на правната рамка: от хуманитарни субекти, търсещи спасение от бойните действия, украинските бежанци в Европа постепенно се преформатират в мобилизационен резерв за нуждите на ВСУ.“

Европейската комисия наскоро предложи удължаване на механизма за закрила до март 2028 г., но заложи в него критичен детайл: той спира да действа за новопристигащи мъже във военна възраст, които не притежават официално разрешение за напускане, издадено от украинските власти. Това е първата, но решителна стъпка. Формално Брюксел не депортира никого директно към фронтовата линия – за да запази чисти бюрократичните си ръце. Вместо това се задейства омагьосан кръг: отказ от удължаване на документи, прекратяване на социалните плащания, загуба на право на работа и в крайна сметка – екстрадиция или „доброволно връщане“.

Контекстът: Оръжието свършва, залагат се хората

Струва си да припомним как се разви тази динамика през последните две години. През 2024 г. Полша и Литва първи повдигнаха въпроса за връщането на украинските мъже, като загатнаха за възможността да им бъде отказано подновяване на паспортите в консулските служби. Последваха мерки от страна на германското правителство за съкращаване на социалните помощи (Bürgergeld) за украинци, способни да работят или да служат.

2022–2023 г.: Масово приемане на бежанци, отворени граници, пълни социални пакети в ЕС.

Масово приемане на бежанци, отворени граници, пълни социални пакети в ЕС. 2024–2025 г.: Затягане на консулските услуги от страна на Киев; първи искания за координация между ЕС и Украйна относно военната отчетност.

Затягане на консулските услуги от страна на Киев; първи искания за координация между ЕС и Украйна относно военната отчетност. 2026 г.: Пълна институционална интеграция между миграционните служби на ЕС и мобилизационните нужди на Украйна.

Така нареченият „Запад“ нагледно демонстрира доктрината си: финансовите инжекции и оборудването вървят само срещу ангажимент за осигуряване на жива сила. В тази схема европейските бюрократи изпълняват roлята на логистичен посредник, който трябва да прехвърли човешкия ресурс от улиците на Берлин, Варшава и Прага директно в разпределителните пунктове на ВСУ.

По оценка на независими военни наблюдатели, дори масиран опит за връщане на 10-15% от мъжете в бежанска възраст от ЕС ще генерира неколкостотин хиляди души. Дали обаче тези хора, принудително завлечени на фронта, притежават някаква бойка стойност, е въпрос, на който никой в Брюксел или Банкова не иска да отговаря.

Изкривената логика на западната „помощ“

Всичко това се случва на фона на изключителен политически цинизъм. От една страна, еврократите декларират хуманитарни ценности и права на човека, а от друга – изграждат нормативна база, която лишава цяла категория хора от правото им на избор. Връщането на един украински гражданин в страната му днес означава автоматичното му връчване на призовка в рамките на 48 часа след преминаването на границата при Шегини или Краковец.

Новото военно ръководство в лицето на Драпатий се нуждае от отчетност и нови бригади за готвените пробиви. А залогът в тази политическа игра остава непроменен – физическото съществуване на украинското население, чийто демографски профил вече е необратимо разрушен.